如何去眼袋不复发？看了你就知道

在祛眼袋的咨询当中，有80%的宝宝都会担心同一个问题——眼袋祛除之后，过几年就会复发？？纳尼？那手术不是白做了？不不不，在这里小编要为祛眼袋正名——祛了眼袋还“复发”的？你可能没有解决泪沟的问题！

（文 微信公众号：北京伊美尔医疗美容医院）

在祛眼袋的咨询当中，有80%的宝宝都会担心同一个问题——眼袋祛除之后，过几年就会复发？？纳尼？那手术不是白做了？不不不，在这里小编要为祛眼袋正名——祛了眼袋还“复发”的？你可能少做了一件事……那就是——解决泪沟的问题！很多人会因为眼袋的存在而忽视泪沟问题，所以整个下眼睑的处理只着重在突出的眼袋移除，凹陷的泪沟就放着不管了，结果在手术后常抱怨术后凹陷，或是觉得眼袋没移除干净、眼袋又“复发”了，其实真正的原因是——眼周问题只解决了一半而已，首先我们来了解一下什么是泪沟？还是先上这张图（下图红线处就是泪沟）

泪沟

有些泪沟严重的人，甚至可延伸到脸颊。

由于泪沟的凹陷与周围皮肤的对比映衬，使下睑组织看起来有些臃肿、凸出，由此很容易被认为是眼袋，但其实那只是泪沟变深给人的错觉。

泪沟

自体脂肪填充 除泪沟

适宜人群：适合有面部填充、塑形，身体塑形需求者。

手术方案：若完全是泪沟的问题时，可以直接注射自体脂肪填充。

原理虽然简单，但是要填得漂亮平整，可就需要医生细腻的手法技巧及丰富的经验了。

人体脂肪

注射玻尿酸 除泪沟

真皮内后退式注射，缓慢有序的注入透明质酸，如同一串水珠；退出注射针头，采用均匀强度指压，使注射剂均匀散开；相同操作直至鼻颊沟和眼眶下区完全治疗。

玻尿酸填充泪沟的优势：

1、安全，玻尿酸在人体内广泛存在，可与人体高度融合；

2、简单、快速有效 ，不用开刀，只需注射，避免了手术风险，采用局部注射法，马上就可以看到效果；

3、无痛，采用注射法，创口极小，无大痛苦，求美者容易接受。

4、补水护肤，注射过程轻松方便，同时玻尿酸还是目前发现的最强的保湿成分，可以保湿补水。

眶隔释放术 除泪沟

对于一部分眼袋和泪沟同时有的人来说，进行眶隔脂肪释放术去除眼袋的同时填充凹陷的泪沟，效果才是最理想的。

脂肪

眶隔脂肪释放术是先将眶隔内的脂肪释放出来，将它填塞固定在已经分离好的眶下骨膜上，使凹陷平整。并同时修复加强眶隔筋膜，继而悬吊松弛的眼轮匝肌到眶骨骨膜上，然后去除多余皮肤。

适合人群：

下睑眶脂肪明显外突，伴有泪沟凹陷，泪沟凹陷的范围是在一定的范围内的。

因为下睑眶隔内的脂肪量是有限的，不可能填充范围很大的泪沟凹陷范围。对于轻度、中度的泪沟来讲，眼袋脂肪量是足够的，但是对于严重凹陷的泪沟可能还是不大充足。

眶隔脂肪释放术优势：

去除眼袋矫正、填充下睑泪沟一举两得，在针对下睑泪沟区明显凹陷者，采用眼袋眶隔脂肪释放术，保留眶脂肪，把眶脂肪填充到下睑泪沟凹陷部位，达到填平下睑泪沟的目的，从而使眼袋矫正术达到一举两得的效果。

说完了泪沟的问题，可能有的宝宝要问了——可是我没有泪沟呀，祛眼袋后还是没解决问题？祛眼袋全攻略，眼袋类型不一样，形成原因也是不一样的，其祛除方式也就不同，因此祛眼袋要分型而治，针对性治疗。

脂肪

脂肪型眼袋

下睑眶隔筋膜脂肪膨大，突破下睑限制突出于眶外，即形成下睑袋状畸形。

松弛型眼袋

单纯性下睑及外眦皮肤松弛，但无眶膈松弛，所以无眶隔脂肪突出，眼周伴有细小皱纹出现。

混合型眼袋

既有眶隔脂肪膨出型眼袋的问题，同时伴有下睑的皮肤松弛。

泪沟型眼袋

由于脂肪层的下垂及肌肉层松弛而逐渐形成的眼袋。

水肿型眼袋

一种短暂型眼袋。是因为晚上睡前大量喝水，导致第二天起床时下眼睑浮肿而产生的眼袋，俗称泡泡眼，是属于假性眼袋。

脂肪

不同类型眼袋建议治疗方式

脂肪型、水肿型眼袋——手术；联合BOTOX祛眼袋

[技术原理]

针对某些先天性眼轮匝肌肥厚人群，需要同时使用BOTOX使肥厚的眼轮匝肌减薄，才可以解决眼袋问题。

[手术过程]

手术过程

[技术优势]

1、袪眼袋同时实现眼周年轻化微整形；2、提升眼部抗衰老能力。

[适应症]

25—35岁用眼疲动人群，眼部皮肤皱纹明显、眼部皮肤干涩、软组织塌陷皮肤紧致度、弹性受损人群。

松弛型眼袋——内路法祛眼袋

[技术原理]

对眼眶脂肪进行逐层微热能脂肪代谢，经结膜将脂肪乳状引流取出，确保引流脂肪的同时创伤小。借助电离子特有的光能场同步激活眼部皮肤胶原蛋白再生。

[手术过程]

手术过程

[技术优势]

1、切口微小，无痕迹；2、同时改善肌肤松弛。

[适应症]

皮肤弹性较好微有皮肤松弛的年轻人。

混合型眼袋——外路法祛眼袋

[技术原理]

经睫毛根外缘将脂肪逐层剥离，同步采用电离子保护即刻冷凝，确保袪除脂肪的同时创伤小，同步袪除多余眼部衰老下垂皮肤，恢复紧致。

[手术过程]

手术过程

[技术优势]

1、无手术痕迹；2、改善肌肤松驰同时袪除眼袋部位细纹。

[适应症]

中老年人下睑眼袋，尤其适用中度、重度眼袋者。

泪沟型——眶隔释放法祛眼袋

[技术原理]

经医生测算眼眶脂肪的体积和位置，在保留眶脂弓缘的基础经内切或者外切法将眼眶脂肪剥离，既摘除了眼袋脂肪，又利用自体脂肪填补了眼部凹陷所形成的老态。

[手术过程]

手术过程

[技术优势]

1、袪除眼袋、修复已松驰的眼睑各层组织；2、平整下睑沟、修复眼窝凹陷；3、袪眼袋部位皱纹。

[适应症]

中老年人下睑眼袋，尤其适用于中度、重度眼袋者。

去眼袋的术后效果

对比

一般认为理想的效果应该是：术后双下睑眼袋消失或不明显，局部平整，皮肤皱纹、松弛现象减少，切口瘢痕不明显，无不能自行恢复的并发症发生。

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