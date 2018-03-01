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害怕手术？来看看玻尿酸注射隆鼻吧

2018年03月01日 14:10 新浪女性
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有些求美者又想拥有漂亮的鼻子，不想在鼻子上开刀手术，其实我要告诉你的是，远没有你想象的那么严重。不过呢，针对这些求美者，注射隆鼻能够满足你这爱美的心愿，来分享下注射隆鼻的优缺点吧。

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　　（文： 整形修复医生郑永生 微博

　　鼻子因各种先天原因不是你想要的那种美丽，因此需要整形。但是有些求美者又想拥有漂亮的鼻子，不想在鼻子上开刀手术，其实我要告诉你的是，远没有你想象的那么严重。不过呢，针对这些求美者，注射隆鼻能够满足你这爱美的心愿，来分享下注射隆鼻的优缺点吧。

隆鼻隆鼻

　　注射隆鼻的优点有哪些呢？

　　1、注射隆鼻舒适无痛苦：注射隆鼻采用特殊的针管，将注射材料打进鼻部真皮组织中，在凝固之前由医生用手塑造成受术者满意的鼻型来。

　　2、手术时间非常短，而且术后马上就能看到成果，不存在手术隆鼻开刀的疼痛感，是生活节奏紧张的求美者较适合的隆鼻手术方式。

　　3、注射隆鼻填充均匀，无棱或颗粒状物质残留：因为玻尿酸是人体真皮组织之一，在人体内停留时间短，会在8个月左右被人体分解掉，不会有长期副作用，过敏反应少。

　　注射隆鼻有什么缺点呢？

　　注射不能够永久保持，因为注射隆鼻的材料本就是人体真皮组织中的一部分，随着时间的流逝，也会被人体所吸脂化解，所以，过一段时间又得重要注射。而每一次注射可以保持8-12个月，这也是它唯一的缺陷。

　　玻尿酸隆鼻属于微创整形手术，隆鼻的效果可不简单是注射一个针剂这样轻松，跟每个医生的手法，审美都有非常密切的联系，因此，爱美人士一定要到正规的美容机构进行此手术。

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　　声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。

标签: 隆鼻注射隆鼻手术整形求美者

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