从热恋到冷战 我们到底经历了什么

毕竟大家都是贪心的小孩，总想要对方一再释放爱意，只要它被“感冒病毒”稍微削弱一点点，就会忍不住怀疑对方是不是变了心。

文章来源微信公众号：南风录

热恋

再过5天，就是阿迷和司徒在一起两年的纪念日。

可是他们已经3天没有找过对方。

上周末司徒感冒了，阿迷带着早餐和感冒药去看他。进门就看见司徒精神萎靡地坐在电脑面前“吃鸡”（一个征服万千宅男的竞技游戏），顿时就气不打一处来。

阿迷把牛肉面放到他键盘上，“快趁热吃。”

司徒连眼睛都没挪一下，嘴上讨好地敷衍，“马上，再过一下下就吃”。

阿迷脱下外套，又去烧了一壶水，再次叮嘱他，别玩了，先吃早餐，完了再吃药。司徒这才抽空看了一眼她买的药，“哎，错了我是风寒感冒，不是风热。”说完掏出手机重买。

房间没开空调，阿迷突然冷得打了个哆嗦，她指着牛肉面问，“你到底吃不吃，不吃就扔掉好了。”

司徒看了她一眼，目光里也没什么温度，阿迷立刻作势拎起牛肉面往外走，司徒也不拦，任由她生气耍性子。

阿迷当然没有真扔，她把牛肉面放在房门外，等着司徒来找。

谁知道她回到房间，司徒已经从电脑椅上钻回被窝，一心一意地抱着手机等药店的外卖。

阿迷觉得自己像个被罚坐冷板凳的替补球员，屋子里冷得像个冰窖，这样的沉默维持不到2分钟，阿迷就再次起身：“买了早餐你不肯吃，感冒药也可以让饿了么来送，那我就不打扰你休息了。”

说完一把扯了外套穿上，利索地拿包，开门，把门口的牛肉面重新拎回电脑桌上，没有多看司徒一眼，就这样摔门而去。

电梯按了三遍，司徒没有出来追她的意思。

她苦笑了一下，终于钻进了电梯。

在过去两年里这样的戏码也并非不曾上映，只不过以往要么司徒会像龙卷风一样追出来抱她，或者她气得在小区转个圈再被司徒的消息哄回去。

但是这次，阿迷头也不回地往家走。步步生风，像个踩着风火轮的哪吒。

她忍着不去看手机，当做对司徒的惩罚。

可是真的回到家还没有只言片语，委屈又汹涌而至。

她气得想要骂司徒一顿，想问他到底什么意思。但她死死地控制住的自己的手指。

她用被窝遮住头，假装自己特别特别困，想要等到一觉醒来，一切会好起来。

而另外一边，司徒目光空洞地盯着房门，因为阿迷刚才动作太大，门口地板上落了一层薄薄的灰。他饿的厉害，但突然没了胃口。阿迷走了没多久，门外就有人敲门，他以为是阿迷回来了，结果是外卖小哥。对方给了他一个笑容，说了一声早日康复。

司徒特别感动，给了对方一个五分好评。他突然在想。为什么阿迷就不能对自己耐心一点呢。她为什么只能用威胁的方式表示她的关心，她给的在乎好像都是高高在上的，只因为自己生病玩了会游戏转移头痛注意力，她就觉得自己备受冷落。

以前阿迷每次来，他都热情备至，帮她拿拖鞋挂外套烧开水冲奶茶咖啡。

这次他浑身无力，她却摔门而去，甚至没有问一句，怎么没开空调，是不是坏掉了。

司徒觉得不止是空调，他们之间好像也有什么坏掉了。他想象中，此时此刻，阿迷是应该在床边嘘寒问暖的。是应该温柔地摸着他的额头，帮他掖好被子。或者是像电影里那样脱光了钻进来，用体温帮他取暖。

可惜此时此刻，阿迷躺在自家的被子里噼里啪啦地掉眼泪。

外面阳光正好，本不应该辜负。阿迷觉得一切都不对，不知道哪里有个小火苗即将爆炸。她也想要一个拥抱，一个拥抱就好，为什么他就不能说一句，“你别走”。

忍到下午两点，阿迷给司徒打了个电话。没有人接。阿迷干脆关了机。等到司徒从洗手间出来看见来电，拨回过去，果然又是任性开始一场冷战。

从热恋到冷战，看似只是突如其来的

大雪封城，实际上却是累积的暗涌。

爱得太久，热烈总会慢慢地平息。

有句话叫相爱容易相处难，热恋从来不是情侣的常态，即便再相爱，也总会懂得细水长流才是更舒适的状态。

阿迷问我，司徒会不会不再找他，这段感情会不会就这样结束。

她有点伤感，说就快要圣诞节了，还来不及一起去香港迪士尼。

但我看得出来，与其说关心感情会不会结束，不如说她更关心在这场角逐里，司徒最终会不会低下了头来主动哄回她。

不知道为什么，我们谈恋爱总忍不住要争输赢，好像只有对方一次次退让才能坐稳感情里的主导者地位。

一般情况下，从热恋到冷战，甚至分崩离析，无外乎是犯了这三点：

1 对彼此失去了好奇心

一开始我们恨不得深挖对方的情史，包括对方的历届前任的照片、年龄、微博、家庭住址、月薪以及现在的感情状态。

也恨不得跟对方分享5岁时的糗事，吐槽从高中开始的奇葩室友，还有每一个班主任。交换各自的家庭秘事，心路历程等等等等。

慢慢地，我们就会对对方的口味，喜好，审美了如指掌。

但时间长了，我们反而会被另外一些东西占据注意力。因为对彼此来说，对方就像是个一眼看到底的罐子，这也是为什么爱情总需要一些新鲜的刺激。

2 把对方的付出当成理所当然

就像阿迷认为她去看望司徒就应该像以往一样被热情对待，即便生病感冒也不是冷待的借口。

就像司徒认为作为女朋友，阿迷带着早餐和药品来关心自己是一件理所当然的事，根本不会去思考路上会不会很累，大老远拎过来的牛肉面是不是很麻烦。

爱情刚开始时，我们总想要把一切最好的都双手奉上。

但时间长了，每个人都会疲惫。

最开始对方在微信上问候一句，已经足够让我们开心。可是后来即便对方把关心变成一份早餐，我们却会嫌弃不是我们爱吃的那个口味。

3 不再愿意迁就

阿迷说，以前发生不愉快的事司徒一定会追过来。

司徒也以为，她下楼转一圈就会回来跟他撒娇。

可惜这一次他们谁也没有回头。

阿迷问我，是不是不爱了。我反问她，是真的想分手吗。她想了很久，摇了摇头。

其实时间长了，我们反而会迷茫。会忍不住去试探，你是不是还像当初那样爱我，那么有耐心，带着十足的诚意。

毕竟大家都是贪心的小孩，总想要对方一再释放爱意，只要它被“感冒病毒”稍微削弱一点点，就会忍不住怀疑对方是不是变了心。

以前在知乎上看见这样一个问题：结婚后怎样才能保持爱情的新鲜呢？

最高赞的回答说，就当你们还没结婚。

聪明如你，肯定秒懂。

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