分手的本质是，他把曾经倾注在你身上的这部分收走了。你伤心谩骂，痛苦报复，却忘了，这些原本就是属于他的。

文章原标题：既然爱过，不如放过

文章来源微信公众号：南风录

浓稠岁月

我一直想知道，浓稠岁月里是如何把炽烈的爱熬成刻骨的恨。

《失恋三十三天》里黄小仙相恋7年的男友陆然劈腿了她最好的闺蜜，这让一向强势的她无法忍受，无法原谅。咽不下这口恶气的黄小仙在同事王小贱的谋划下，当着一众同学好友的面抹黑陆然，让他颜面扫地，狼狈离席。

许多人大呼精彩，认为这就该是劈腿渣男的报应。

可我只记得陆然离开时，隔着人山人海无声地说出的那句话。

他说，“再见了。”

而画外音响起黄小仙的旁白台词是：一段感情里，在起点时我们彼此相爱，到结尾时，互为仇敌，你不仁我不义。我要你知道，我们始终势均力敌。

乍听之下多有骨气。

你不仁我不义。凭什么我就要白白被你欺负，凭什么这段感情要被你们这对狗男女糟蹋辜负。谈什么原谅，你们哪有脸请我原谅。从今往后你就是我回忆里的一条蛆。我们曾相爱，想到就恶心。

我认识一个朋友，他和女友交往6年，两年异地。他曾经跟我说过最大的愿望就是攒钱在上海买套房子，让女友不用工作就能过上神仙日子。为此他拼命地工作，公司同事都不愿意接的活他揽，别人不愿意出差的日子，他都抢着去。

每个圣诞节、纪念日、情人节、跨年日，他都和女友说，媳妇，等我们结婚了，就给你补上。

当然，他也有补偿。一套护肤品3000，一个包8000，一部单反相机2W，他乐呵呵地发红包，大方地说，媳妇只要你喜欢就好。

他把姑娘的照片做成桌面，偶尔摁亮屏幕看个时间就能看见姑娘阳光下的笑脸。

娶她，就是他努力的全部意义。

结果姑娘还是劈腿了，和她的高中同学。他们两共同朋友最早发现端倪，“打抱不平”就告诉了他。开始他不信，直到连夜飞回来当面质问女友。

姑娘直接就承认了，然后提分手，一气呵成，他毫无招架之力。

他声嘶力竭地问，为什么。为什么我这么爱你，你却要这么对我。

不甘心，他哭着说你这辈子只能是我的。

然后冲上去强吻她，姑娘挣脱不开，最后只能愤怒地给他一个耳光。

他突然一下就清醒了，望着姑娘的目光像千万只淬了毒的箭矢。他说发誓，要让她后悔，要让她万箭穿心。

他也这么做了，他观察姑娘的微博，跟踪姑娘的行程。

最终，他成功往姑娘的新男友邮箱里发了两人的小MV。那是他们相爱时录的。除此之外，他也去姑娘刚入职的新公司闹，劈腿者无耻。

姑娘名声彻底臭了，新恋情也鸡飞蛋打。

他报复成功，姑娘失去工作爱情甚至朋友。他再看见她时，她瘦了十斤。彼时，他已经有了家庭，一家三口其乐融融。但其实他心里一直没放下，事隔经年，还是想问句你后悔吗。

他盯着这样的她，即将30岁，未婚，工作普通，收入普通。相亲对象80%都是奇葩。他以为她会后悔。

但她只是微笑，说你不知道的事情太多。

他们在一起的六年里，她割过一次阑尾，食物中毒一次，还打过一次胎。可惜他统统不知道，他总是很忙，连吃饭他都会催，亲爱的你快点，我要赶不上飞机了。

那两年里，他们匆匆上床，匆匆吻别，匆匆拥抱，匆匆地相爱。

他如被雷击，钝重的刀子在心头凌迟而过。他问她为什么不说。她笑了一下，风轻云淡地说，你也没问，可能也未必想听。

后来他说了声对不起，姑娘摇摇头，就当扯平。

那天他把老婆孩子送回家以后，一个人坐在车子里嚎啕大哭。脑海里反反复复都是那句“扯平”。其实感情里哪有什么“扯平”，相爱过的人不是你捅我一刀，我还你一刀就叫扯平，也不是你劈腿，我让你臭名昭著就叫“势均力敌”。

感情从来不是天平两端的砝码，可以精确到mg，它是从我爱上你，选择和你在一起那一天起，就同时赋予了你伤害我的权利。

伤害已经成为定局，相爱会变成爱过。

而感情最好的结局，是爱过之后的放过。

《失恋三十三天》里黄小仙喝醉了，她再次想起了陆然，借着酒意打电话喊他来接自己回家。

在路边，陆然对她说了一段话，戳中了我的哭点。

他说：‘黄小仙儿，真不明白么？我们两个人是一不小心才走到这一步的？你仔细想想，在一起这么多年，每次吵架，都是你把话说绝了，一个脏字都不带，杀伤力却大的让我想去撞墙一了百了，吵完之后，你舒服了，想没想过我的感受？

每次都是我自己腆着脸跟狗一样自己找一个台阶下！你永远趾高气昂，站在原地一动不动。这一段楼梯，我已经灰头土脸的走到最下面了，你还站在最高的地方，我站在这下面，仰视你，仰视得我脖子都断了，可是你从来没想过，全天下的人，难道就只有你有自尊心么？

我要不然就一辈子仰头看着你，或者干干脆脆的转过身带着我的自尊心接着往前走。你是变不了了，你那个庞大的自尊心，谁都抵抗不了；但我不一样，小仙儿，我得往前走。说这么多，你明白了么？’

黄小仙酒醒了，她有些不知所措地看着陆然，半天才挤出一句话，“我自己能回家了，你走吧。”

陆然无声地叹了口气，然后就上了车。

没多久黄小仙像风一样追上去，眼泪肆无忌惮地飞舞在夜色里。

黄小仙终于明白自己做错了什么，又错过了什么。在这一瞬间，她无比想得到对方的原谅。

但她永远追不上那辆车，正如时光永远不会再回头了。

有许多人在分手时都忍不住细数自己在这段感情里的付出，总是很轻易就把自己代入到“受害者”角色。

事实上，感情是相互的。当你付出并快乐时，那是因为对方也同样地付出着。

分手的本质是，他把曾经倾注在你身上的这部分收走了。你伤心谩骂，痛苦报复，却忘了，这些原本就是属于他的。

当一段关系彻底结束，无论再如何去追究原因都已经不再重要。感情不分对错，只有辜负。即使是对方的错，也不如放过。

因为需要你放过的不是这个渣男，也不是那个背叛的女生。

而是你自己。是沉湎在已经破碎的爱情里不可自拔的自己，是陷入仇恨里面目全非的自己。

报复爱过的人或许会带来短暂快意，但你不会是真的开心。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）