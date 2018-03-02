没能见你最后一面 是我一生的遗憾

希望你幸福，希望你美好，是每个亲人对你最由衷的祝福，他们不期待你能做出什么惊天动地的大事，只愿你一生平安喜乐。

文章来源微信公众号：听语

文 | 猴子（?_?）

图 | sorry贾骨文

人的一生会有很多遗憾，但有些遗憾注定会成为你一生的伤痛，你会来不及弥补，也没有办法去弥补。那种无能为力的感觉，真的很让人心酸。

那个曾经给与我们温暖的人，那个曾经帮助我们成长的人，在以后的岁月里都会成为我们的念念不忘。

而那个人带给你的温暖和动力，也终将伴随着你的一生，让你更加有勇气去生活，去面对人生中每一次苦难和挫折。

很普通

我的家里很普通，从生下来开始我奶奶就不喜欢我，我出生那会儿是冬天，天特别的冷，我都是在我爷爷的军大衣里度过的。

小时候只要跟爷爷在一起，总会每天都是笑嘻嘻的，可是在我大一的时候，那个时候正在忙着学校入党的事，当时家里打电话过来只是说爷爷感冒了，并没有告诉我实情。

在电话的那头，我听着爷爷那沙哑无力的声音，我心里不知到是什么滋味，只知道脸上一颗一颗滚烫的珠子正慢慢的滑了下来、

冻得瑟瑟发抖

我清晰的记得我当时站在宿舍的天台上，那个时候冻得瑟瑟发抖，嘴里一直不停的叫着爷爷的情景。

爷爷听到了我的声音，在电话的那头一直笑个不停，那个时候仿佛是不知道冷的，也不会去在意旁人去看你的眼神。

可是到了寒假我回去的时候，我还只是走到了路口，我爸妈开着我旁边爷爷家的电动三轮车来接我说带我去看我爷爷。

说了事情后，内心真的难受，感觉天塌了一样，呼不过气来，长这么大，从来没有这么难受过。

我在爷爷坟前长跪不起，直到后来我被我爸把我拖回去，回家后听我奶奶讲，我爷爷在走前我旁边的爷爷问他，问他想不想我，我爷爷说，想啊！怎么不想呢？

一提到我，爷爷眼泪直流，我旁边爷爷说要不把我叫回去陪他，他却拒绝了，因为不想耽误我学习，后来就一直把我的照片挂在他一睁眼就能看到的地方。

说不出来的难受

我现在每每想到这，心里就有说不出来的难受，真心觉得自己很不孝，爷爷疼了我十几年，我却连爷爷最后一眼都没看到，最后一程都没送到。

我不知道我该怎么去表达，我很遗憾，这也是我知道现在一直都没有放下的坎。

现在每年大年三十吃团年饭的时候都会哽咽，爸妈看着难受，奶奶看着也不舒服，放不下真的放不下，感觉自己很无能很渺小，啥也做不到，真心想我爷爷。

希望你幸福

这个世界上没有什么比亲情更加坚固的了，朋友和恋人随时随地都有可能消失在你的生命，而只有那些血浓于水的亲情，才会一直环绕着你，不曾远离。

但我们也要懂得，遗憾已经注定，我们都更好的去面对生活，亲人想要看到的不是你为了他们而郁郁寡欢，而是希望你能在以后的生活里，成为更好的自己。

希望你幸福，希望你美好，是每个亲人对你最由衷的祝福，他们不期待你能做出什么惊天动地的大事，只愿你一生平安喜乐。

为了自己，更为了那些爱你的人，你要好好的继续生活。

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