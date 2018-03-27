唐嫣罗晋情侣档新剧《归去来》海报重磅公开

原标题：刘江新作《归去来》首曝六型青年单人海报

唐嫣

罗晋

3月25日，由唐嫣、罗晋领衔主演的青春励志大剧《归去来》亮相2018北京电视节目交易会（春季）新剧发布单元，导演刘江、总制片人王彤、华谊兄弟传媒集团副总裁、华谊浩瀚总裁刘韬、发行人王涛、制片人罗汐，演员于济玮、王天辰、马程程、张晞临等嘉宾悉数到场。

发布会现场，该剧导演刘江携众主创一起面向广大媒体，从创作角度对作品进行了深度解读。与此同时，一组名为“六型青年”单人海报的重磅物料，也在现场曝光，并宣布该剧将于近期在东方卫视和北京卫视黄金档播出。

首发“六型青年”单人海报，聚焦新青年成长蜕变

据悉，《归去来》讲述了萧清、书澈、缪莹、宁鸣、成然和绿卡等六个年轻人，因为家庭、求知、追爱等种种原因相聚美国，成为藤校精英后，从象牙塔走向社会，一步步完成蜕变的故事。发布会上曝光的“六型青年”单人海报，青春气息浓郁、人像呈现亮眼。六张海报，以六位青年角色为核心，唐嫣饰演“原则少女”萧清、罗晋饰演“棱角少年”书澈、许龄月饰演完美女神缪盈、于济玮饰演普通青年宁鸣、王天辰饰演纨绔阔少成然，马程程饰演“不差钱卡姐”绿卡，六位风格迥异的留学生，恰好符合了当下普遍的六种青年类型。

细看海报，人物上方，天空、大海、山川寓意着每个人的心中田园，人物下方则以中美两国的大都市街景为置身坐标，上下场景巧妙地与人像融为一体，预示着人物在静谧田园与喧嚣都市中寻求一片心灵的栖息地，仿佛也在向观众诉说着六位青年精神世界的“归去来”。海报正中央，一行“最虐心的青春，最深情的暗恋”字眼小巧却不失力量，不禁让人对其情感走向产生好奇。

《归去来》不仅塑造了一副极具时代特征的留学生群像，更深刻地挖掘出每个人背后所牵动的家庭和社会话题：以青年人的留学故事，聚焦青年成长、情感议题、两代人的价值观念等一系列现实热点，并有上一代人权商勾结的反腐剧情线贯穿其中。青年的情感纠葛裹挟着父辈的权钱交易，在原则和诱惑面前，两代人的撞击、年轻人的撕扯是该剧的一大看点，极具现实讨论度。

刘江阐述创作初心，《归去来》彰显时代意义

作为曾经打造出《黎明之前》、《媳妇的美好时代》、《咱们结婚吧》等现实主义题材佳作的国内著名导演，刘江在洞彻社会现实与人性情感的层面进行了深刻地思考。对于此次《归去来》的创作初衷，刘江阐述了本剧的核心主题：一个优秀的人到底应该选择做有利于自己的事，还是应该选择做对的事；以及在追求财富、名望和权势的社会中，是做一个“精致的利己主义者”还是做一个“保持本心坚持自我价值观”的人。导演希望《归去来》通过对海外留学生这个极具现实代表性的群体刻画，以及他们背后的家庭阶层的剖析，非常直观的反映中国当下新时代青年所面临的选择和成长。

导演刘江还表示，此次拍摄辗转多个国家及地区，剧中70%-80%的戏份都在海外完成拍摄，所以在戏外，整个拍摄过程本身也是一次“归去来”。而在剧中，关于“归”、“去”、“来”三个字的真正含义，则通过萧清与书澈等人的挣扎与抉择来真正地深化。这也是《归去来》整个主创团队始终坚持、力求展现的剧作寓意：青年一代经过世俗的纷扰、现实生活的洗礼，保持本心，完成自我的再造与实现；在官商权力寻租利益迷失之后，能认清自己，重新回归到正确的社会主流价值观里。改革开放四十年，当代年轻人做为社会的中坚力量且思想开放的一代人，基本上是最具有时代性的新青年，他们对于现实需求、理想抱负、自我价值等追求都颇具自由、自主、自信的个性特征，但同样他们也面临着时代和现实的考验。导演刘江对作品做了进一步诠释，《归去来》正是反映当下中国人的作品，是一部集思想性、艺术性、娱乐性为一体的剧作，在青年励志成长之外，更围绕社会的公平正义进行了探讨，向观众传递如何在新时代下做一个正确的人。

年轻派老戏骨齐聚，众演员畅谈《归去来》心得

针对《归去来》的故事题材、制作拍摄、剧作品质，北京市新闻出版广电局副局长戴维在发布会现场给予了高度评价，她表示，《归去来》是北京市广电局改革开放四十周年献礼剧，这部作品的制作充满诚意匠心，以鲜明的主题和明确的价值导向展现了人与人之间的真善美，然后还专门提到，这部剧主线清晰且结构紧凑，剧情非常吸引人，审片专家甚至在剧集的审片过程中都忘了吃午饭，所以这部剧特别值得期待。

此外，到场的青年演员于济玮、王天辰、马程程，以及老戏骨张晞临也分别分享了拍摄《归去来》台前幕后的心得体会。于济玮是首次参演都市题材作品，他表示，给剧做配音的过程感觉又像重演了一次，特别提到在剧组与刘江导演合作的每一天都很深刻很幸福。王天辰和马程程则是热播剧的熟面孔，此次搭档饰演一对“欢喜冤家”。王天辰在《芳华》中小号手的表现很亮眼，而这次则饰演一个“熊孩子”，马程程谈到自己是一个有蜕变成长的角色，并强调年轻人无论出身和起跑线在哪儿，要想拥有自己的爱情和事业就要通过自己的努力去追求。而曾经在《人民的名义》中成功塑造了为举报受贿贪官四处“跑路”的商人张晞临，这次在《归去来》中完成身份升级，饰演有抱负有理想的商人。做为剧中父辈角色的代表，他在现场直言，这次的角色虽然是个商人但更多是以父亲的角色存在，而作为商人会为了目的不择手段，因此也给剧中年轻人的生活和爱情带来很多波折和影响。除此之外，该剧还云集了王志文、史可、施京明、张凯丽、王姬等一众实力派演员，是真正意义上的年轻派与老戏骨汇聚一堂，期待他们在这部剧里擦出亮眼的火花。

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