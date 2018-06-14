新生代偶像入选者不多，赵丽颖成为其中最年轻的女演员，范冰冰、杨颖、杨洋等流量担当无一入选。

原标题：赵丽颖成《中国电视剧60年大系》最年轻女演员 范冰冰杨颖等落选

广电总局牵头指导的《中国电视剧60年大系》丛书日前正式发布，132位演员入选“人物卷”名录。其中既有葛优、陈道明、陈宝国、吴秀波等资深戏骨，也有孙俪、李冰冰、周迅、姚晨等中坚力量，基本囊括了中国电视剧60年来的代表性演员。

今年是中国电视剧诞辰60周年，《中国电视剧60年大系》问世正是对此的纪念。该书由国家新闻出版广电总局直接指导，经中国广播电影电视社会组织联合会认真遴选、审核推荐，总局领导确定，132位（男女演员各66位）演员入选《中国电视剧60年大系•人物卷》。

《中国电视剧60年大系•人物卷》男演员

《中国电视剧60年大系•人物卷》女演员

不过，上游新闻记者注意到，新生代偶像入选者不多，赵丽颖成为其中最年轻的女演员，范冰冰、杨颖、杨洋等流量担当无一入选。

赵丽颖

网友普遍认可赵丽颖入选。这位八零后“四小花旦”之一，曾获白玉兰奖，华鼎奖最佳女演员提名，出任第十届金鹰女神，并非科班出身的她从一名不起眼的群众演员奋斗至今，甚至一开始普通话都不标准。但她没有放弃，只要是角色什么都接，不管有没有台词，没有台词练演技，有台词就练习普通话。就这样一演八年，努力获得承认。

杨颖、范冰冰、赵丽颖

相比之下，范冰冰、杨颖的落选则让人略感意外。从1998年的《还珠格格》至今，范冰冰在电视界已经打拼二十年，演出了大量作品，尤其是近几年，接二连三的大制作几乎让她成了荧屏劳模。虽然杨颖资历不及范冰冰，但她也是妥妥的荧屏流量和话题担当，大制作很多，因此，她的落选也有粉丝表示不予认可。

上游新闻·重庆晨报记者 赵欣

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