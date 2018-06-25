德普自曝42亿财产蒸发：月花20万买红酒是侮辱我

约翰尼·德普

据香港媒体报道，好莱坞男星约翰尼·德普（Johnny Depp）近年负面新闻不断，他早前罕有邀请《Rolling Stone》杂志记者到其伦敦公寓做访问，期间一边喝酒抽烟，一边真情剖白，坦承多年来拍戏所赚的50.7亿港元，因为财政管理不善，差不多全部已经蒸发。德普谈到控告财务管理公司疏忽与诈骗的官司，表示：“真相充满背叛。”他透露财困影响到儿子Jack时，忍不住流泪，一边抹眼一边说：“我儿子上学的时候同学议论，他老爸怎么把钱花完的，这样真的不行。”

德普又谈到前妻安芭赫德（Amber Heard）2016年申请离婚、财政问题、加上母亲Betty离世，令他大受打击：“我低落到一个极点。我每天都好难承受那种痛苦。我每天早上都会给自己倒一杯伏特加，之后开始写自传，写到眼泪模糊看不清页面。我在想，我做错了什么事让我承受这样的后果。我尝试对所有人都好，帮助所有人，对所有人都真诚。真相对我是最重要。然后呢？这些事情确实发生了。”当初他准备与安芭赫德结婚，至亲好友都反对，又提醒他如果他真的要结婚，至少要签婚前协议，但他没有听进去。

德普更没有隐瞒吸毒经验，自言爱服用安眠酮，更喜欢后来的改进版：“你不是想微笑，和朋友好开心，就是想亲密，或者打架。”对于财务管理公司指他一个月花23.4万港元买红酒，他夸口回应：“说我花23.4万买红酒真是好侮辱，因为我根本花得比这还多。”

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