上海电影节中国片获两奖 《头号玩家》男主成影帝

演员奖方面，美国男演员泰伊·谢里丹凭借《星期五的孩子》拿下最佳男演员，他是今年大爆的斯皮尔伯格电影《头号玩家》的男主角。

新浪娱乐讯 第21届上海国际电影节刚刚落幕。今年，在以姜文为首的评委会的决选下，最佳影片由瑞士、蒙古合拍片《再别天堂》拿下。因《头号玩家》被内地观众熟悉的泰伊·谢里丹凭借《星期五的孩子》获得最佳男演员。另外，中国影片《阿拉姜色》获得最佳编剧和评委会大奖两项大奖，收成也不错。早前凭借《找到你》女主呼声不错的姚晨[微博]、马伊琍[微博]遗憾未能获奖。

《头号玩家》

作为中国唯一的A类电影节，上海国际电影节自1993年创办以来，进步着实明显。不过，在国际电影节戛纳、威尼斯、柏林三分天下的当下，上海电影节有自己的尴尬。作为本届评委会主席，姜文也在最近一次采访中说起这个问题。

“……（上海电影节）的确就面临一个问题，就是可能你得挑剩下的才到上海电影节。那怎么办呢？不能因为这个就不往前走了吧，现实的确不如意，但是我们必须往前走，慢慢变成第五、第四，第三、第二、第一，我相信只要有足够的努力，是可以实现的吧。”姜文说。

入围13部影片中，最终，来自瑞士和蒙古的合拍片《再别天堂》拿下最佳影片，成最大赢家。另外评审团大奖由中国影片《阿拉姜色》拿下，不仅如此，后者还拿下最佳编剧。

《再别天堂》讲述一对牧区夫妻迎接第一个孩子的心路历程，评委会评语是“简单而不简陋，无论从哪个角度审视都是一部难得的好电影。”《阿拉姜色》则是以藏区生活为蓝本，导演松太加在领奖时也感谢给以他灵感的那片土地。两部电影都带有明显的地域特色。

联系姜文此前的采访，“但是需要各方面的努力，还有电影的确有点麻烦，因为这个民族的审美都在里边，穿什么、吃什么，怎么聊，什么节奏，什么音乐，所以你也躲不过去，”可以看出本届上海电影节，哪怕闭幕红毯星光稍微暗淡，但至少在评奖上保持了一类电影节该有的先锋性，一如姜文在颁发最佳影片时的“文言文语”：（结果）肯定有人不满意，但这就是我们做的！”

演员奖方面，美国男演员泰伊·谢里丹凭借《星期五的孩子》拿下最佳男演员，他今年刚满21岁，后生可畏。实际上，中国观众对他并不陌生，除了新版“镭射眼”，他是今年大爆的斯皮尔伯格电影《头号玩家》的男主角。最佳女演员方面，早前凭借《找到你》攒了不少呼声的姚晨、马伊琍遗憾落败加拿大女演员伊莎贝拉·布莱斯。

主竞赛之外，最佳动画片则由日本影片《朝花夕拾—于离别之朝束起离别之花》获得。最佳纪录片由荷兰影片《漫长的季节》获得，这部影片聚焦叙利亚难民问题，具有很强的社会意义。不仅如此，该片导演在拍摄过程中突发心脏病，昏迷四个月才最终苏醒，虽然未完全康复，但也立即参与到影片的制作中，让人尊敬。（安东/文 宫德辉/摄影 陈植/摄像）

获奖名单

最佳影片：《再别天堂》（瑞士/蒙古）

评委会大奖：《阿拉姜色》（中国）

最佳导演：罗德里戈·巴里鲁索、塞巴斯蒂安·巴里鲁索《翻译家》（古巴/加拿大）

最佳男演员：泰伊·谢里丹《星期五的孩子》（美国）

最佳女演员：伊莎贝拉·布莱斯《塔杜萨克女孩》（加拿大）

最佳编剧：扎西达娃/松太加《阿拉姜色》（中国）

最佳摄影：杰夫·比尔曼《星期五的孩子》（美国）

艺术贡献奖：《食肉动物》（法国 /比利时）

最佳纪录片：《漫长的季节》（荷兰）

最佳动画片：《朝花夕誓——于离别之朝束起约定之花》（日本）

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