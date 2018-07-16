投资7.5亿3天票房不到4700万 《阿修罗》宣布停映

据称投资超过7.5亿元，上映3天票房却不到4700万元，电影《阿修罗》宣布要撤档停映了！15日下午，上游新闻·重庆晨报记者看到，电影《阿修罗》在官方微博发布公告，称经全体投资方决定，电影《阿修罗》将于7月15日晚间22点起撤档停映。在此之前，《阿修罗》还曾因为评分发布公告称，电影遭遇了“黑水攻击”。

电影《阿修罗》海报。

电影《阿修罗》由张鹏执导，吴磊、梁家辉、刘嘉玲领衔主演，张艺上、冯嘉怡、董琦、明道、多布杰等联袂出演，于7月13日在中国内地上映。电影讲述了阿修罗王为找回洞察之头的灵魂重灭天界，派出“尸婆罗”入六界遍寻万里，找到洞察之头“如意”并带回阿修罗界后发生的一系列故事。其实在上映之前，《阿修罗》应该是今年暑期档阵仗最大的一部电影，不仅有梁家辉、刘嘉玲这样的大咖出演，也有吴磊这样的人气偶像加盟，同时《阿修罗》号称耗时六年完成，制作成本达到了7.5亿元。

不过上映之后，《阿修罗》的票房表现却不太理想。7月13日上映首日，《阿修罗》排片占比15.6%，首日票房仅2511.2万元，而同样上映首日的《邪不压正》则获得了1.2亿元的单日票房。不仅票房不理想，《阿修罗》还遭遇了口碑危机。上游新闻·重庆晨报记者查询发现，《阿修罗》在豆瓣电影的评分仅仅只有3.1分，超过60%的网友给电影打出了1星的评价。

电影《阿修罗》剧照。

13日晚，《阿修罗》在官方微博发布题为《<阿修罗>的8.4分与4.9分，是这个行业的耻辱》的文章，称《阿修罗》在猫眼的评分为4.9分，在淘票的评分则高达8.4分，经过调查《阿修罗》在猫眼和淘票票两个平台上评分的巨大差异实属超级异常，猫眼平台有大量小白账号和老水账号给该片打出1分和恶评，电影遭遇了行业的“黑水攻击”。

仅仅在两天之后，《阿修罗》又在官方微博发布公告，宣布经全体投资方决定，电影《阿修罗》将于7月15日晚间22点起撤档停映。上游记者·重庆晨报看到，截止发稿时，上映3天的《阿修罗》票房仅4652万元。

电影片方公告。

附>公告全文

经全体投资方决定，电影《阿修罗》将于7月15晚间22点起撤档停映。在此，我们向一路陪伴与支持的观众表达由衷的谢意。向未能如愿观看影片的观众表示歉意。向电影《阿修罗》各关联合作方表示深深的感谢，并对因此给大家带来的工作不便表示歉意。向六年来参与本片的全体中外主创人员和主演人员表示崇高的敬意！

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）