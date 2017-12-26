杨幂：不好意思，我是会泡脚的人

新华网：你是会泡脚的人？杨幂：我是会泡脚的人，而且会买中药包，放在泡脚的桶里。新华网：这样保养之后，身体会不会有一些变化？杨幂：虽然我自己没有什么任何感觉，但我相信会有变化。

杨幂

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关于杨幂，你了解多少？当红女明星，年少成名，极具商业价值，行走机场的“带货王”……这些定义都对，但那些隐藏起来的“小秘密”和不经意流露出的小细节，让你可以稍微窥见到她私下真实的样子。

关于穿搭：舒适和搭配并不冲突

新华网：你认为明年的流行趋势是什么？自己喜欢的单品是什么？

杨幂：我个人比较喜欢一些时尚单品。就拿我最近来说，我喜欢total look运动装。我会觉得很舒服，而且有一种复古的感觉，所以我最近偏爱运动风格。对我来说，舒适和搭配其实并不冲突。很舒适，也可以很时尚。

关于养生：“不好意思，我是会泡脚的人。”

新华网：现在大家都很注重养生了，杨幂的独家养生秘方是什么呢？

杨幂：我是一个非常精致的“猪猪女孩”，每天收工后，会先非常精致地卸妆，然后就是洗澡。洗澡后，头发吹到差不多五六成干的时候，会在发尾抹上发尾油，慢慢让它自己干，发根的地方要吹干，然后开始泡脚和敷面膜。

新华网：你是会泡脚的人？

杨幂：我是会泡脚的人，而且会买中药包，放在泡脚的桶里。

新华网：这样保养之后，身体会不会有一些变化？

杨幂：虽然我自己没有什么任何感觉，但我相信会有变化。

新华网：如何在高强度的工作下能够保持一个良好的状态，从外表到心态？

杨幂：死扛。

新华网：外形上面呢？

杨幂：我自己再累都会给自己强行增加一些垫子上的运动。比如说平板支撑，然后做一些简单的腰腹运动。

新华网：你最喜欢什么香型的味道？

杨幂：作为一个处女座，我觉得身上有异味，其实是挺难以容忍的。我个人更加喜欢的是玫瑰味儿。

关于标签：底线是善良

新华网：有没有什么是你想要，目前还没有得到，想要再争取一下的？

杨幂：我觉得就好像大家给我建立了各种各样的“人设”一样，不管是什么“人设”，她是不是你不重要，但是大家希望你是这样的。所以我觉得对我来说，底线是善良，别害别人。

新华网：你跟朋友的互动非常有趣，你们平时聚在一起都会做什么？

杨幂：其实我跟各种各样的朋友一直都有很多的互动，只是大家最近比较关注而已。因为网上总给我喜欢卖各种各样奇怪的“人设”，我的朋友确实还挺多的。

新华网：你的安全感是来自于物质上多一些，还是依赖精神上多一些？

杨幂：我肯定是信仰第一的人，我觉得安全感还自己给自己的吧。

关于表演：要演好戏首先你得是个人

新华网：你在青年电影论坛上面提到“匠心”，在工作和生活中，你愿意把更多的时间跟精力放在哪一部分？

杨幂：专业上。我觉得你要演好戏首先你要学做人，别把自己当个明星。我在生活里面就是一个在认真生活的人。这是我自己理解的匠心精神，专业第一，其他的都不太重要。

新华网：2017年马上就要结束了，这一年工作、生活上有哪些收获，2018年有怎样的期许？

杨幂：2017就是拍了一个电影，拍了一个电视剧，然后上了一个综艺。2018年就是认真工作、认真生活。（文/张璐）

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