宋丹丹主演《亲爱的她们》：聚焦都市老年人生活

《亲爱的她们》将被青年人忽略的父母的生活状态搬到银幕前，展现他们看似无聊且繁琐的世界，在这些小事中却勾勒出一群洋溢着朝气、充满生命力的、始终保持倔强乐观的老年人的精神面貌。

原标题：“后青春时代”也可以活得精彩！

《亲爱的她们》聚焦都市老年人生活。

《亲爱的她们》：父母祝福孩子的选择。

近日，会聚了宋丹丹、秦汉、刘莉莉、朱茵等一帮老戏骨的湖南卫视[微博]热播剧《亲爱的她们》登顶收视榜，该剧围绕一群都市老年人展开，讲述他们“鸡零狗碎”的生活状态。但是，与一般电视剧不同，《亲爱的她们》所展现的是一种沟通和生活的新理念：谁也阻挡不了岁月，但在这个后青春时代，“我们会有尊严地幸福地走下去”。

中年危机？可能需要一个这样的闺蜜团

近日，网络上流传着这么一些话题：90后感慨自己已经老了、“中年少女”成为网络热词，男性女性都谈“油腻”色变……在这些网络话题中，其实都隐含了大家对“变老”这件事的恐惧、对中年危机的抗拒。其实，“老”并没有大家想象中的可怕。《亲爱的她们》里，中年父母一辈用现代、时尚、明快的表达方式，传递出一种生活新理念。

《亲爱的她们》中，马卫华（宋丹丹饰）、颜舜华（朱茵饰）、石慧贞（刘莉莉饰）……她们面临着所有老年人都不可避免的问题：身体机能的逐渐老化。体力不够了，反应迟钝了，临机处理问题的能力也越来越差。此时，女性之间的友谊成为化解她们中年危机并解决与子女矛盾的利器。这些从小一起长大、相伴了半生的闺蜜们，有不输爱情的高甜友情：“就算我们不住在一起，但我们之间的情分并不会减少一分。我的电话24小时为你开机，想找我，我随时在。”

有观众认为，现在网络上常常讲到“塑料姐妹情”，其实大家内心所渴望的闺蜜情，就应该是卫华、舜华她们的感情，“闺蜜应该经得起岁月的洗礼，半生利益纠葛过去的考验，这种感情太珍贵。就好像卫华去接舜华时，说‘我们和她比她儿子还要亲’。看到这样的画面总会觉得有点心酸又很温暖。心酸是因为作为子女，感觉到对父母的关爱缺失，温暖是庆幸她们老了还有一群姐妹彼此陪伴”。“比起那些还处在懵懂状态里的少女们，她们更懂得友情、亲情的珍贵，也更明白身为女性所具有的权利和义务，不去指责他人的人生选择，更多的是理解和陪伴。”

还有观众拿《欢乐颂》里的闺蜜情谊来做对比，“不论是《亲爱的她们》中的邱雅，是《小时代》中的顾里、《欢乐颂》中的安迪，她们总是在别人出现困难、惊慌失措时，表现出睿智和冷静，果断和坚定。我渴望现实中有这样的闺蜜”。

父母有爱情，他们的内心依然年轻

《亲爱的她们》将被青年人忽略的父母的生活状态搬到银幕前，展现他们看似无聊且繁琐的世界，在这些小事中却勾勒出一群洋溢着朝气、充满生命力的、始终保持倔强乐观的老年人的精神面貌。

秦汉在《亲爱的她们》中饰演一位浪漫的台湾大叔，追求一份“未了情”，浪漫绅士的人设十分讨喜。在接受记者采访时，秦汉表示，年长者的内心依然年轻，“我不想把这种年长者角色演得暮气沉沉，好像日落黄昏的感觉，很没劲。其实，皱纹多了、头发白了，但内心不见得会有太大的改变。”宋丹丹也认为：“别怕自己老了，拍出照片不好看，我们昨天当然比今天好看，明天一定比后天好看。所以我们今天最好看！谁也阻挡不了岁月，我们会有尊严地幸福地走下去。”对此，观众表示：“她们的生活让人感动。变老既然是无法逃避的客观事实，不如找到自己存在的意义，每个年龄段都有他独属的美好，享受活在当下的每一刻，反而会重返17岁，闪耀年轻的光芒。”

说起父母爱情，《我的前半生》里薛甄珠和崔宝剑这一对也让观众念念不忘。薛甄珠给女儿打电话说：“不是只有年轻人才知道罗密欧与朱丽叶，我们年龄大的人，碰上一个真心相爱的人很不容易。”其中的心酸和无奈，让身为子女的观众表示确实要换位思考。

爱的妥协，祝福孩子的选择

许多苦情剧一定有个恶婆婆或者顽固不化的妈妈，但生活里的大多家长最后都会慢慢支持孩子的选择，这是爱的妥协。《亲爱的她们》里宋丹丹即便一万个不喜欢恐婚的张若昀，但也会说最大的目的是希望自己的孩子按照自己的心意过人生，“这种成全是一种很难用文字来表达的包容，是完全牺牲自己的祝福”。《我的前半生》中薛甄珠去恳求唐晶“让出爱情”给子君，虽然可笑，但其中确实蕴含着对孩子浓浓的爱。“为了挽回女儿婚姻，她做一大桌子菜，求出轨的女婿回来吃，打感情牌，涕泪俱下。此时，薛甄珠是个最真实的妈妈。女儿是她唯一的铠甲，唯一的软肋。”

对此，有观众感慨：“不管女儿多大，母亲还是把她当成小女孩。而女儿在母亲面前总会叛逆。试想，在我们不懂事的时候，又有谁没说过几句伤害父母的话呢？马卫华和顾嘉一这一对母女，互相嫌弃又互相深爱，可能这就是大部分家庭最相似的母女关系吧。”“马卫华虽然对年近30的女儿还是在强烈地控制，对她的爱情、婚姻都事无巨细地干涉，但说到底她只是想女儿幸福，只要女儿快乐，母亲绝对尊重女儿的意见。”还有观众认为，看了这些电视剧后特别想拥抱自己的父母，“为人父母之后才能明白那种爱”。顾嘉一的扮演者姜妍最深的感触也是珍惜，“希望在父母健在的时候多陪伴他们”。策划：苏蕾 记者 莫斯其格

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