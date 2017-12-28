原标题：“天下第一美人”，周杰伦何炅都捧过，和张馨予同框居然被秒成渣？
微信公众号：绯闻公子 | Fgongzi520
能和《极光之恋》一决高下的电视剧大概只有《花谢花飞花满天》了。
本来这个时间段应该是夏雨的新剧《莫斯科行动》，结果变成了这部剧，本以为是多好的一部剧，不成想比关晓彤的玛丽苏还要雷。
主角是张馨予，李心艾，何润东。看来男主从《那年花开月正圆》获得的好感，在这部剧之后都没了。
整个画面还停留在于麻麻的阿宝色，看着真的是辣眼睛。
剧情设置也是没有什么逻辑。整部剧围绕花家，谢家，萧家，司马家四个富可敌国的家族开始的。
不过说是四大家族，结果被大反派司马家一个奏本，萧家说没就没了。
接着谢家也就遭了殃。
女主正是谢家的女儿谢千寻，与男主花满天是青梅竹马，自然要护着了。
在查抄谢家的时候，男主就擅自做主把谢家的女眷都带进了花府，还被弟弟花飞扬认成仙女。
就这样，换成谁谁都是仙女好吧。
最匪夷所思的是，在第二集的时候，要被送走的谢千寻被发现在公主的送亲队伍中。
打斗中女主摔下山崖，男主也跟着跳下去了。
女二就是公主，喜欢男主，一看男主也跳下去了，不行呀，死也不让你们做苦命鸳鸯，于是也跳下去了。。。
这是要结局？
不成想女主并没有拉着男主一起跳崖，而是和女二一起在崖底相遇了。
崖底下的谷主估计也是一个被情所困的角色，就骗他们说这里是仙境，而他们是玉帝身边的侍女，下凡渡劫的。
然后女一和女二就信了，信了！！
再然后她们一个想要男主的爱，一个想要公主的权利，就换脸了……
这不是一个正经的古装剧吗？连整容这种事情都出来了。
不过这技术还真是跟开头的特效一样，鸡肋的不行。
就连张馨予的老年装也是粗糙的不行，可能化妆师的钱没给够吧。
真的是有点熏疼剧中老戏骨，寇振华，刘雪华，归亚蕾，周海媚，王艳，找了这么多演技派也撑不起来整部剧。
大概只有何润东还在线一点。
两个主角，张馨予和李心艾真的演技着急呀。
但要说矬子里面拔大个，那就是张馨予比李心艾好一点了。
看侧颜，张馨予比李心艾仙多了，也更适合古装。
同样是惊恐的表情，李心艾的表现明显是戏太多。
频繁使用瞪眼的技巧，就是眼睛里没神。
其实李心艾也算是圈内的老人了，奈何她是“剧抛脸”，一部剧换个样子，粉丝还真是不认出。
她本是周杰伦力捧的女主，《天台爱情》的主角。
当时周杰伦还说她是从小说里走出来的女主，特别适合角色。
电影里看着也挺清纯的，笑起来眼睛很好看。
何炅老师的《栀子花开》也有她。
后来改拍电视剧，《锦绣未央》中她是天下第一美人，长这样。
下面的是不起眼的三妹，是这样。
古时，老百姓的眼睛是不是都不大好？
从原来的青纯小妹，越来越像个外国人了。
有的时候真看不出来，她是不是李心艾。
总是这样换来换去，也难怪红不起来，大家也记不住她。
更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）