两个主角，张馨予和李心艾真的演技着急呀。但要说矬子里面拔大个，那就是张馨予比李心艾好一点了。看侧颜，张馨予比李心艾仙多了，也更适合古装。

原标题：“天下第一美人”，周杰伦何炅都捧过，和张馨予同框居然被秒成渣？

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能和《极光之恋》一决高下的电视剧大概只有《花谢花飞花满天》了。

《花谢花飞花满天》

本来这个时间段应该是夏雨的新剧《莫斯科行动》，结果变成了这部剧，本以为是多好的一部剧，不成想比关晓彤的玛丽苏还要雷。

雷到不行

主角是张馨予，李心艾，何润东。看来男主从《那年花开月正圆》获得的好感，在这部剧之后都没了。

何润东主演

整个画面还停留在于麻麻的阿宝色，看着真的是辣眼睛。

阿宝色的画面

辣眼睛

剧情设置也是没有什么逻辑。整部剧围绕花家，谢家，萧家，司马家四个富可敌国的家族开始的。

没有逻辑可言

不过说是四大家族，结果被大反派司马家一个奏本，萧家说没就没了。

萧家说没就没了

接着谢家也就遭了殃。

谢家也遭殃了

女主正是谢家的女儿谢千寻，与男主花满天是青梅竹马，自然要护着了。

青梅竹马

在查抄谢家的时候，男主就擅自做主把谢家的女眷都带进了花府，还被弟弟花飞扬认成仙女。

就这样，换成谁谁都是仙女好吧。

好多漂亮姐姐



好像仙子

最匪夷所思的是，在第二集的时候，要被送走的谢千寻被发现在公主的送亲队伍中。

出现在了送亲队伍中

打斗中女主摔下山崖，男主也跟着跳下去了。

男主跟着女主一起跳下去

女二就是公主，喜欢男主，一看男主也跳下去了，不行呀，死也不让你们做苦命鸳鸯，于是也跳下去了。。。

女二也不服

这是要结局？

女主没拉男主一起跳



不成想女主并没有拉着男主一起跳崖，而是和女二一起在崖底相遇了。

女主和女二一起在崖低相遇

崖底下的谷主估计也是一个被情所困的角色，就骗他们说这里是仙境，而他们是玉帝身边的侍女，下凡渡劫的。

然后女一和女二就信了，信了！！

我们都是仙女

二人居然信了

再然后她们一个想要男主的爱，一个想要公主的权利，就换脸了……

这不是一个正经的古装剧吗？连整容这种事情都出来了。

换脸了

这换脸技术不行

不过这技术还真是跟开头的特效一样，鸡肋的不行。

特效不给力

就连张馨予的老年装也是粗糙的不行，可能化妆师的钱没给够吧。

老年妆不行

换脸后

真的是有点熏疼剧中老戏骨，寇振华，刘雪华，归亚蕾，周海媚，王艳，找了这么多演技派也撑不起来整部剧。

心疼老戏骨们

大概只有何润东还在线一点。

何润东演技还在线一点

两个主角，张馨予和李心艾真的演技着急呀。

但要说矬子里面拔大个，那就是张馨予比李心艾好一点了。

张馨予和李心艾

看侧颜，张馨予比李心艾仙多了，也更适合古装。

张馨予还挺仙

同样是惊恐的表情，李心艾的表现明显是戏太多。

这惊恐……

吓死宝宝了

频繁使用瞪眼的技巧，就是眼睛里没神。

眼睛无神

只会瞪眼

其实李心艾也算是圈内的老人了，奈何她是“剧抛脸”，一部剧换个样子，粉丝还真是不认出。

剧抛脸

她本是周杰伦力捧的女主，《天台爱情》的主角。

当时周杰伦还说她是从小说里走出来的女主，特别适合角色。

曾是周杰伦的女主

电影里看着也挺清纯的，笑起来眼睛很好看。

笑起来很甜

何炅老师的《栀子花开》也有她。

栀子花开

后来改拍电视剧，《锦绣未央》中她是天下第一美人，长这样。

天下第一美人

傻了吧

下面的是不起眼的三妹，是这样。

三妹都比她好看了

古时，老百姓的眼睛是不是都不大好？

老百姓的眼睛怎么了

从原来的青纯小妹，越来越像个外国人了。

看不出她是李心艾

有的时候真看不出来，她是不是李心艾。

总是这样换来换去，也难怪红不起来，大家也记不住她。

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