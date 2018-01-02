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比起王俊凯追星，请大家多多学习小S追陈伟霆吧！

2018年01月02日 07:52 新浪看点
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不过大家都以为节目结束之后，小s对于陈伟霆就这么结束了吗？在最近的《锋味》当中，小s和陈伟霆又在节目中同框了。小s坚持要给陈伟霆抹油。

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　　新闻来源：百种姿势说娱乐

　　都说追星当如王俊凯。

　　毕竟可以和王俊凯这样的，实在是已经不多了。让自己的偶像给自己写歌。

周杰伦给TFBOYS写歌周杰伦给TFBOYS写歌
同台合影同台合影

　　还有跟着偶像穿同款衣服一起出席活动啊，前后脚一起上车啊之类的。

跟着偶像穿同款衣服跟着偶像穿同款衣服

　　看着周杰伦在舞台上说，小凯的歌迷借我一下的时候，估计作为周杰伦迷弟王俊凯的粉丝们也会替王俊凯高兴吧。可以说，追星当如王俊凯，这句话一点都没错。

　　虽然王俊凯追星已经是非常高的段位了，不过深深知道许多歌迷都是可爱的猪猪女孩属性的姿势君，还是想要建议大家请想小s一样追星吧。

　　还记得去年小s在节目中遇见陈伟霆的时候，还只是一个没有加入陈伟霆后援会的普通迷妹。虽然利用节目的权力，又是要求摸头杀！

小S与陈伟霆小S与陈伟霆

　　又是要求陈伟霆喂吃的。

让陈伟霆喂吃的让陈伟霆喂吃的

　　还有所谓的棉花糖之吻。

棉花糖之吻棉花糖之吻

　　不过对于小s来说，追星也是认真的，不仅在节目里放话说要填表加入后援会，节目之后小s的确也加入了后援会，还拿到了后援会的T恤，可以说小s追星是很认真了。

变成女皇变成女皇

　　不过大家都以为节目结束之后，小s对于陈伟霆就这么结束了吗？在最近的《锋味》当中，小s和陈伟霆又在节目中同框了。小s坚持要给陈伟霆抹油。

给陈伟霆擦防晒油给陈伟霆擦防晒油

　　而且就算是背心里面也不愿意放过。

不管哪都不放过不管哪都不放过

　　脸上也是。

一点点就好一点点就好

　　然后看着陈伟霆在帅气滑水的时候，大声呼喊：我要和你交往。这才是所有猪猪女孩们的心声吧。

我要和你交往我要和你交往

　　所以我才说，这才是迷妹们希望追星的最高境界。

　　尽管听到小s大声呼喊你之后的陈伟霆，就掉到海里面去了。

追星最高境界追星最高境界

　　哈哈哈哈，所以你们觉得什么才是追星的最高境界。

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标签: 陈伟霆小S周杰伦王俊凯追星

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