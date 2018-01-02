娱乐圈娃娃脸女星，赵丽颖陈妍希都输给了51岁的她！

陈妍希也是其中一个。她是典型的包子脸，演小龙女的时候还被嘲笑说是最丑的小龙女。可是她这样的脸型很耐看，笑起来也甜甜的。

原标题：娱乐圈的九大娃娃脸女星，赵丽颖景甜陈妍希都输给了51岁的她！

新闻来源：1点娱乐

娱乐圈的女星不仅颜值极其重要，其实年龄也是很受关注的。娱乐圈有九大娃娃脸女星，不管年龄怎么变化，她们看起来都是少女模样！

第一个当然是我们的的小骨赵丽颖。自从赵丽颖红了以后，在娱乐圈就掀起了一股“圆脸”风，比那些网红脸好看千百倍

赵丽颖

景甜也是典型的娃娃脸，脑袋圆圆的，眼睛也很大，笑起来很有少女感

景甜

杨紫是童星出道，在《家有儿女》里就看的出来她脸圆。这么多年过去了，她也只是年龄变了，样貌可是一点也没变

杨紫

谭松韵这两年士气很猛啊，每部剧都有很好的口碑和收视率。谭松韵人很娇小，笑起来很可爱。你能看出来她27岁了吗？

谭松韵

说到娃娃脸怎么能少了陈意涵，一双大大的眼睛，甜甜糯糯的声线，犹如漫画美少女般梦幻而精灵，弯弯的嘴角笑起来没心没肺

陈意涵

周冬雨也是属于娃娃脸的女星，而且她非常瘦，所以更加看不出年龄。尽管她现在25岁，但看起来和18岁没什么区别

周冬雨

还有林依晨，她在英国伦敦读研学习表演的一年时光里，经常她素颜出镜，和华人留学生一起游欧洲的照片，娃娃脸的她看起来就像刚进校园的大学生。

林依晨

陈妍希也是其中一个。她是典型的包子脸，演小龙女的时候还被嘲笑说是最丑的小龙女。可是她这样的脸型很耐看，笑起来也甜甜的。

陈妍希

当然，她们都输给了51岁的金龟子刘纯燕！我们都是看着她的节目长大的，20年前她就是以金龟子俘获了我们的心，20年后她还是没有变，让人看了超亲切！

刘纯燕

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