元旦假期电影市场报收超12亿 观众偏爱现实主义

《前任3：再见前任》海报

根据猫眼电影数据显示，元旦三天假期电影市场总票房超12亿，相比去年元旦报收6.6亿票房上涨约1倍左右。其中，反映都市人爱情观的现实题材电影《前任3：再见前任》收获票房、口碑双冠，凭借接地气的故事受到热捧。

票房：《前任3》后来居上，连续三天位列单日票房冠军

今年“元旦档”电影市场由《前任3：再见前任》《妖铃铃》《二代妖精之今生有幸》《解忧杂货店》四部新片领跑。而《妖猫传》《寻梦环游记》等片则在一众新片的“围攻”之下依然表现强势。

四部新片中，由田羽生执导，韩庚、郑恺等主演的都市爱情喜剧《前任3》在上映首日排片量不占优势的情况下后来居上，上映第二日上午就轻松破亿，更连续三天将单日电影票房冠军收入囊中，截至记者昨日发稿时，上映4天的《前任3》总票房已报收超过4亿元。

陈可辛监制、吴君如首次担任导演的《妖铃铃》总票房紧随其后。该片以喜剧类型及强大的演员阵容在上映首日拿下票房、排片双第一，但随后几天因口碑出现争议，逐渐被《前任3》超越。

此外，另外两部新片——刘亦菲、冯绍峰主演的《二代妖精》，集结董子健、迪丽热巴、王俊凯的暖心治愈之作《解忧杂货店》则分别位列四部新片票房的三、四位。

口碑：有笑有泪才能引发观众共鸣

今年元旦档新片类型各异，但现实主义题材明显更受欢迎。

作为“前任”系列的最终章，《前任3》讲述韩庚饰演的孟云和郑恺饰演的余飞各自的感情都受到了严峻的考验，对于分手男女矛盾的写实刻画非常生动，故事有笑有泪、台词金句频出，成功引发不少年轻观众共鸣。

在猫眼、淘票票两大平台，该片分别获得9.2、9.0的超高评分。不少观众认为，影片轻松幽默，故事足够接地气，不失为一部假期解压佳作。有观众表示，在国产电影中，讲分手后爱情的片子不多，能够将当代年轻人的生活描写细致、折射出这一代人爱情观的片子更少：“而‘前任’系列在剧本上算是花了不少心思。”

吴君如的首部导演处女作《妖铃铃》融合了惊悚加喜剧两种元素，然而，这种尝试却遭遇观众的两极口碑。在猫眼、淘票票两大平台仅获得6.0、7.4的观众评分，成为四部新片垫底。喜欢的观众认为：“各种熟悉的桥段让人回味无穷”“笑得我眼泪都出来了。”而不喜欢的观众则吐槽表现手法过度老派：“居然还停留在上世纪80年代的一惊一乍的搞笑级别。太尴尬！”

另外两部主打奇幻题材的影片《二代妖精》和《解忧杂货店》则在市场遇冷。前者令不少观众看完大呼“质量比想象中好太多”，然而，这一题材在市场并不是大热，最终市场表现未达预期；后者被多数网友认为故事平淡无奇，节奏冗长缓慢，无法展现小说精髓。

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