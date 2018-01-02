章子怡谈演员相互成就：没有梁朝伟就没有宫二

章子怡导师在点评表演嘉宾时，再度提及演员之间的相互成全，她提到与自己合作过《一代宗师》的演员梁朝伟，也直言如果没有那么好的梁朝伟先生，就无法成就宫二这个角色。

第十期“员诞”于元旦当晚播出，节目中导师章子怡提及演员之间的相互成全，直言没有梁朝伟，就无法成就“宫二”这个角色。而本期章子怡的战队“稀土部队”的五位演员集结完毕，张雪迎和彭昱畅成为唯一一对90后组合。

章子怡

章子怡：好演员之间是相互成全

第十期《演员的诞生》节目一开始，演员舒畅、刘烨、俞灏明、谭松韵共同演绎的《那年花开月正圆》获得现场导师一致好评。章子怡导师在点评表演嘉宾时，再度提及演员之间的相互成全，她提到与自己合作过《一代宗师》的演员梁朝伟，也直言如果没有那么好的梁朝伟先生，就无法成就宫二这个角色。章子怡认为，展现专业演员之间互相成全的精神和素养也是这个节目的意义所在。

“稀土部队”独揽90后组合

本期章子怡的战队“稀土部队”也集结完毕：周一围、刘敏涛、张雪迎、辛芷蕾、彭昱畅。战队口号则是“真挚，就对。”也让观众更加期待“稀土部队”在之后对战中的真挚表现。

90后战队

经过分组赛最后阶段的补选，章子怡、宋丹丹、刘烨三位导师的战队旗下均有五位实力大将，将分别分为两人一组和三人一组与其他导师组进行对抗。经过导师章子怡的分配，周一围、刘敏涛、辛芷蕾三位战将强强联手，张雪迎和彭昱畅则成为唯一一对90后组合。在抽签决定导师团战赛对战双方环节时，章子怡为了赶快看见抽签结果，直接从座位上站了起来，可见她对自己的“稀土部队”十分紧张。

下一期《演员的诞生》节目将于本周六晚22：00在浙江卫视播出，章子怡的“稀土部队”也将呈现出前所未有的精彩表演。

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