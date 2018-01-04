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明星被认错时的不同回答，情商高下立见！

2018年01月04日 08:50 新浪看点
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随着网剧的大热，捧红了一大批小鲜肉，娱乐圈的明星越来越多，撞脸的也就有了。当然这还不是最尴尬的，最尴尬的是被粉丝认错。

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　　文章原标题：考验情商的时候到了，明星被认错的不同回答，情商高下立见

　　文章来源微信公众号： 娱乐界猪老二

　　随着网剧的大热，捧红了一大批小鲜肉，娱乐圈的明星越来越多，撞脸的也就有了。当然这还不是最尴尬的，最尴尬的是被粉丝认错。今天小编就和大家说几个明星被认错后的反映，真是高下立见啊。

　　首先第一个就是邓超了。拍乘风破浪的时候，邓超被一位阿姨错认成彭于晏，追着要签名。邓超将错就错的签了，然后还美滋滋的发了微博。

邓超邓超

　　可惜被大家发现“晏”字写成了“宴”。果然“学霸”人设不能崩啊~

邓超邓超
乌龙乌龙

　　然后是张靓颖的。之前维密上，王思聪发朋友圈将她错认成蕾哈娜。

微博微博

　　机智的张靓颖发了下面这个微博圈粉无数，

微博。微博。

　　王思聪也到这条微博下留言并且互相关注了

评论评论

　　还有以高情商著称的大幂幂。她参加米兰时装周时，被外国媒体认成了范爷，国内媒体也纷纷借此取笑杨幂。

杨幂杨幂

　　在杨幂参加《快乐大本营》时被提到了此事，杨幂的回答十分机智：由于之前范爷在国际时装周上很成功，被认成是她，其实是对我的认可跟赞赏。同时还夸赞范爷貌美，被错认成范爷很开心。

　　这一段话即捧了范冰冰，有太高了自己，可以说情商是相当高了。

　　当然还有很尴尬的，比如吴克群。吴克群有一次在深圳机场，戴着口罩和帽子，被鹿晗的粉丝当成鹿晗围追堵截，吴克群的助手连忙解释并不是鹿晗，粉丝随即一拥而散，场面一时间相当尴尬了。

吴克群 鹿晗吴克群 鹿晗

　　当然也有很不愉快的，比如最近凭借《双世宠妃》大火的小鲜肉邢邵林。

邢邵林邢邵林

　　古装看不太出来，现代装真的是和杨洋傻傻分不清楚啊，你能看出来下面哪个是杨洋，哪个是邢邵林吗？

杨洋 邢邵林杨洋 邢邵林

　　很多宣传提到邢昭林时，都会提到他长得像杨洋。而在一次出行时，有路人把粉丝簇拥着走在街上的邢昭林错认成了杨洋，引得其他路人也纷纷大喊“杨洋，杨洋”，邢昭林看到路人的反应，无奈的跟粉丝说：“我想翻白眼儿！”不一会儿又强调了一遍：“我想翻白眼儿！”

　　小编想说，杨洋也可能想翻白眼呢。

白眼白眼

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 快乐大本营杨洋吴克群邓超鹿晗

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