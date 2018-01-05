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这些明星画画太厉害 可能是被演艺圈“耽误”的画家

2018年01月05日 17:17 人民网
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近日，潘粤明的几条“晒画”的微博引起了网友的关注——通过绘画与粉丝进行交流，可以说是相当新颖的交流方式了。从他的作品中可以看出，潘粤明还是有一定的绘画功底的。

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　　原标题：这些明星画起画来这么厉害 可能是被演艺圈“耽误”的画家

　　演而优则唱”这种演员到歌手、甚至演员到导演之间的所谓“跨界”当今已觉不新鲜。但跨界到“画家”可就不那么常见了，毕竟想要画出一幅高水准的画作，还是需要相当的本事。

　　近日，潘粤明的几条“晒画”的微博引起了网友的关注——通过绘画与粉丝进行交流，可以说是相当新颖的交流方式了。从他的作品中可以看出，潘粤明还是有一定的绘画功底的。

潘粤明作品潘粤明作品

　　除了潘粤明之外，徐静蕾最近也是“沉迷画画”，在微博上几乎每天都会晒出自己的水彩作品。她的水彩画颜色明丽，看了之后令人心情愉悦。

徐静蕾发在微博上的作品徐静蕾发在微博上的作品

　　有关明星的绘画，就不得不提到徐锦江。在很多人印象中，徐锦江就是一副彪形大汉的粗犷样子——观众们怎么也想不到在《新龙门客栈》中饰演千户将军、在2003版《倚天屠龙记》中饰演“金毛狮王”谢逊的徐锦江还是个艺术家。但百炼钢亦能化为绕指柔，徐锦江自幼便跟随岭南画派大师关山月学习绘画，他的作品是完全担得起“关山月的关门弟子”这一称号的。徐锦江的国画和工笔的水准都很高，画作的构图和用色非常讲究。

徐锦江画作（局部）徐锦江画作（局部）

　　知名主持人倪萍也是绘画领域的个中好手。在她2001年出版的《姥姥语录》中，正是由倪萍亲自为此书绘制插图。此后，倪萍创作了大量水墨画作品，并受到业内人士的好评。

倪萍画作《盼》倪萍画作《盼》

　　持续热映的《芳华》让很多人再度感受到了冯小刚的艺术气息。除了在电影这块儿成就不俗之外，舞美设计出身的冯小刚亦有不错的绘画功底。

冯小刚于2015年发在微博的作品冯小刚于2015年发在微博的作品

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标签: 潘粤明倪萍冯小刚画家耽误

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