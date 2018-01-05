贾乃亮家有上市公司？他名下5家企业 马苏是合伙人

贾乃亮还是北京锦阳资产管理中心（有限合伙）、炎程（上海）信息科技有限公司和杭州推特文化传媒有限公司的股东。在北京锦阳和炎程这两家公司中，贾乃亮的持股比例都未公开。

（原标题：贾乃亮家的“IT上市公司”是哪个？本人名下5家企业，马苏秦岚是合伙人）

因为一则真假莫辨的“绯闻”，近日，曾借萌娃圈粉无数的贾乃亮、李小璐夫妇陷入“李小璐疑似出轨”的舆论风波。社交网络上，被作为好丈夫典范的贾乃亮更获得了来自无数吃瓜群众的“同情”。

与此同时，关于贾乃亮是隐形富二代、家族拥有上市公司的旧时传闻再度出现。

那么，这一历久弥新的传闻中所说的“上市公司”究竟是哪家？公开报道中从未出现过这一信息。

公司进化论经过查询发现，在贾乃亮故乡所在的东北三省A股上市公司中，都并没有姓“贾”的实际控制人，贾乃亮本人也没有出现在上述任何一家上市公司的大股东名单中。在工商资料中检索网络热传的“贾乃亮父母”姓名，未能找到名下企业信息。

且不论贾乃亮是否为富二代，工商资料显示，其本人名下确实颇有资产，除担任2家公司的法人外，贾乃亮还入股3家企业。

工商资料显示，本次风波中，出面替李小璐澄清绯闻的闺蜜马苏、开车送李小璐回家的秦岚，均与贾乃亮是合伙人关系。

多年传言其为富二代，家族IT企业已上市

此次绯闻风波中，被认为是“受害者”的贾乃亮获得了无数网友的“声援”。微博认证为“SSCC中国超跑俱乐部主席？上海市体育发展基金理事”的黄毅清称，贾乃亮“家里有上市公司，演戏只是个人爱好”。

早在2012年，有网络媒体报道称“一心投入演艺事业的贾乃亮是富二代，其父母从事IT行业，公司已上市。”

公司进化论发现，目前网络上传播最广的一篇关于“贾乃亮是富二代”的报道，是《现代快报》于2011年4月12日在A26文娱版发表的稿件《贾不假，很纯真》，该稿件中写到：

“知情人士告诉记者，贾乃亮其实家境非常好，父母均在经商，从事的都是高科技信息产业。而且，他们的家族企业已经上市。家境殷实的贾乃亮投身演艺事业，父母并不非常赞成。”

文章还透露，贾乃亮平时也很低调，很多周围的人都不知道原来他家里这么厉害，“不过，良好的家境也给贾乃亮的事业发展带来了未知数，毕竟父母还是希望他日后能接手自家产业。”

在这一“家族企业”的消息之外，甚至有流传广泛的说法称，贾乃亮的父亲名叫“贾桽”？，母亲名叫“王雫瑛”。

公司进化论在天眼查上进行了工商信息检索，“贾桽”和“王雫瑛”两个人名下都没有任何公司信息。

此次绯闻风波中，社交网络上还有网友言之凿凿称，贾乃亮家多年前在哈尔滨就有了上市公司。

公司进化论通过i问财等平台查询发现，目前黑龙江省上市公司共36家，吉林省上市公司共42家，辽宁省上市公司共74家，东北三省共152家上市公司中也没有姓贾的实际控制人。

这也意味着，假如贾乃亮家“拥有上市公司”的传言为真，那这家上市公司很可能要么不在A股，要么不在老家。

担任2家公司法人 入股3家公司

且不论是否二代，可以证实的是，贾乃亮自己名下确实有不少公司。

天眼查数据显示，目前贾乃亮正担任南京亮闪天下影视文化工作室和新沂亮闪天下影视文化工作室的法人，前者注册资本20万元，成立于2011年12月，后者注册资本1万元，成立于2016年9月。此前，贾乃亮还曾担任浙江东阳横店贾乃亮影视工作室法人，但目前这家公司已经注销。

南京亮闪天下影视文化工作室的企业关系信息（来自：天眼查）

除此之外，贾乃亮还是北京锦阳资产管理中心（有限合伙）、炎程（上海）信息科技有限公司和杭州推特文化传媒有限公司的股东。在北京锦阳和炎程这两家公司中，贾乃亮的持股比例都未公开。此外，炎程的股东名单中除了贾乃亮，还有其妻子李小璐。

公开资料显示，锦阳资产目前有一笔投资，即是以1379万元认缴乐视影业（北京）有限公司1.65%的股份。时光网公开信息显示，近年来，乐视影业制作的电影包括《奇门遁甲》、《爵迹》等，票房不俗。

炎程（上海）信息科技有限公司在改名前是一家旅游咨询公司，此前曾投资北京山般诺国际旅行社有限公司、欢炎英创（北京）影业有限公司等多家公司。

贾乃亮对杭州推特持股8.34%。这家公司于2015年8月开始经营，经营业务范围包括演出及经纪业务，文化艺术策划（除演出中介），公关活动策划，品牌策划，品牌推广，企业形象策划等。

马苏还是贾乃亮合伙人

在本次风波中，李小璐闺蜜马苏po出了自己发给贾乃亮的微信截图，该截图中，马苏向贾乃亮致歉，称因为自己的行程安排让李小璐遭到误会并卷入风波。

事实上，马苏不仅仅是李小璐的闺蜜，更是贾乃亮的合伙人。

贾乃亮入股的北京锦阳资产管理中心（有限合伙）经营期限于2014-06-26开始，虽然没有对外公布股东的具体出资比例，但天眼查信息显示，这家企业的股东除贾乃亮外，还依次包括刘涛、苏红、李晨、马苏、秦岚、霍思燕等人。

合伙

北京锦阳资产管理中心（有限合伙）股权结构及企业关系图，刘涛、苏红、李晨、马苏、秦岚、霍思燕等人均在其中（来自：天眼查）

上述诸多明星均于2015年7月29日认缴出资额，与他们一同出资的还有《时尚芭莎》总编辑苏芒，不过在2017年4月10日之后，苏芒就不再是公司的股东。

此外，南京云鹰低飞影视文化工作室、上海陈赫影视文化工作室也是锦阳资产的股东，上述两家企业的法人分别是倪妮和陈赫。

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