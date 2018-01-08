不只有欧美男星留胡子好看？国内男星留胡子颜值爆表

只需要留一点点胡子，张震的整体气质就有了大幅度的提升，除了帅，更是待有了一定独特的美感，让人过目不忘。

文章原标题：谁说只有欧美男星留胡子好看？这八位国内男星留起胡子颜值爆表

文章来源微信公众号： 娱乐跨极限

纵观欧美娱乐圈，大部分男星都会选择留胡子的造型，胡子也是他们造型的重要部分之一。

贝克汉姆

而长久以来虽然大家习惯了欧美男星的胡子造型，却往往觉得国内男星不适合留胡子，今天小编就不妨带大家盘点一下那些留起胡子来颜值飙升的国内男星吧！

高以翔

高以翔

提起这个名字也许有些人会感到陌生，但这张脸绝对每个人都很眼熟，毕竟这可是某品牌剃须刀的经典广告代言人啊！

不得不说高以翔的胡子造型非常耐看，整个人都气质满满，而没有胡子的高以翔则是这样的——

高以翔

虽然也是一副帅气的样子，但相比较于留着胡子的造型，明显却是了一部分辨识度呢！

吴秀波

吴秀波

同样胡子造型非常经典的还有波叔。虽然花白的胡子往往让人会联想起老人，但吴秀波则颠覆了这一常规概念。

留着花白胡子的波叔更具成熟男人的魅力，虽然看起来有了一定的沧桑感，但不会让人联想到衰老，反而会觉得这是男人恰到好处正值壮年的状态。

波叔

而比较一下没有胡子的波叔，总感觉男神光环褪去了一样哈哈哈啊哈哈！

李光洁

李光洁

如果说波叔为花白胡子代言，那么李光洁就是为八字胡代言了。

一直以来小编都认为八字胡很难摆脱油腻感，知道看到了李光洁的八字胡造型——简直帅翻了有木有！！！

虽然留着胡子，但是充满了干净整洁的感觉，丝毫没有胡子拉碴的颓废感，整个人看起来稳重而严谨。回过头再看一下稚嫩版李光洁——

李光洁！

果然男人还是越成熟越有味道呢

黄晓明

黄晓明

早年间《神枪手》中黄晓明的精装造型曾经深深的惊艳过小编，这种干净帅气的感觉真的是非常不错的。然而随后几年黄晓明的造型就迷之有了几分油腻感，大概就是这个样子——

黄晓明

不能说不帅， 但是确确实实和《神枪手》里那个黄晓明对不上号了。然而当黄晓明留起胡子的时候，终于再一次攀上了颜值新高峰——

黄晓明

这种硬汉的感觉真的让人充满了好感有木有！！！！！

张涵予

张涵予

硬汉代表性角色张涵予的胡子造型也是非常成功的。不同于沉稳或者成熟，张涵予的胡子造型更多的是一种英武，可以说是独具一格。

然而没有胡子的张涵予，颜值确确实实有所下降——

张涵予

可以说将胡子的重要性展现的淋漓尽致了！

陈柏霖

陈柏霖

可以说将胡子的重要性展现的淋漓尽致了！

在陈柏霖这一代年轻演员里，留胡子的人很少，而陈柏霖的胡子让他瞬间从一众男星里脱颖而出，对比一下没留胡子的陈柏霖——

陈柏霖

不得不说胡子让陈柏霖的五官更具立体感，整个面部都更加具有辨识度了呢！

张震

张震

近几年爆火的张震，也是典型的适合留胡子的男星。

没有胡子的张震虽然也很帅，但确确实实辨识度低，而且总觉得有点撞脸严宽——

张震

然而只需要留一点点胡子，张震的整体气质就有了大幅度的提升，除了帅，更是待有了一定独特的美感，让人过目不忘。

留胡子

没胡子

修杰楷出现在公众面前时并没有经常留胡子，大部分都是胡子刮得很干净的样子，然而真的总让人觉得不够帅气，甚至觉得面部五官有一些硬伤。

不过当他留上一些胡子的时候，瞬间就像变了一个人一样，颜值提升得不是一点半点——

留胡子

除此之外，还有那些演员留胡子比没胡子更帅呢？不妨分享一下吧！

网友们，你们怎么看呢

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