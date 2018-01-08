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细数那些高学历的明星，有颜值偏要靠才华

2018年01月08日 08:08 新浪看点
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近来，翟天临因为出演了电视剧《白鹿原》，以及在《演员的诞生》里的出色表现而被观众津津乐道，其实之前翟天临也拍过不少电视剧，是个有灵性的演员。

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　　文章来源微信公众号： 娱乐创世 

　　细数那些高学历的明星，最后一个的学历惊呆你！

　　翟天临

翟天临翟天临
翟天临翟天临

　　近来，翟天临因为出演了电视剧《白鹿原》，以及在《演员的诞生》里的出色表现而被观众津津乐道，其实之前翟天临也拍过不少电视剧，是个有灵性的演员。想必大家知道翟天灵是个学霸， 2014年考取了北京电影学院电影学专业的博士生。

　　王力宏

王力宏王力宏
王力宏王力宏

　　有颜值又有才华的王力宏，学历也相当让人瞠目结舌，他在获得了美国威廉姆斯学院的学士学位后，又在美国伯克利音乐学院获得了双学位硕士。是娱乐圈里有名的高学历明星，其家族背景也相当的令人惊诧！

　　赵薇

赵薇赵薇
赵薇赵薇

　　赵薇拥有北京电影学院导演学的硕士学位。如今既演戏、又当导演，同时还很会赚钱的，各方面都特别的出色，可以说是人生的大赢家。

　　林志玲

林志玲林志玲

　　说到高学历的明星就不能不说一说林志玲，简直就是才貌双全，美丽与智慧并存的女明星，情商高也是公认的，本来可以靠颜值，偏偏要靠才华吃饭，除了佩服，还能说什么呢？

　　范玮琪

范玮琪范玮琪

　　范玮琪是哈佛大学的高材生，长得漂亮，唱歌又好，又有才华，还从来没有任何绯闻，如今是两个孩子的妈妈，她的人生好令人羡慕，难怪人家经常拿出来晒呢！

　　何炅

何炅何炅
何炅何炅

　　何炅曾是北京外国语大学阿拉伯语系的老师，后来转行做了主持人，感觉何老师满脑袋里面装的全是智慧呢。

　　杨幂

杨幂杨幂

　　如果你以为杨幂是花瓶，可就打错打错了！杨幂曾经以第一名的成绩考入了北京电影学院，她的情商高、智商高，同时经营自己的公司，年纪轻轻，好厉害！

　　钧甯

钧甯

　　有“着台湾第一气质美女”的称号，她的最高学历是国立中央大学产业经济研究所法学所的硕士。有演技，有颜值，更是一位氧气美女，单看这名字取得，就很有文化的样子，一般人未必认识！

　　俞恩泰

俞恩泰俞恩泰

　　就是《武林外传》里面那个吕秀才，也是一个高学历的明星，他拥有中央戏剧学院表演学、导演学双学位的博士，只是在演完《武林外出》以后就再不怎么见她出现在观众面前了。

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标签: 翟天临白鹿原演员的诞生武林外传何炅

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