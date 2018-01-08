林心如夸老公很顾家 曝霍建华睡觉时都牵自己的手

节目中，林心如不仅夸赞老公性格好，还大撒狗粮。称霍建华虽然不会说甜言蜜语，但他都将自己的爱付诸行动，例如晚上睡觉的时候都会牵着自己的手。

林心如夸霍建华顾家

林心、霍建华

新浪娱乐讯 近日，林心如[微博]上节目宣传新作品，被问到是否满意老公霍建华，她开玩笑说还行啦。被主持人问霍建华是怎样的性格，林心如直言“顾家、有责任感、好爸爸”，对老公的评价很高。林心如还直言两人现在虽然是夫妻，但关系也还像是朋友一样。

节目中，林心如不仅夸赞老公性格好，还大撒狗粮。称霍建华虽然不会说甜言蜜语，但他都将自己的爱付诸行动，例如晚上睡觉的时候都会牵着自己的手。

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