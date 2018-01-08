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管你明星还普通人，猫毒一沾上真戒不了

2018年01月08日 08:11 新浪看点
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最近啊，有网友曝光说易烊千玺为了方便吸猫，就给自己做了个猫篮子挂在脖子上，没事儿就一脸慈爱低头撸猫。

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　　文章来源微信公众号： 千里走娱记  

　　记得在8月份时。。。

　　易烊千玺中了猫毒，养了一只叫“二十”的猫，光荣晋升为铲屎官。。。

易烊千玺易烊千玺

　　可不，猫毒这东西甭管你是明星还是普通人，一沾上真戒不了，只会越陷越深。。。

　　最近啊，有网友曝光说易烊千玺为了方便吸猫，就给自己做了个猫篮子挂在脖子上，没事儿就一脸慈爱低头撸猫。。。

易烊千玺易烊千玺
易烊千玺易烊千玺

　　还有网友偶遇过他挂脖子上带猫出去逛街。。。

易烊千玺易烊千玺

　　我看到后，一脸懵逼又莫名想笑，哈哈这少年啊，养猫还不够2个月，就中毒如此之深，已经没救了！

　　还真想不到你竟然是这样的易烊千玺！

胡歌胡歌

　　说到深中猫毒的明星，不得不提胡歌了！

　　胡歌爱猫成痴，深中猫毒，曾在采访中说自己最多养了5只猫咪，但自己因为工作忙所以没有时间谈恋爱，还被家人吐槽“跟猫玩有时间，找女孩没时间”。。。

猫咪猫咪

　　据了解。。。

　　胡歌出生当天，恰巧家中来了一只猫，让他从小就对猫特别有感情，还养成随身携带猫食的习惯，在路上看到流浪猫多会上前喂食，甚至捡回家。。。

拍戏拍戏

　　有时在剧组拍戏时，猫毒发作了，还会去吸下猫缓解再拍戏。。。

胡歌胡歌

　　目前，胡歌家中至少养了4只猫。

胡歌胡歌

　　还有一位演员，中猫毒也是没救那种，被称为“演艺圈最会养猫的男演员，知乎最会演戏的段子手”。。。

　　他就是演了《士兵突击》的张译

　　张译至少养了7只猫，超级资深猫奴那种！

猫咪猫咪

　　还将猫称作是祖宗，看来这铲屎官是一辈子难以翻身啊！

猫咪猫咪

　　甚至会向网友科普如何养猫！养猫知识满级！！

　　不信可以看一个张译在知乎回答网友提问“猫尿尿为什么会留个坑？”的科普！说得头头是道，只能大写的服气！！

吸猫吸猫

　　除了这些明星公然吸猫毒，普通人沾上猫毒，也是戒不了！

猫

　　小宝宝

猫咪猫咪

　　年轻人

吸猫吸猫
吸猫吸猫

　　老人

爱猫爱猫
猫
猫咪猫咪

　　最后。。。说下猫和毒品的共同点：

愉悦愉悦
抓伤抓伤
猫
猫
猫
猫

　　一沾猫毒，误终身，真没救了！

猫咪猫咪
吸猫吸猫

　　那该怎么办？只能每天吸猫啦！

小岳岳小岳岳

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标签: 士兵突击易烊千玺胡歌张译拍戏

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