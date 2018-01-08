管你明星还普通人，猫毒一沾上真戒不了

最近啊，有网友曝光说易烊千玺为了方便吸猫，就给自己做了个猫篮子挂在脖子上，没事儿就一脸慈爱低头撸猫。

文章来源微信公众号： 千里走娱记

记得在8月份时。。。

易烊千玺中了猫毒，养了一只叫“二十”的猫，光荣晋升为铲屎官。。。

易烊千玺

可不，猫毒这东西甭管你是明星还是普通人，一沾上真戒不了，只会越陷越深。。。

最近啊，有网友曝光说易烊千玺为了方便吸猫，就给自己做了个猫篮子挂在脖子上，没事儿就一脸慈爱低头撸猫。。。

易烊千玺

易烊千玺

还有网友偶遇过他挂脖子上带猫出去逛街。。。

易烊千玺

我看到后，一脸懵逼又莫名想笑，哈哈这少年啊，养猫还不够2个月，就中毒如此之深，已经没救了！

还真想不到你竟然是这样的易烊千玺！

胡歌

说到深中猫毒的明星，不得不提胡歌了！

胡歌爱猫成痴，深中猫毒，曾在采访中说自己最多养了5只猫咪，但自己因为工作忙所以没有时间谈恋爱，还被家人吐槽“跟猫玩有时间，找女孩没时间”。。。

猫咪

据了解。。。

胡歌出生当天，恰巧家中来了一只猫，让他从小就对猫特别有感情，还养成随身携带猫食的习惯，在路上看到流浪猫多会上前喂食，甚至捡回家。。。

拍戏

有时在剧组拍戏时，猫毒发作了，还会去吸下猫缓解再拍戏。。。

胡歌

目前，胡歌家中至少养了4只猫。

胡歌

还有一位演员，中猫毒也是没救那种，被称为“演艺圈最会养猫的男演员，知乎最会演戏的段子手”。。。

他就是演了《士兵突击》的张译！

张译至少养了7只猫，超级资深猫奴那种！

猫咪

还将猫称作是祖宗，看来这铲屎官是一辈子难以翻身啊！

猫咪

甚至会向网友科普如何养猫！养猫知识满级！！

不信可以看一个张译在知乎回答网友提问“猫尿尿为什么会留个坑？”的科普！说得头头是道，只能大写的服气！！

吸猫

除了这些明星公然吸猫毒，普通人沾上猫毒，也是戒不了！

猫

小宝宝

猫咪

年轻人

吸猫

吸猫

老人

爱猫

猫

猫咪

最后。。。说下猫和毒品的共同点：

愉悦

抓伤

猫

猫

猫

猫

一沾猫毒，误终身，真没救了！

猫咪

吸猫

那该怎么办？只能每天吸猫啦！

小岳岳

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