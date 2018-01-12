移动客户端

众明星童年照！除了杨幂你能认出来几个

2018年01月12日 07:30 新浪看点
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

杨幂小的时候竟然这么好看，说她整容的人真的可以闭嘴了吧，小巧的鼻梁，水汪汪的大眼睛，尖尖的下巴，绝对是个小美女啊，大幂幂现在这么美，原来都是基因好啊。

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！

　　文章来源微信公众号： 篮球的说客   

　　在娱乐圈里，平时看起来光鲜亮丽的明星们小时候又是什么样的呢？下面我们就一起来看一看这些明星们的童年照吧。TFBOYS组合里的小鲜肉王源小的时候就很可爱呢，圆圆的大眼睛，绝对是个机灵的孩子，难怪长大了能迷倒这么多亲妈粉。

王源王源

　　杨幂小的时候竟然这么好看，说她整容的人真的可以闭嘴了吧，小巧的鼻梁，水汪汪的大眼睛，尖尖的下巴，绝对是个小美女啊，大幂幂现在这么美，原来都是基因好啊。

杨幂杨幂

　　这张你能认得出来是窦靖童吗？不得不说，王菲的女儿果然是不同于凡人，小的时候就这么有艺术细胞，搞怪又可爱，和现在酷酷的窦靖童完全不一样。

窦靖童窦靖童

　　张一山小的时候就有一股机灵劲儿，难怪当初在《家有儿女》里面演的刘星那么到位，可能张一山小的时候就有些淘气吧，不过五官看起来没什么变化，还是很像的。

张一山张一山

　　李易峰这张照片还是蛮帅气的，小的时候就很有范的感觉，一脸严肃，难怪李易峰现在这么老干部作风，原来从小就很有派头啊。

李易峰李易峰

　　迪丽热巴小的时候是不是惊艳到你们了呢，大眼睛白皮肤，看起来真的很像洋娃娃，果然新疆真的是出美女，很羡慕迪丽热巴的好基因。

迪丽热巴迪丽热巴

　　帅气的张艺兴看起来就很韩范啊，不管是打扮还是姿势都很潮，看来小的时候张艺兴就很时尚，一定是学校里大家都追捧的对象。

张艺兴张艺兴

　　吴磊弟弟这张照片是不是莫名有些喜感呢，不得不说吴磊真的是很会长，越来越帅气，小的时候肉嘟嘟的有些可爱，没想到现在长大了竟然这么帅。

吴磊吴磊

　　这一张不知道大家有没有认出来，这竟然是林更新，感觉看起来五官不太像，不过林更新小的时候白白嫩嫩的，感觉很秀气，和现在的气质完全不同。

林更新林更新

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 杨幂林更新童年家有儿女大眼睛

推荐阅读
聚焦
关闭评论
精彩原创+ 更多
新闻排行
高清视频+ 更多
微整形热议+ 更多
美图精选+ 更多
博客推荐+ 更多

林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

林志玲和言承旭复合的新闻，媒体都用上了“情缠15年”、“世纪大复合”的字眼，几乎是催人泪下的一幕大戏。[详细]
林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

儿子结婚路上被人打，当爹的一旁一直拍照，说在收集证据！

[详细]
2017年12月19日 17:09
收集证据 儿子 结婚

听说美丽的新娘和伴娘在结婚当天都会疯狂一次

[详细]
2018年01月06日 16:42
美丽的 新娘 伴娘 疯狂 结婚

伴郎是在认真找红鞋么，伴娘都急眼了

[详细]
2017年12月13日 20:19
红鞋 伴娘 伴郎 认真

没手的媳妇靠用脚写字赚钱，问老公：这下你不觉得我丢人了吧！

两个人一双手：前一秒还说世界上好人多，后一秒钱就被抢了，果真不能乱说话！[详细]
2017年12月12日 12:03
老公 媳妇 赚钱 写字 两个人

儿子儿媳大鱼大肉.婆婆小姑却吃青菜

[详细]
2018年01月06日 09:31
青菜 儿媳 儿子 婆婆 大鱼大肉