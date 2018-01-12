众明星童年照！除了杨幂你能认出来几个

杨幂小的时候竟然这么好看，说她整容的人真的可以闭嘴了吧，小巧的鼻梁，水汪汪的大眼睛，尖尖的下巴，绝对是个小美女啊，大幂幂现在这么美，原来都是基因好啊。

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在娱乐圈里，平时看起来光鲜亮丽的明星们小时候又是什么样的呢？下面我们就一起来看一看这些明星们的童年照吧。TFBOYS组合里的小鲜肉王源小的时候就很可爱呢，圆圆的大眼睛，绝对是个机灵的孩子，难怪长大了能迷倒这么多亲妈粉。

王源

杨幂小的时候竟然这么好看，说她整容的人真的可以闭嘴了吧，小巧的鼻梁，水汪汪的大眼睛，尖尖的下巴，绝对是个小美女啊，大幂幂现在这么美，原来都是基因好啊。

杨幂

这张你能认得出来是窦靖童吗？不得不说，王菲的女儿果然是不同于凡人，小的时候就这么有艺术细胞，搞怪又可爱，和现在酷酷的窦靖童完全不一样。

窦靖童

张一山小的时候就有一股机灵劲儿，难怪当初在《家有儿女》里面演的刘星那么到位，可能张一山小的时候就有些淘气吧，不过五官看起来没什么变化，还是很像的。

张一山

李易峰这张照片还是蛮帅气的，小的时候就很有范的感觉，一脸严肃，难怪李易峰现在这么老干部作风，原来从小就很有派头啊。

李易峰

迪丽热巴小的时候是不是惊艳到你们了呢，大眼睛白皮肤，看起来真的很像洋娃娃，果然新疆真的是出美女，很羡慕迪丽热巴的好基因。

迪丽热巴

帅气的张艺兴看起来就很韩范啊，不管是打扮还是姿势都很潮，看来小的时候张艺兴就很时尚，一定是学校里大家都追捧的对象。

张艺兴

吴磊弟弟这张照片是不是莫名有些喜感呢，不得不说吴磊真的是很会长，越来越帅气，小的时候肉嘟嘟的有些可爱，没想到现在长大了竟然这么帅。

吴磊

这一张不知道大家有没有认出来，这竟然是林更新，感觉看起来五官不太像，不过林更新小的时候白白嫩嫩的，感觉很秀气，和现在的气质完全不同。

林更新

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