美国电视台瞄准哈里王子爱情故事 将制作迷你电影

这是一部哈里和梅格涵的编年史，记录了皇家王子和他的未婚妻从开始到结局的爱情故事。这部电影将完整回溯哈里王子和梅格涵·马克尔如何最初在朋友的安排下见面。

哈里王子与梅格涵·马克尔

新浪娱乐讯 据国外媒体报道，哈里王子和美国演员梅格涵·马克尔的爱情故事即将被搬上电视屏幕——美国一家电视台于上周日宣布，他们将把这对皇家情侣相爱的过程改编为一部迷你电影，在本台播放。

这家电视台的名称是Lifetime，一向以制作迎合女观众的电视剧而出名，代表作有《戴安娜王妃之死》（The Murder of Princess Diana），还有一部由凯瑟琳·泽塔琼斯主演的《可卡因教母》（Cocaine Godmother： The Griselda Blanco Story）即将在该台播出，也聚焦于展示一位著名女性——哥伦比亚著名女毒贩Griselda Blanco的传奇一生。

这次Lifetime电视台既然瞄上了全球关注的皇家大婚，请来的幕后制作人员也都是大腕：著名制片人梅瑞狄斯·芬恩（Meredith Finn）（代表作：《风中的花瓣》（Petals on the Wind），《阁楼之花》（Flowers in the Attic））将执行监制本片，而《王室》（The Royals）的导演也将担任导演。

虽然目前主角人选还未宣布，但目前已经确定了片名和剧情大纲。这部迷你电影暂定的名字叫《哈里&梅格涵：皇家爱情故事》（Harry & Meghan： The Royal Love Story），剧情梗概如下：”这是一部哈里和梅格涵的编年史，记录了皇家王子和他的未婚妻从开始到结局的爱情故事。这部电影将完整回溯哈里王子和梅格涵·马克尔如何最初在朋友的安排下见面，到后面两人初生好感的互相试探和爱意渐渐萌生，到最后结成了这段全球媒体关注的爱情关系，尤其是梅格涵作为一位离过婚的美国演员的特殊身份。”

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