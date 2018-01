美国电视台瞄准哈里王子爱情故事 将制作迷你电影

哈里王子与梅格涵·马克尔

新浪娱乐讯 据国外媒体报道,哈里王子和美国演员梅格涵·马克尔的爱情故事即将被搬上电视屏幕——美国一家电视台于上周日宣布,他们将把这对皇家情侣相爱的过程改编为一部迷你电影,在本台播放。

这家电视台的名称是Lifetime,一向以制作迎合女观众的电视剧而出名,代表作有《戴安娜王妃之死》(The Murder of Princess Diana),还有一部由凯瑟琳·泽塔琼斯主演的《可卡因教母》(Cocaine Godmother: The Griselda Blanco Story)即将在该台播出,也聚焦于展示一位著名女性——哥伦比亚著名女毒贩Griselda Blanco的传奇一生。

这次Lifetime电视台既然瞄上了全球关注的皇家大婚,请来的幕后制作人员也都是大腕:著名制片人梅瑞狄斯·芬恩(Meredith Finn)(代表作:《风中的花瓣》(Petals on the Wind),《阁楼之花》(Flowers in the Attic))将执行监制本片,而《王室》(The Royals)的导演也将担任导演。

虽然目前主角人选还未宣布,但目前已经确定了片名和剧情大纲。这部迷你电影暂定的名字叫《哈里&梅格涵:皇家爱情故事》(Harry & Meghan: The Royal Love Story),剧情梗概如下:”这是一部哈里和梅格涵的编年史,记录了皇家王子和他的未婚妻从开始到结局的爱情故事。这部电影将完整回溯哈里王子和梅格涵·马克尔如何最初在朋友的安排下见面,到后面两人初生好感的互相试探和爱意渐渐萌生,到最后结成了这段全球媒体关注的爱情关系,尤其是梅格涵作为一位离过婚的美国演员的特殊身份。”

