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马苏首谈与前任孔令辉分手原因：是自己太幼稚

2018年01月18日 11:50 新浪娱乐
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在谈及分手的原因时，马苏不知道该如何形容当时的感受：“感觉都是懵的。”表示在这段恋情之前，并没有太多的感情经历，也不是很会处理情感问题：“自己的情感跟小孩子一样。”

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　　新浪娱乐讯 近日，马苏[微博]在国民恋爱体验综艺《爱的时差》中，大方谈论爱情观，肯定表示时刻期待新恋情，令不少网友纷纷围观。在最新一期的节目中，马苏自曝最讨厌球类运动，坦言曾经被球伤过，并首次诚恳吐露了与前任孔令辉分手的原因：是我太幼稚。

　　在节目中，马苏与主持人蔡康永[微博]畅聊约会技巧，当谈及是否喜欢球类运动时，马苏自曝最讨厌球：“大球小球都不喜欢。”并透露了讨厌球的原因：“曾经被前男友发球时打过眼睛。” 众所周知，马苏与前乒乓球运动员孔令辉曾经相恋，长达十一年的恋情却未能修成正果，但对于这段感情马苏依然坦然面对，当被问及如果再有一次机会是否会选择不公开时，马苏诚恳回应：“如果是现在也很难不公开吧。”并感叹如今随时随地都是自媒体的境况。

　　在谈及分手的原因时，马苏不知道该如何形容当时的感受：“感觉都是懵的。”表示在这段恋情之前，并没有太多的感情经历，也不是很会处理情感问题：“自己的情感跟小孩子一样。”面对如今依旧单身的状态，马苏坦言自己之前对于爱情那种直接的方式可能是错误的：“自己在感情上太过幼稚。”成熟后才慢慢体会到爱情的真谛：“爱情应该是，你给他一分，他回你一寸。” 据悉，该节目于每周四上线，敬请期待！

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标签: 马苏孔令辉分手原因幼稚爱的时差

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