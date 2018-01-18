易烊千玺加盟《国家宝藏》解读西周文物

易烊千玺

近日，易烊千玺《国家宝藏》人物海报正式公布，易烊千玺挽发束装，温润公子形象跃然纸上。节目组预告“‘礼’正天下定，讲述一块祭肉平内乱的故事”，易烊千玺将在节目中揭秘西周大克鼎的前世今生，带领观众一起感知文物背后的文化传承。

此次曝光的易烊千玺古装形象，也让众多网友联想到易烊千玺以往在《青云志》、《思美人》等众多影视剧形象。而易烊千玺正在热拍的电视剧《长安十二时辰》也正是古装造型，他在剧中饰演杀伐果决靖安司司丞李泌。

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