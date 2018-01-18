移动客户端

易烊千玺加盟《国家宝藏》解读西周文物

2018年01月18日 11:53 新华网
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

易烊千玺《国家宝藏》人物海报正式公布，易烊千玺挽发束装，温润公子形象跃然纸上。节目组预告“‘礼’正天下定，讲述一块祭肉平内乱的故事”。

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！
易烊千玺易烊千玺

　　近日，易烊千玺《国家宝藏》人物海报正式公布，易烊千玺挽发束装，温润公子形象跃然纸上。节目组预告“‘礼’正天下定，讲述一块祭肉平内乱的故事”，易烊千玺将在节目中揭秘西周大克鼎的前世今生，带领观众一起感知文物背后的文化传承。

　　此次曝光的易烊千玺古装形象，也让众多网友联想到易烊千玺以往在《青云志》、《思美人》等众多影视剧形象。而易烊千玺正在热拍的电视剧《长安十二时辰》也正是古装造型，他在剧中饰演杀伐果决靖安司司丞李泌。

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 国家宝藏易烊千玺青云志思美人长安十二时辰

推荐阅读
聚焦
关闭评论
精彩原创+ 更多
新闻排行
高清视频+ 更多
微整形热议+ 更多
美图精选+ 更多
博客推荐+ 更多

林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

林志玲和言承旭复合的新闻，媒体都用上了“情缠15年”、“世纪大复合”的字眼，几乎是催人泪下的一幕大戏。[详细]
林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

奇葩男友情人节给女友送菜花只为省钱，女友：你觉得我很菜吗？

情人节男友送菜花给女友，涂磊和台下观众都笑喷了！[详细]
2017年12月24日 01:56
女友 男友 菜花 涂磊 奇葩

新郎结婚第一天，就遇到别的女的表白，还被新娘遇到了

在周围人的眼中，林品如与洪世贤是一对让人羡慕的模范夫妻，二人郎才女貌，天作之合，但是家家都有一本难念的经。随着时光的流逝，婚姻之初的浪漫情怀渐渐转淡，取而代之的是生活中的各种现实问题。林品如因始终未能怀孕而遭到婆婆指责，日常生活里充满了磕磕绊绊。与此同时，林品如留学法国的闺蜜艾莉突然带着小男孩洪尚恩回国，而洪尚恩竟然是洪世贤的亲生骨肉。艾莉为了挽回失去的恋情，不惜向好友宣战。林品如得知后，伤心欲绝的同时发现自己也怀孕了。洪世贤带着歉意和林品如坦白时，林品如不慎失足落海，所幸被高文彦救起，痛彻心扉的她决定抛弃过去，重新振作并努力学习，巧合下化名高珊珊，改头换面变成了一个新时代女性……[详细]
2018年01月13日 16:32
新娘 新郎 林品如 结婚 洪世贤

丈夫从牙膏盖中发现了妻子的惊人秘密，一怒之下竟做出这种事！

[详细]
2018年01月02日 09:45
一怒之下 丈夫 妻子 惊人 牙膏盖

女友和渣男分手，结果渣男从口袋里掏出一叠发票就开始跟她算账

最强男神[详细]
2018年01月13日 20:12
渣男 女友 口袋 发票 男神

放过这小三吧，她真的没有力气再应付一个这样的原配了

[详细]
2017年12月23日 00:39
原配 力气