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王源《大主宰》挑梁男主 玄幻IP引爆少年牧尘

2018年01月19日 00:02 新华网
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今年王源即将成年，此次带着公认的独特少年气质出演少年牧尘，契合度可谓是众望所归。牧尘充满热血，秉持着属于这个年岁应有的热血和天真，却也有着异于常人的智慧和担当。

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《大主宰》《大主宰》

　　1月18日，电视剧《大主宰》正式官宣，王源饰演男主角牧尘。海报中，王源身披铠甲，眼神清澈伶俐，透露出内心的坚定，尽显少年的硬朗锐气。据悉，《大主宰》将于今年3月开机，并预计于2019年台网联播。

王源王源

　　古装传奇IP剧《大主宰》改编自小说《大主宰》，是人气网络写手天蚕土豆的力作。作为网络小说中人气超高的一部小说，在百度风云榜玄幻类小说长期霸榜前三名，并三度获得百度风云榜年度冠军，被誉为东方版哈利波特的国产玄幻史诗剧作。最高搜狗指数破558万，最高百度指数破414万，是唯一一部破400万的网络文学小说。IP改编剧《大主宰》讲述了少年牧尘不断成长的故事。官宣信息一出，原著粉们纷纷表示倍感期待。

独特少年独特少年

　　今年王源即将成年，此次带着公认的独特少年气质出演少年牧尘，契合度可谓是众望所归。牧尘充满热血，秉持着属于这个年岁应有的热血和天真，却也有着异于常人的智慧和担当。作为一个表面不在乎一切的少年，牧尘内心爱恨分明，格局宽广，影响着身边一起同行的人。

出演男一号出演男一号

　　王源此次在电视剧《大主宰》中首挑大梁，出演男一号，也是首位担任大男主的00后小生。在刚过去不就的2017年参演了著名导演王小帅的新作《地久天长》，王源在影片中出演刘星，以艺术片作为自己电影之路的新开端，在影片中的表演也颇受导演王小帅的赏识：“你的表演有一种天然的感悟，内心的节奏非常好。所以你在这个角色的诠释上呢非常的成功，希望以后大荧幕上大家看到你”。

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标签: 大主宰王源男主玄幻IP牧尘

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