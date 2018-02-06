《谈判官》收视夺冠 杨幂黄子韬今晚解锁初kiss

杨幂和黄子韬

由华策克顿旗下剧芯文化、嘉行传媒、乐视视频、天浩盛世联合出品，刘一志导演，费慧君、李晓亮担任编剧，杨幂、黄子韬领衔主演，郭品超、毛林林、杨菲洋、赵文瑄、连凯、祝绪丹、赖艺、赵楚纶、李婷婷、史文翔等主演的电视剧《谈判官》正在湖南卫视[微博]金鹰独播剧场每晚热播中。

《谈判官》首播即创下了湖南卫视黄金档电视剧2017年至今，非套播的首播最高收视。同时男女主角色设定有血有肉有筋骨，打破了“傻白甜”与“杰克苏”的俗套人设，更被赞为“偶像剧中的‘守正’之作”。昨晚《谈判官》再度发力，CSM实时收视率峰值破2，全国网收视率1.71，份额5.67%，同时段第1；同时，23岁以下的年轻观众人群持续上涨，收视率2.36，份额达9.75%，同时段排名第1。开播两天，网络累积播放量便超过2.7亿，“怼宠”升温，势不可挡。

“怼宠”冤家变搭档互怼不停 碰撞见真心“甜蜜待命中”

在昨晚的剧情中，童薇（杨幂 饰）与谢晓飞（黄子韬 饰）互怼不断，面对谢晓飞层出不穷的难题，童薇却总能用专业的“谈判法则”与高情商见招拆招，更是在小组PK解决“钉子户”难题中拔得头筹。专业、知性、理智、成熟的童薇逐渐吸引了谢晓飞的目光，而谢晓飞与秦天宇（郭品超 饰）为了童薇“争风吃醋”的一系列举动更是笑点频出，因嫉妒秦天宇深夜送童薇回家，谢晓飞怒吞胃药的“壮举”令观众又心疼又好笑。不少网友表示恋爱中的人都会变傻：“看到这里真的好想说，不管多么傲娇一旦开始恋爱，就会变成爱情傻瓜呀！”

在昨晚的剧情中，杨幂诠释了职场成功女性的独立与自信，自然散发的强大气场刚柔并济，可谓是“不谈而屈人之兵”；黄子韬也将谢晓飞的性格拿捏的颇为精准，任性却不跋扈，看似玩世不恭，但他一边有条不紊的进行着家族落叶归根的百年大计，一边又坚定的追求着自己的商业梦想。一个是自信干练的职场精英，一个是心怀梦想的商业奇才，在不同境遇中成长的两人，都有着彼此的骄傲和坚持。而在这一层“外壳”下，其实二人都曾或多或少的感受到，对方内心深处的温度与魅力所在。惺惺相惜之后，便就是情愫暗生，也在不知不觉间在两人心底埋下了爱情种子，童薇和谢晓飞之间“互怼”的越激烈，观众对两人未来到底会如何“互宠”也就越期待。

而在今晚即将播出的剧情中，谢晓飞意外遭遇“交通事故”，童薇的帮助也让两人“重归于好”。为了感谢童薇，谢晓飞主动带童薇玩蹦床、攀岩等户外活动，解压玩闹之余，两人的距离在无形中不断拉近，更是意外解锁了“怼宠”CP的初次kiss，“怼宠”的甜蜜随时待命中，想必届时也会引起屏幕前的观众尖叫不止。

谢晓飞采取的穷追不舍方式是否能收获女生芳心？电视剧《谈判官》正在湖南卫视金鹰独播剧场每晚热播敬请期待。

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