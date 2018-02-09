成龙现身冬奥火炬接力 受到粉丝欢迎

北京时间2月9日晚上7点，平昌冬奥会开幕式就将举行，同时，今天也是火炬接力的最后一天，成龙也出现了最后的接力中。
原标题：成龙现身冬奥火炬接力 现场人气火爆
北京时间2月9日晚上7点，平昌冬奥会开幕式就将举行，同时，今天也是火炬接力的最后一天，成龙也出现了最后的接力中。
今天，成龙作为中国 演员代表参加了平昌冬奥会最后一天的火炬接力，现场粉丝很多，场面很壮观。
除了成龙，蔡俊涛也作为中国演员代表参加了在韩国的火炬接力。
重庆晨报记者 包靖
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