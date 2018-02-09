成龙现身冬奥火炬接力 受到粉丝欢迎

北京时间2月9日晚上7点，平昌冬奥会开幕式就将举行，同时，今天也是火炬接力的最后一天，成龙也出现了最后的接力中。

原标题：成龙现身冬奥火炬接力 现场人气火爆

成龙

北京时间2月9日晚上7点，平昌冬奥会开幕式就将举行，同时，今天也是火炬接力的最后一天，成龙也出现了最后的接力中。

平昌冬奥会

今天，成龙作为中国 演员代表参加了平昌冬奥会最后一天的火炬接力，现场粉丝很多，场面很壮观。

除了成龙，蔡俊涛也作为中国演员代表参加了在韩国的火炬接力。

重庆晨报记者 包靖

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）