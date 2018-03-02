中戏举行复试，不少考生现身校园外等待进场。其中便有易烊千玺。他一身酷帅装扮现身复试，身黑色运动服头戴渔夫帽口罩遮面，毕竟是历练过了，明星范儿十足。

原标题：中戏复试现场“活捉”偶像：易祥千玺酷劲十足 李兰迪坦言紧张

文章来源：上游新闻

2018年艺考正如火如荼。早在大年初五，中央戏剧学院便进行了初试选拔。今年中戏艺考被称为史上最残酷的考试。以最热门的表演系为例，本届中戏表演系共有9758人报名，录取比例约为195：1。

值得一提的是，易烊千玺、李兰迪等颇有名气的新生代偶像也今年报考中戏，并且都已进入复试，这无疑给普通考生被录取增加了更多压力。

易烊千玺。

27日，中戏举行复试，不少考生现身校园外等待进场。其中便有易烊千玺。他一身酷帅装扮现身复试，身黑色运动服头戴渔夫帽口罩遮面，毕竟是历练过了，明星范儿十足。

李兰迪

凭借《你好，旧时光》被观众熟悉的小花李兰迪也顺利通过初试，出现在了复试现场。李兰迪长相清秀甜美，自出道以来塑造了不少令人印象深刻的角色，表演实力可圈可点。

复试现场

圈内不少演员都称赞她气质多元、为人谦卑、学习勤奋。在电视剧《父亲·宋耀如》中，李兰迪挑战性地塑造了青年和少年时期的宋庆龄，得到不少好评。难怪开始艺考的时候就有很多网友就很相信李兰迪，觉得她考北影还是中戏，都不成问题。

清纯学生样

当天李兰迪身穿白色大衣，身背双肩包，一副清纯学生样，在排队进场的队伍中十分醒目。她坦言很紧张，也自信“准备得还可以。”现场，她也透露自己准备的表演曲目是《卓玛》，李兰迪表示歌唱曲目是《卓玛》之外，跳的舞蹈是《茉莉花》。

上游新闻-重庆晨报记者 赵欣

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