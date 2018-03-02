明星“自立门户” 风光背后也要有眼光

明星在决定自己单干之前，不能意气用事，而要对自己进行详尽全面的能力判断，最好是借助第三方评估意见，来对自己的性格、特长、精力等方面，拥有更准确的认识。

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明星在决定自己单干之前，不能意气用事，而要对自己进行详尽全面的能力判断，最好是借助第三方评估意见，来对自己的性格、特长、精力等方面，拥有更准确的认识。

大包大揽的保姆式经纪人时代已经过去

2月28日，因合约期满，鹿晗宣布与签约合作公司结束合作关系，未来鹿晗工作室将独立运营。从此，娱乐圈内又多了一位老板。

回看2014年，身为EXO成员的鹿晗，是通过向韩国法院提交起诉书表达解约愿望的。

鹿晗的前队友吴亦凡，摆脱合约也要通过打官司，陈楚生离开天娱，蒋劲夫离开唐人影业，杨洋、蒋梦婕、徐海乔离开荣信达……这些年，明星解约仿佛必然要与打官司扯上关系。

为何经纪公司与明星之间，非得是“同归于尽”式的捆绑合作？这里面，恐怕还是有许多不透明、不便言叙的成分在。要么是明星更出名之后无视合同，要么是经纪公司存在瞒骗行为。

从舆论看，只要出现解约官司，网友（尤其是粉丝）总是一边倒地支持艺人，把经纪公司形容为“黑心企业”，经纪公司哪怕委屈也无处说理。诸多实例说明，不管在哪国的娱乐圈，经纪的活儿不好干。之所以不好干，则是因为经纪公司与明星的关系，往往是“你强我弱，我强你弱”的争斗关系，很少有皆大欢喜的双赢关系。

可这几年，国内的娱乐产业正悄悄发生变化，艺人与经纪服务公司——注意，是服务公司，进入了一个新的合作状态——“合则聚，不合则散”。也就是说，现在是明星中心制，一切以服务明星为主，以前大包大揽的保姆式经纪人时代已经不复存在了。

开工作室考验才华也考验管理能力

范冰冰是较早开个人工作室的，2007年她离开声名旺盛的华谊自己单干，被认为冒了不小的风险。但从她的作品年表、广告代言、奖项成就等多方面看，开工作室恰也是她事业腾飞的起点。与后来其他年轻的明星脱离经纪公司开工作室不一样，范冰冰是在有了一定的资源与人脉之后，才敢于开风气之先的。和她的表演才华相比，她在业内的拓展能力以及业务管理能力，才是她成功的保障。

明星开工作室的另一个成功例子是吴秀波，他可能是圈内少数的既是经纪公司签约艺人、又自己操盘公司的明星。与经纪公司松散式的合作关系，让吴秀波拥有了很高的自由度，去年荧屏暑期档，吴秀波担当台前幕后推手的《大军师司马懿之军师联盟》口碑与收视双丰收，让人见识到他出色的表演才华与管理统筹能力。

好莱坞明星也有投资开公司的，比如布拉德·皮特、汤姆·克鲁斯就有自己的娱乐公司，自己投资自己演，但更多一些的好莱坞明星，开公司的兴趣不在娱乐业而在其他行业，比如约翰尼·德普与哈珀·科林斯出版公司合作开设一家名为“无限虚无”的小型出版公司，莱昂纳多·迪卡普里奥则成为一家人工钻石公司的投资人……

但相比于中国明星如此热爱开工作室，好莱坞明星的创业兴趣似乎并不高，也较少听到他们因解约闹上法庭的新闻，这得益于好莱坞成熟的经纪模式，明星无需担心太多，只要一心演好戏，剩下的全部交于经纪公司运作，各尽其责，各自省心。

“自立门户”前应全面评估，不要盲目跟风

热衷于开工作室的利弊是显而易见的。往好的一面看，开工作室能够让明星的利益最大化。中国的娱乐市场还有很大上升空间，资本的大量融入，渠道对产品的巨大需求，导致明星成为稀缺资源。围绕明星为核心，会产出诸多利益，而当明星成为自己工作室的唯一掌控人，也就是成了最大的利益获得者。

开工作室会激发明星的创造力，尤其对有想法、有实力、有多余精力的明星而言，工作室使得他们对外的谈判变得更直接有效，也能够让他们在作品与业务遴选方面，拥有更强的自主性。更值得提到的一点是，对于自我认知比较准确的明星而言，开工作室后可以自我规划前程，把自己的明星之路走得更扎实。

往不好的一面看，开工作室会分散明星的注意力，如果把精力过多地放在如何盈利上，则没法通过好作品来不断为自己增值。而一旦把身心投入到表演与创作，又难免耽误公司管理与业务拓展。不乏有明星把开工作室想得过于简单，一旦进入操作阶段便手忙脚乱，因为缺乏人格魅力与社会经验，即便独立出去，仍然会是被人蚕食的对象。

因此，明星开工作室后“运气”急转直下的也比比皆是，毕竟不是每一位明星都能成为范冰冰、吴秀波。明星开工作室的成功前提是：如果创作才华与管理能力兼具最好不过，如果又没才华又没管理能力，那不妨乖乖地当一名签约艺人，任人包装。

因此，明星在决定自己单干之前，不能意气用事，而要对自己进行详尽全面的能力判断，最好是借助第三方评估意见，来对自己的性格、特长、精力等方面，拥有更准确的认识。因为开工作室而断送了自己的演艺生涯，才是真正的得不偿失。

□韩浩月（文娱评论人）

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