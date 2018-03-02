钟嘉欣被曝怀二胎 老公难掩兴奋向街坊报喜

怀孕未够三个月的钟嘉欣尚未正式宣布喜讯，但对于温哥华街坊已是公开的秘密，皆因将再做爸爸的Jeremy忍不住向街坊报喜。

钟嘉欣与女儿Kelly

钟嘉欣与郭晋安

钟嘉欣狂收红包

新浪娱乐讯 据香港媒体报道，钟嘉欣[微博]于2015年与脊医Jeremy结婚后长居加拿大，只偶尔回港工作，婚后更诞下爱女Kelly，由“嘉欣baby”升级做“嘉欣妈妈”。Kelly现时一岁半，嘉欣每次提起爱女都喜上眉梢，据知向来喜欢小朋友的她再度有喜，可算是娱乐圈狗年第一大喜讯！嘉欣身边几位好姐妹李亚男、王君馨及岑丽香都嫁作人妻，但尚未造人成功之际，嘉欣已怀有第二胎，果然好生养！

钟嘉欣老公再度当爸心情兴奋

据悉，怀孕未够三个月的她尚未正式宣布喜讯，但对于温哥华街坊已是公开的秘密，皆因将再做爸爸的Jeremy心情超兴奋，忍不住向街坊报喜。由于嘉欣刚刚有喜，所以凡事都特别小心，亦不时复诊调理身体，安心养胎。其实自与无线TVB约满并结婚后，嘉欣一直自己接工作，工作量不算繁重，事事以家庭为先。早前被问到打算开工作室还是签其他经纪人时，她坦言尚未决定，其实早有计划一心打算再追生一个。

去年12月，嘉欣曾带同女儿到香港主题公园拍摄特辑，至除夕返港出席倒数活动，并趁机约姐妹吃饭叙旧，未知当时有否跟姐妹们交流造人心得。而在农历新年，嘉欣就与视帝郭晋安[微博]到多伦多登台，努力挣奶粉钱，更满场飞狂收红包，笑言红包丰厚到够女儿读幼稚园，相信腹中婴儿的奶粉钱也有着落！

钟嘉欣狂收红包买奶粉

当时嘉欣尚未见肚，同场的安仔受访时笑言不知道她是否怀孕，但从他形容的各种迹象，十足十已经有喜！安仔笑说：“我不知道，不过和她同台的时候，唱到中间两首歌时她站不动了，要坐下来唱，不知道这样算不算泄露了怀孕迹象，现场真的看不出来，但她现场就很努力收红包，看来都十有八九了。收红包买奶粉那还行，如果是怀孕那就恭喜她啦！你们可以直接问她啊！”记者致电嘉欣希望送上祝福，但截稿前仍未有回覆。

而嘉欣前日在Instagram上传穿着宽松上衣的近照，并写下一堆心灵鸡汤的说话，勉励自己要时刻保持平和、冷静、自信及平衡等。

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