佳作陆续上映 节后票房淡季 观众还买账吗？

尽管好莱坞票房大片续集一直占据内地电影市场进口片的大头，但在如今“内容为王”“口碑为王”的时代，仅靠情怀牌则远远不够，想要获得观众认可，再现前作辉煌，还得看具体的故事。

经历了春节档的票房大爆发，你的钱包被掏空了没？在接下来的3月份，电影市场将迎来多达13部类型各异、口碑不俗的进口电影，几乎每周都有外国佳作上映，是否想换换口味？

在刚刚过去的2月，电影市场以100亿元的票房刷新历史纪录，如今进口大片的加入能否再续辉煌成绩？在不少业内人士看来依然有待观察。

《水形物语》剧照

疑问1：奥斯卡热门影片迅速引进上映，成效如何？

今年的奥斯卡颁奖典礼将于北京时间3月5日举行，本届奥斯卡的三部热门影片《三块广告牌》《水形物语》《金钱世界》都已确定在3月上旬引进放映。

其中，率先登场的是在本届奥斯卡获得七项提名的《三块广告牌》（3月2日上映）。影片讲述了一位性格彪悍的母亲为了给自己的女儿讨回公道的故事，塑造了一个个性生猛、内心却又隐藏着温柔的母亲形象，弗兰西斯·麦克多蒙德的加盟，将角色演绎得入木三分，为电影增色不少。

从故事上看，这部电影有些沉重、有些温暖，又不乏黑色幽默、逻辑缜密，人物角色没有绝对的好人、坏人之分。据悉，本片将在全国艺术电影放映联盟旗下院线上映，广州金逸空中电影城将从3月2日开始连续三天，一天上映3场。

《金钱世界》剧照

同日上映的《金钱世界》则是大导演雷德利·斯科特的最新作品。去年才以《异形：契约》回归科幻领域的老爷子这次又跨界到犯罪题材。影片讲述前世界首富、石油大亨保罗·盖帝之孙遭绑架的故事：保罗·盖帝的儿子与妻子盖尔·哈里斯离了婚，后者拒绝了男方支付的数百万美元，决定独自抚养孩子。而子孙满堂的保罗·盖帝很少关心过这位孙子。某日孙子遭遇了绑架，绑匪要求支付1700万美元的赎金。一开始，保罗·盖帝认为这只是孙子的恶作剧，拒绝支付赎金。随着事件的发酵，绑匪向家里寄来孩子的一绺头发，他们才意识到孩子处于相当危险的境地。

片中原本饰演首富一角的是著名演员凯文·史派西，但他却因为丑闻事件而被临时换角，紧急救场的是88岁高龄的克里斯托弗·普卢默。令人敬佩的是，仅仅用9天的补拍时间，这位老戏骨就凭借这部电影拿到了今年奥斯卡最佳男配角提名，让人对其表演充满期待。不过，此前另一部好莱坞犯罪电影《迷镇凶案》票房表现不佳，多少也意味着好莱坞犯罪电影在内地市场较为小众，这部电影是否会受到影响？业内对此颇为关注。

紧接着，去年斩获威尼斯电影节最高荣誉金狮奖，今年奥斯卡又以13项提名领跑的《水形物语》也将于3月16日登陆大银幕。影片讲述莎莉·霍金斯饰演的哑女与神秘生物之间的爱情故事。

导演吉尔莫·德尔·托罗曾执导过《潘神的迷宫》《地狱男爵》等电影，对于魔幻、怪物、科幻电影得心应手。影片也确实有着他所擅长打造的古典、精致的气质。但托罗却希望《水形物语》能脱离怪物电影的既有套路：“怪物挟持女孩，通常代表着毁灭，而在这部电影里却是非常美丽的一幕。我把它视为一个爱情故事。” 导演认为，《水形物语》旨在展现爱的伟大。

毋庸置疑，这三部影片选在颁奖礼前后上映，无疑是希望借助奥斯卡的热度，为市场表现加一把火。毕竟，选在奥斯卡颁奖前后上映，总比“炒冷饭”时效性更强，但这种操作能否奏效？还得看后续市场反应。

《黑豹》剧照

疑问2：国外口碑佳作，中国观众买单吗？

由迪士尼影业出品、漫威影业制作的超级英雄电影《黑豹》将于3月9日在内地公映。作为最近大热的口碑佳作，该片在北美上映首周即取得2亿美元的票房佳绩，成为影史第5部首周末北美票房超2亿美元的影片。此外，Metacritic影评网站显示，北美媒体综合评分高达88分，烂番茄新鲜度也高达97%，成为迄今为止最优秀、口碑最佳的漫威电影之一。

超级英雄片一直是市场大热，但上映的影片多了，观众难免产生审美疲劳。如何打破套路，让观众继续喜欢这一题材，一直是创作者必须面对的最大挑战。《黑豹》将带来多场精彩动作戏，黑豹将在车来车往的公路上闪转腾挪、上演另类跑酷戏，将和同样身着战甲的“埃里克”展开单挑对决，这两场戏都有望跻身漫威电影最佳动作戏的榜单。不过，鉴于黑豹这一角色在内地的知名度较低，这就让影片上映后的首波口碑显得尤为重要。

相较之下，本周五公映的印度佳作《小萝莉的猴神大叔》则更为符合大众口味。该片在印度上映后一举成为印度票房前五的口碑佳作，在各大电影网站也取得超高评价，连中国观众熟悉的阿米尔·汗都为自己国家的这部作品打call，直言：“我至少还要再看十遍。”影片讲述的是一位印度大叔帮助巴基斯坦哑女和父母重聚，并由此产生了一段搞笑十足却又令人热泪盈眶的感人故事。导演卡比尔·汗表示，他希望借由一个不会说话的小女孩来传递一份简单的爱，从人与人之间的感情上升到国家乃至民族之间。影片感染力极强，再加上近年来《摔跤吧！爸爸》《神秘巨星》等印度电影在中国市场累积下来的口碑效应，市场前景不容小觑。

疑问3：开学了，动画盛宴能吸引孩子进电影院吗？

3月的进口动画片数量不少。包括法国动画片《飞鸟历险记》（3月8日上映）、《虎皮萌企鹅》（3月16日上映）、《大坏狐狸的故事》（3月16日上映）、《萌犬好声音》（3月24日上映）。这些影片适合年纪低幼的孩子观看。相比之下，改编自英国百年经典IP的真人动画电影《比得兔》更为适合合家欢观众。该片讲述了“比得兔”和它的一众伙伴与麦格雷戈叔侄二人之间的故事。为了争夺菜园的主权和隔壁女主人的喜爱，兔子和真人之间互相斗智斗勇，由此引发了一系列爆笑事件，将于3月2日上映。

在刚刚过去的春节档，国产动画《熊出没·变形记》大受欢迎，票房超过5亿元，但这么多进口动画电影扎堆上映，如今孩子们又已经开学，能否借助“熊出没”这股热潮延续上演“动画电影热”？目前看来难度较大。

《古墓丽影：源起之战》剧照

疑问4：大片续集能否再续辉煌？

2013年，好莱坞科幻动作电影《环太平洋》曾经在中国内地狂揽7亿元票房，时隔5年，续集《环太平洋：雷霆再起》再度席卷而来。故事发生在距离前作十年后的2035年，关闭了近十年的海底虫洞再次被打开，巨型怪兽再袭人类，由年轻一代组成的机甲驾驶员奋起抵抗。除了呈现更加宏大且复杂的机甲世界，本次全面升级的机甲拥有更强大的功能和战斗力。值得一提的是，张晋、景甜两位中国演员也参与演出，影片将于3月23日上映。

《古墓丽影：源起之战》将同步北美于3月16日在内地公映。片中，艾丽西亚·维坎德与吴彦祖组成“高颜值探险二人组”，深入失落千年的异域遗迹。

作为一部改编自风靡全球同名游戏的电影，“古墓丽影”电影系列一直广受关注欢迎。由安吉丽娜·朱莉饰演的2001年版本，更是成功打造出一个至今仍让人印象深刻的性感劳拉形象。从故事上看，《源起之战》更像是劳拉的前传，着重讲述她作为“菜鸟”的首次冒险。

被观众称为“坎妹”的艾丽西亚·维坎德在戏中耍起弓箭、匕首游刃有余，不但飞跃丛林、高空坠落，还在古墓移动翻转的墙壁上玩攀岩。而对于中国观众来说，吴彦祖的加入也抢足眼球，片中他将饰演探险船长陆仁，与劳拉合作完成整个历险。

尽管好莱坞票房大片续集一直占据内地电影市场进口片的大头，但在如今“内容为王”“口碑为王”的时代，仅靠情怀牌则远远不够，想要获得观众认可，再现前作辉煌，还得看具体的故事、表演能否有所超越。记者 黄岸/文

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）