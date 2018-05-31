曝林依晨23岁留遗书给母亲 藏12年內容曝光

林依晨坦言在23岁写过一封遗书给母亲，内容不外乎是当时对自己还有什么遗憾，希望谁能帮忙完成，特别是还提及演艺工作是自己兴趣所在，希望妈妈不要有自责或后悔。

林依晨与妈妈

林依晨与妈妈

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，“零负评女神”林依晨总给人沉稳、早熟、洁身自爱的感觉，这些特质或多或少与来自单亲家庭有关，5岁那年父亲离家，妈妈一个人扛起家计，前前后后办了超过10张现金卡，负债上百万，但林妈妈却从不喊苦，反而尽力满足儿女的需求，妈妈无私的爱让母女间没有任何秘密，包括23岁曾写下的那封遗书。

林依晨的故事相信很多人都不陌生，5岁爸爸离家，高二那年妈妈累到脑中风，她才知道原来爸妈已经离婚，为了维持家中开销，妈妈以卡养卡累积数百万的债务，但一家人没有因此丧志，林妈妈反而以身作则热心公益，只要手头有零钱就存起来资助弱势儿童，在妈妈的身教之下，她说：“其实我们家不是有钱人，也算是弱势，但从妈妈身上知道，让我了解并不是钱要有多少，才能去付出。”

据周刊报道，林依晨说过，妈妈不希望被爸爸家人说“小孩教不好”，在儿女的教育上特别严格，却在看到“对女儿很严格”的报道后，自责地向她道歉，但妈妈的严厉没有在她身上留下阴影，反而是心疼与理解。而面对分开多年的父亲，她选择记得对方的好，她认为父母当年会分开就是知道彼此不适合，经过长时间的鼓励，妈妈逐渐放下，父母现在相处融洽，能不能复合反倒不是重点，“不用勉强，才觉得这个课题是圆满的。”

正如母亲对林依晨毫无保留的爱，她与妈妈之间也没有任何秘密，不管是在生活或是感情，“妈妈总是张开双臂拥抱我，所以我对她不会有任何隐瞒。”在父母的教养下，她对人生的态度超然又豁达，坦言在23岁写过一封遗书给母亲，内容不外乎是当时对自己还有什么遗憾，希望谁能帮忙完成，特别是还提及演艺工作是自己兴趣所在，希望妈妈不要有自责或后悔。

或许对很多人来说，写遗书有点忌讳，但林依晨却认为每个人应该都预先准备，因为永远不知道计划与意外何时先到，既然没有办法选择离开的方式，不如先做好安排，并且从中检视人生的种种，去完成那些没说出口的爱或抱歉，去实践想做却来不及做的事。（ETtoday/文）

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