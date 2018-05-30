接受相亲就意味着放弃寻找真爱？

重庆珍爱网：你还在单身吗？

许多单身人士总会有这样的疑惑，明明自己条件不差，颜值不低，能力不错，那究竟为何却偏偏是自己成为了单身了呢？其实，爱情里也有方法，重庆珍爱网红娘周雪老师帮你解密，为何你会成为单身。

笃信缘分天定 排斥相亲

许多人习惯性的将相亲和追求真爱视作天然互斥，认为一旦接受相亲，就意味着放弃寻找真爱。相亲也和接受命运安排和对爱情妥协画上了等号，但事实果真如此吗？重庆珍爱网红娘指出，社会化分工时代，相亲不再是屈从命运的无奈之举，相反，相亲还是追寻幸福路途上的有益助力。

对于相亲，重庆珍爱网红娘指出，并不能简单的认为，一旦接受相亲，就意味着将自己的命运交给了别人，自己就被冠上了“封建”、“思想落后”、“任人摆布”的懦弱形象。重庆珍爱网红娘提醒，相亲只是通过更加专业的方法，为你找到更多合适的可能性，最终决定权还是在你的手中，这种初衷与自由恋爱并不矛盾，做法上也无冲突。

来自上海的年轻白领小周最初也有这种疑虑，因此迟迟不敢踏出通过重庆珍爱网红娘帮忙牵线搭桥的这一步。通过与小周的详细面谈，重庆珍爱网红娘于老师了解到，小周今年24岁，是比较年轻的年纪，但小周对重庆珍爱网红娘于老师说道，虽然自己年纪小，但是还从来没有恋爱过，所以一直期待自己的初恋是一份轰轰烈烈的爱情，一定要是自由恋爱。但事与愿违，因为小周是文科，班上绝大部分都是女同学。本科后直接考研，因此，从18岁上大学，一直到现在，加之平日课业繁忙，小周并没有很多时间接触到其他的异性，因此，这份初恋的悸动和憧憬一直保留到现在。

这一次，小周终于放下偏见，鼓足勇气，找到重庆珍爱网红娘，希望能通过专业的咨询，为自己的幸福寻找一份新的曙光。

两点一线 交际圈太小

除了观念上的偏见，对相亲等专业婚恋咨询的排斥，单身的另一大成因则是交际圈太窄，固定的接触对象，让爱情没有更好的生长土壤。对此，重庆珍爱网红娘于老师温馨提醒，这个问题在北上广深这样的一线城市更为明显。

在大城市，生活节奏快，工作强度大，加班是常有的，加之上下班通勤时间普遍较长，讲更多的个人时间压缩，重庆珍爱网红娘温馨提醒，因此，繁忙的一天工作后，大家更愿意一个人静静的放松自己。在大城市，电商服务网络更加密集，覆盖面更加广，衣食住行都可以从网上解决，正是这些原因，使得大城市中的白领一族更加“宅”，两点一线，社交单一，每天见到的都是同样的人。将一切艳遇，意外惊喜都排除在外，这样还怎么能邂逅自己的幸福呢？

同样来自上海的徐小姐正面临这样的烦恼，她独自一人来上海打拼已有6年时间。初入职场时的高强度工作让她习惯了上班加班的节奏，周末除了必要的朋友聚会，其他社交能减则减，她更习惯自己一个人在家听听音乐，收拾家务，写写手账。对于自己的爱情，徐小姐很坦然也很期待，她对重庆珍爱网红娘孙老师提到，“正是因为自己的身边没有更多的机会，大家都太封闭了，必须要跳出我平时生活的圈子，才有可能邂逅我的爱情。”

重庆珍爱网红娘温馨提醒，小周和徐小姐的单身苦恼并不是个例，在中国，还有一亿多这样的单身人群，他们或囿于对相亲的偏见，或囿于圈子的限制，与幸福擦肩而过。重庆珍爱网红娘温馨提醒，不要再让自己局限在一个既定的框架里，勇敢跳出来，你就能收获更多接近幸福的机会。（