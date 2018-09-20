“青云奖”首位参赛者朱岳衡医生：塑外在的美，解内在的忧

“青云奖”2018青年医师光电美容技能创新大赛首位参赛者朱岳衡，接受了新浪医美的采访。在他看来，医美医者是要“塑外在的美，解内在的忧”，并为此时刻坚持着、创新着，达到极致。

朱岳衡医生

朱岳衡

就职医院：北京东宫整形外科诊所 科室：美容皮肤科

职称：主治医师 擅长项目：激光美肤抗衰，注射微整形，痘坑治疗

引：在从事医疗美容之前，朱岳衡就一直从事皮肤科疾病诊疗工作，在工作中会常常接触到追求美、爱美的病患。通过进一步了解与学习，朱岳衡开始接触到医疗美容这一行业，之后更是将其作为坚守的事业。直到今天，朱岳衡已经从事医疗美容七八年了，亲手治疗过的病患超过2600人。在他看来，医美医者是要“塑外在的美，解内在的忧”，并为此时刻坚持着、创新着，达到极致。

坚持与创新，只为做到极致

希望皮肤更白、更紧致，希望没有斑点、没有皱纹……日常工作中，朱岳衡需要不断根据病患的需求，结合其自身的情况提出解决方案。随着现今都市人爱美意识的觉醒，像朱岳衡这样有丰富经验的专业医师，日常工作节奏越来越快，最忙时候一天需要连续工作十多个小时。面对如此高强度的工作，朱岳衡说：“当看到我们的治疗为客户为患者带来效果的时候，身体的疲劳就顿时消散了。”

选择医美这条路，朱岳衡认为坚持很重要：“人的精力有限，在某个领域做到极致需要坚持。” 将这份坚持运用在具体工作中，便是不竭的创新动力。朱岳衡在治疗疤痕过程中，注意到主流的单纯点阵激光扫描会由于不同医生操作而产生区别较大的实际效果。对此，他创新性地使用一些辅助手法来加以调整，譬如做完点阵扫描操作后，结合单光束消融做到精细化磨削。在朱岳衡看来，在皮肤美容领域，还有很多东西有待进一步探索，要不断创新，改变优化治疗手段，正确认识疾病，这样才能够为更多人服务。

真诚沟通，解开心头千千结

朱岳衡擅长痤疮疤痕治疗，有很多患者慕名从全国各地赶来。在所有皮肤问题里，痤疮疤痕导致心理问题的比重高居第二位。所以很多病患前来诊疗时，都带着巨大心里压力。朱岳衡不仅需要帮助病患改善皮肤、外在形象，还需要从心理内在上与病患及其家人疏导沟通，重塑信心。

医人医心

朱岳衡的病患中，有一名在南方读大学的北方女孩，因为脸上长痘，毕业之后不想工作不想找对象，心理极度抑郁，甚至有自杀倾向。女孩的母亲在网上找到朱医生，送女儿前来接受一系列治疗。

面对这样一位患者，朱岳衡花了很多时间去跟女孩和她母亲沟通交流，排解心结。在皮肤治疗产生效果的同时，女孩也恢复了积极乐观的心态。直至今天，这对母女还会在微信上与朱岳衡交流。看到当年那个诊疗时全程哭哭啼啼的女孩，现在在朋友圈晒工作、晒生活，朱岳衡内心满是欣慰。

对于医美医生而言，患者手术前后的心理压力，也是一种无形的挑战。这一份压力常常来自于对于最终效果不切实际的过高期待。对于这种情况，朱岳衡认为首先要做的便是对患者的正确疏导，在效果描述上一定要客观，不过分承诺或者欺骗，医患之间在目标期待上达成一致，“彼此信任、真诚相待很关键。”

主动担当医美科普达人

在长期跟病患的沟通交流中，朱岳衡深切感受到大家对于医美的基本了解还很不到位。“他们往往对于一些很基础的常识都缺乏了解，也没有办法从正规途径获得解答。”在工作之余也做好医美领域的科普工作，这成了朱岳衡的又一大目标。

在我国皮肤科学领军人物张建中教授携手皮肤科不同领域的专家共同打造的作品《从头到脚皮肤好》中，朱岳衡就作为主笔编写了其中的医疗美容章节。在书中，朱岳衡主要给读者普及一些关于皮肤医疗美容最基本的常识性问题，避免大家走入误区和弯路。

同时，朱岳衡积极参与阿里健康名医课堂的讲座，制作了三十多个科普视频，通过简单通俗的内容和语言，传递给大家医疗美容中关于激光、注射、果酸、微针、线雕等治疗中的误区和选择，引导求美者安全求美、正确求美，不要把微整形变成“危整形”。

安全求美，拒绝“危整形”！

对于初步接触医美的爱美一族，不要仅仅根据网络达人，或者第三方网站上间接获取的信息，去做自身判断，这样往往会接触到一些夸张失实的讯息。对于这样的爱美人群，朱岳衡再三强调：一定要去正规医疗机构去找专业医生咨询，千万不能自作聪明，变美不成反伤心。

“加减”结合，让更多人受益

谈到“医美”二字，朱岳衡认为本质还是在“医”字。医美是以人体美学知识作为指导，利用医疗手段，实现维护、塑造、修复人体美的目的。“既然医疗是本质，那么在治疗过程中，就需要临床医生不断去探索、去研究，实现更理想的治疗效果。”朱岳衡参加此次赛事，便是为了将自己的经验与方法推广开来，让更多业内青年医师、以及关注皮肤医美的人们了解，并从中受益。

朱岳衡此次带来的参赛作品是他专注的领域：痤疮疤痕的治疗。痤疮瘢痕有一种老百姓喜欢叫做“痘坑”，它是一种凹陷型萎缩性瘢痕，在治疗上朱岳衡提出要“加减法结合”。“如果只做激光磨削等减法，就会破坏更多的皮肤组织，不良反应加剧。”正因为如此，朱岳衡在做减法之前，会适当做一些加法，让痘坑变浅一点，这样就能增加疗效，减少不良反应。

放眼未来，朱岳衡对光电美容充满信心，他认为未来这将成为一种日常皮肤护理，人人都认可并接受。而随着越来越多新技术、新设备引入，光电美容将会为越来越多爱美人士带来希望。

文：匡颖

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