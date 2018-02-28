移动客户端

现在很火的线雕隆鼻 到底靠不靠谱

2018年02月28日 13:35 新浪女性
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

这段时间不少花生蜜私信问我“不开刀、不感染、效果好，突破传统的线雕鼻”到底好不好，有什么后遗症，到底该不该做？是否真的靠谱。我将从线雕鼻的手术原理、手术过程、效果与保持时间几个方面一一为大家解析。

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！

　　（文： 整形修复医生郑永生 微博

　　这段时间不少花生蜜私信问我“不开刀、不感染、效果好，突破传统的线雕隆鼻”到底好不好，有什么后遗症，到底该不该做？是否真的靠谱。我将从线雕鼻的手术原理、手术过程、效果与保持时间几个方面一一为大家解析。

线雕隆鼻

　　▲上图来源于网络

　　一、线雕隆鼻原理

　　故名思议，就是将硬度较高的可吸收蛋白线注入到人体鼻部皮肤下，通过线的牵引提拉来进行鼻部塑形。 通过其牵扯力一定程度上改变比的形态，与面部线雕提升的原理大同小异，会随着时间的流失渐渐被人体组织分解和吸收。

原理原理

　　▲上图来源于网络

　　所以说线雕隆鼻的效果并非永久，一般来说可以维持一年左右。

平行

　　▲上图来源于网络

　　二、手术过程

　　1、术前设计：医生在手术前用手术画笔在手术部位进行设计。

术前设计术前设计

　　▲上图来源于网络

　　2、术前消毒：使用碘伏等消毒药品进行消毒，消毒范围以穿刺点为中心。消毒原则为由内向外、先上后下。消毒三次，原则不变，范围依次递减。

术前设计术前设计

　　▲上图来源于网络

　　3、术前麻醉：线雕隆鼻的麻醉方法多为局部浸润麻醉，麻药的注入层次为鼻中隔软骨间隙。麻醉过程中需要先回抽再退针给药，以防止局麻药进入血管。

术前麻醉术前麻醉

　　▲上图来源于网络

　　4、破皮：医生会利用破皮针在即将的注入缝合线的部位进行破皮。

破皮破皮

　　▲上图来源于网络

　　5、植入鼻小柱线：使用助推手柄将用于鼻小柱处的缝合线植入，布线方式为平行布线或者平行+交叉布线。

植入鼻小柱线植入鼻小柱线

　　▲上图来源于网络

　　6、鼻小柱线的植入式与需要与鼻小柱的实际高度来进行调整的，植入过后要检查口腔内上唇位有无缝合线顶出的情况发生。

植入鼻小柱线植入鼻小柱线

　　▲上图来源于网络

　　7、植入鼻梁线：使用助推手柄将用于鼻梁处的缝合线植入，布线方式为双线平行、三线平行、四线平行等。

植入鼻梁线植入鼻梁线

　　▲上图来源于网络

　　术后禁忌

　　1、术后两天服用抗生素、术后三天内禁止沾水、化妆等。

　　2、术后一周内禁食辛辣油腻和刺激性食物，避免鼻子受到外力的碰撞。

　　3、术后一周内最好不要进行蒸桑拿等高热类活动

　　4、术后严禁反复揉搓手术部位或者过度的面部肌肉运动、过度表情等，以避免局部扭曲或者偏向。

　　5、术后二十天条内严禁局部向下揉搓或者刮痧按摩等。

　　6、术后六个月内最好不要使用超声刀、脉冲激光等治疗。

线雕

　　▲上图来源于网络

　　三、不适宜人群

　　不适宜人群：

　　1、朝天鼻

　　2、山根完全塌陷

　　3、鼻部皮肤过薄

缝合

　　▲上图来源于网络

　　线雕隆鼻毕竟依靠的是缝合线的牵引力，其手术效果有限，如果鼻部基础太差，线雕隆鼻的改善效果可能并不能妥善解决。而如果鼻部皮肤过薄，鼻尖、鼻梁的皮肤张力较小，所以不适合植入缝合线，否则植入后的轮廓感太明显而显得不够自然。

　　四、线雕隆鼻的风险

　　线雕隆鼻是通过线的硬度和牵引力来支撑皮肤，倘若然而植入线的接触组织面积小，有可能会有局部压强大，可能会导致容易出现鼻尖发红甚至穿透的风险。

方法

　　▲上图来源于网络

　　线雕隆鼻术后的并发症可能开始出现的问题是鼻尖局部发红，局部凸起，发展下去就是局部皮肤小范围破溃。运气再差点的话，线就直接从穿刺孔中冒出来了。

穿出

　　▲上图来源于网络

红肿

　　▲上图来源于网络

刺破刺破

　　▲上图来源于网络

　　如果在手术操作时，消毒不彻底，或者在植入时操作不当以至于有线头露出，很容易导致局部感染。一旦感染情况出现，植入的缝合线就会在鼻部发生排斥反应，甚至于局部皮肤的破溃或者线的穿出。

　　如果你是在正规机构由专业医生进行操作的线雕鼻，也不必过于担心，线雕的线是可以吸收的，若有异样情况一定要及时就诊。

　　更多精彩内容敬请关注@新浪微整形（微博）

　　声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。

标签: 隆鼻线雕手术鼻尖缝合线

推荐阅读
聚焦
关闭评论
精彩原创+ 更多
新闻排行
高清视频+ 更多
微整形热议+ 更多
美图精选+ 更多
博客推荐+ 更多

林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

林志玲和言承旭复合的新闻，媒体都用上了“情缠15年”、“世纪大复合”的字眼，几乎是催人泪下的一幕大戏。[详细]
林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

鼻子整形后遗症有哪些

你知道鼻子整形的危害吗，你想给自己的鼻子整形吗？下面让我们一起看看内容，如果你想整形鼻部就一定要首先了解这些。那么，鼻子整形的后遗症一般都有哪些呢？[详细]
2018年02月25日 07:43
整形 鼻子 隆鼻 假体 鼻部

埋线整形双眼皮有哪些利与弊

双眼皮是大部分爱美女性都渴望拥有的，因为双眼皮可以让我们的眼睛更加神采奕奕，那么对于单眼皮的朋友们来说，如何获得双眼皮呢？可以采用双眼皮手术的方法来实现。[详细]
2018年02月26日 07:50
整形 埋线双眼皮 手术 双眼皮 缝线

激光脱毛术后多久才能上班？

天气一天天变暖，我们的天天穿的也越来越少。那些讨厌的毛毛，想躲也躲不了。可是她们往往比较忙，不想浪费工作的时间，所以她们比较关心脱毛手术后多久可以上班的问题？[详细]
2018年02月27日 00:14
激光脱毛 手术 激光 脱毛 毛囊

春节过后为何出现微整形热潮？

微整形春季火热受宠，玻尿酸，肉毒素，脱毛，祛痘等微整形可谓是十足火爆，甚至连吸脂、隆鼻、隆胸等手术项目也非常吃香，那么是什么导致爱美者在这个季节对整形如此热衷呢？[详细]
2018年02月26日 08:03
微整形 整形美容 手术 春节 整形

年轻女子爱上整容，看到整容后的样子，老公忍不住报警！

[详细]
2018年02月25日 22:15
整形 整容 女子 手术 丈夫