现在很火的线雕隆鼻 到底靠不靠谱

这段时间不少花生蜜私信问我“不开刀、不感染、效果好，突破传统的线雕鼻”到底好不好，有什么后遗症，到底该不该做？是否真的靠谱。我将从线雕鼻的手术原理、手术过程、效果与保持时间几个方面一一为大家解析。

（文： 整形修复医生郑永生 微博）

这段时间不少花生蜜私信问我“不开刀、不感染、效果好，突破传统的线雕隆鼻”到底好不好，有什么后遗症，到底该不该做？是否真的靠谱。我将从线雕鼻的手术原理、手术过程、效果与保持时间几个方面一一为大家解析。

线雕隆鼻

▲上图来源于网络

一、线雕隆鼻原理

故名思议，就是将硬度较高的可吸收蛋白线注入到人体鼻部皮肤下，通过线的牵引提拉来进行鼻部塑形。 通过其牵扯力一定程度上改变比的形态，与面部线雕提升的原理大同小异，会随着时间的流失渐渐被人体组织分解和吸收。

原理

▲上图来源于网络

所以说线雕隆鼻的效果并非永久，一般来说可以维持一年左右。

平行

▲上图来源于网络

二、手术过程

1、术前设计：医生在手术前用手术画笔在手术部位进行设计。

术前设计

▲上图来源于网络

2、术前消毒：使用碘伏等消毒药品进行消毒，消毒范围以穿刺点为中心。消毒原则为由内向外、先上后下。消毒三次，原则不变，范围依次递减。

术前设计

▲上图来源于网络

3、术前麻醉：线雕隆鼻的麻醉方法多为局部浸润麻醉，麻药的注入层次为鼻中隔软骨间隙。麻醉过程中需要先回抽再退针给药，以防止局麻药进入血管。

术前麻醉

▲上图来源于网络

4、破皮：医生会利用破皮针在即将的注入缝合线的部位进行破皮。

破皮

▲上图来源于网络

5、植入鼻小柱线：使用助推手柄将用于鼻小柱处的缝合线植入，布线方式为平行布线或者平行+交叉布线。

植入鼻小柱线

▲上图来源于网络

6、鼻小柱线的植入式与需要与鼻小柱的实际高度来进行调整的，植入过后要检查口腔内上唇位有无缝合线顶出的情况发生。

植入鼻小柱线

▲上图来源于网络

7、植入鼻梁线：使用助推手柄将用于鼻梁处的缝合线植入，布线方式为双线平行、三线平行、四线平行等。

植入鼻梁线

▲上图来源于网络

术后禁忌

1、术后两天服用抗生素、术后三天内禁止沾水、化妆等。

2、术后一周内禁食辛辣油腻和刺激性食物，避免鼻子受到外力的碰撞。

3、术后一周内最好不要进行蒸桑拿等高热类活动

4、术后严禁反复揉搓手术部位或者过度的面部肌肉运动、过度表情等，以避免局部扭曲或者偏向。

5、术后二十天条内严禁局部向下揉搓或者刮痧按摩等。

6、术后六个月内最好不要使用超声刀、脉冲激光等治疗。

线雕

▲上图来源于网络

三、不适宜人群

不适宜人群：

1、朝天鼻

2、山根完全塌陷

3、鼻部皮肤过薄

缝合

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线雕隆鼻毕竟依靠的是缝合线的牵引力，其手术效果有限，如果鼻部基础太差，线雕隆鼻的改善效果可能并不能妥善解决。而如果鼻部皮肤过薄，鼻尖、鼻梁的皮肤张力较小，所以不适合植入缝合线，否则植入后的轮廓感太明显而显得不够自然。

四、线雕隆鼻的风险

线雕隆鼻是通过线的硬度和牵引力来支撑皮肤，倘若然而植入线的接触组织面积小，有可能会有局部压强大，可能会导致容易出现鼻尖发红甚至穿透的风险。

方法

▲上图来源于网络

线雕隆鼻术后的并发症可能开始出现的问题是鼻尖局部发红，局部凸起，发展下去就是局部皮肤小范围破溃。运气再差点的话，线就直接从穿刺孔中冒出来了。

穿出

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红肿

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刺破

▲上图来源于网络

如果在手术操作时，消毒不彻底，或者在植入时操作不当以至于有线头露出，很容易导致局部感染。一旦感染情况出现，植入的缝合线就会在鼻部发生排斥反应，甚至于局部皮肤的破溃或者线的穿出。

如果你是在正规机构由专业医生进行操作的线雕鼻，也不必过于担心，线雕的线是可以吸收的，若有异样情况一定要及时就诊。

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