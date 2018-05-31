36岁女演员挑战18岁15岁10岁4岁制服造型 毫无违和感

世界上有一种女人让人羡慕，那就是天生长得漂亮的，但是还有一种境界更高的女人让人羡慕再加上嫉妒恨，那就是长得漂亮还不老的。

日前，日本36岁的女演员安达佑实在节目中分别挑战了18岁辣妹装、15岁中学生制服、10岁小学生制服、4岁幼儿园制服造型，你们来看看是不是完美演绎？

18岁的这个辣妹造型，确认过的眼神，是一个性感的长腿小姐姐无疑了↓

15岁中学生制服造型，这是优等生+校花本尊了↓

10岁这套小学生制服造型，让小编想起了樱桃小丸子↓

4岁的幼儿园制服造型虽然因为体型有点勉为其难，但是不得不说安达佑实的表情还是很到位↓

这还不是最令人佩服的，更令人惊叹的是这位日本小姐姐，哦不对，这位36岁的辣妈已经有了2个小孩，然而，她的脸好像就定格在了十几岁。

安达佑实35岁与14岁对比照

她的日常生活照简直就是一本《少女の写真》↓

无独有偶，日前某视频媒体就采访了一位女士，虽然不是安达佑实这样的娃娃脸，但说她40岁还是3个孩子的妈，小编还蛮佩服的↓

这位妈妈也说出了自己的保养之道，除了吃保养品外，同时还靠脉冲光、皮秒等医美项目护脸！

看到这两位的不老颜，小编为大家准备了一系列轻医美项目当作日常保养，基本没有恢复期，但能让你默默地比同龄人年轻10岁！

轻医美项目No.1：肉毒素除皱

通过注射的方式将A型肉毒毒素注射到颜面皮下表情肌上，从而抑制运动神经冲动的传递，使局部肌肉不能收缩或肌肉张力降低，来达到除皱的目的。

医生的小建议：有人担心“除皱针”失效以后皱纹不但会反弹，而且会变得更严重，这更是不可能的。当你的肌肉休息过后，动力性皱纹最多恢复原状，大部分人还会有不同程度的减轻。

——倪真霞京美整形医院美容科主治医生

轻医美项目No.2：皮秒激光祛斑

皮秒激光主要用作治疗色斑，如雀斑、黄褐斑、晒斑、脂溢性角化斑、褐青色痣、纹身等，其嫩肤功效也可以治疗毛孔粗大和痘印等问题。

医生小建议：关于选择蜂巢皮秒还超皮秒，从“美容的效果”的治疗反应来看，755蜂巢皮秒比超皮秒更平和；从最后的疗效来说目前两者效果是差不多，不分伯仲的。因此你适合哪种皮秒还是要面诊根据实际情况来选择。

——北京小忠丽格医疗美容赵小忠

轻医美项目No.3：菲洛嘉中胚层疗法

相对于传统水光针注射透明质酸，菲洛嘉是一种含有非交联透明质酸及53种活肤成分的高效配方美塑疗法产品，其中包括12种维他命、23种氨基酸、6种矿物质、5种核酸、1种抗氧化剂。能够在补水的同时，增加细胞的自我修复能力，加强皮肤防御能力，增强皮肤吸收功能，收紧毛孔，排走沉积毒素，抵抗自由基，从内部唤醒人体细胞，使其恢复正常细胞的分裂速度，再生分化新细胞，使细胞更具活力，令肌肤柔软嫩滑。

医生小建议：菲洛嘉治疗3-5次1个疗程，每次间隔1个月左右，面部大面积用药一支，眼周唇周用药一支，剂量充足确保治疗后真实有效的帮你面部“发光”。疗程注射后可维持1年半左右。

——泽尔丽格院长洪绍霖

轻医美项目No.4：玻尿酸面部填充

随着年纪的增长，我们的面部组织也会跟着流失，导致容积缺失看起来显老。玻尿酸具有填充和塑形双重功效，通过注射玻尿酸，能够让面部重新饱满，再现年轻态。

医生小建议：玻尿酸就像皮肤里的水分，第一次打进皮肤里，皮肤细胞对于异物会吸收很快，好的玻尿酸会稍微维持久点。

——北京丽都医疗美容医院 首席专家、协和博士晏晓青

轻医美项目No.5：热玛吉除皱紧肤

热玛吉采用先进的射频除皱技术，专利性的治疗探头将高频能量传导至真皮层，刺激胶原蛋白新生和重组，从而达到除皱紧肤的效果。

医生小建议：热玛吉治疗可以让胶原蛋白立即收缩，术后即刻就能看到提拉效果，但此时还不是最好效果显现的时候。更持久的效果会伴随典型的创伤愈合反应，在三到六个月甚至更久的时间持续表现出来。

——小忠嘉妍丽格田艳丽

原来这些“不老神话”都是这样炼成的啊~赶快行动吧，人人都可以成为“高龄少女颜”！

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