追着爱豆跑！80.6%受访者身边有疯狂追星的人

“我大学期间的舍友曾是‘追星一族’，每天不停地向我介绍她偶像的新闻动态。”陈晓颖坦言，“时间久了，会觉得有些厌烦。”

原标题：80.6%受访者身边有疯狂追星的人

粉丝抢占地铁广告牌为偶像庆生，偶像公布恋情后粉丝暴走痛哭，甚至有粉丝堵明星家门口几个月，明星无奈发微博吐槽……越来越多疯狂追星的案例让人们在震惊之余，愈发意识到理性追星的重要性。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2009人进行的一项调查显示，80.6%的受访者身边有疯狂追星的人。55.5%的受访者认为疯狂追星的最大伤害是浪费大量时间，52.2%的受访者认为理性追星能够给生活带来正能量。

受访者中，00后占1.4%，90后占26.6%，80后占48.6%，70后占16.6%，60后占4.6%，50后占1.6%。

80.6%受访者身边有疯狂追星的人

追星

北京某高校大四学生邱瑞（化名）的姐姐是某个演艺明星的粉丝，当偶像公开恋情后，“她在房间里哭了一下午，一时冲动还在网上购买了上万元的化妆品”。

调查中，80.6%的受访者表示自己身边有疯狂追星的人，其中12.9%的受访者身边有很多这样的人。

“我会在第一时间看偶像拍的电影，买他的专辑以及一些周边产品”。对某互联网公司员工陈晓颖而言，追星意味着“时刻愿意给偶像捧场”。

在北京读研二的陈陆昕也是某个娱乐明星的粉丝。她介绍，加入粉丝团是追星过程中的“关键一步”。“如果能在粉丝团内做到较高的级别，甚至可以获得和偶像一起聊天、吃饭的机会”。

在追星的各种形式中，收看偶像参与的综艺节目、电影和电视剧（61.2%）是受访者认为最合理的追星行为。其他一些行为依次有：参加偶像的演唱会、见面会及其他演出（55.6%）；购买偶像的专辑、写真、书籍（53.8%）；在社交网站上密切关注偶像（38.4%）；参加粉丝聚会（22.2%）；加入粉丝应援团（16.8%）；为偶像接机送机（11.3%）；送偶像高价礼物（9.2%）；到偶像公司、拍摄片场等工作场所守候（8.6%）；行程时刻与偶像保持一致（6.8%）；和其他明星的粉丝站在“对立面”（5.4%）等。

55.5%受访者认为疯狂追星的最大伤害是浪费大量时间

陈晓颖觉得，有的人生活缺少目标，就会把某个明星作为目标，疯狂追星。

陈陆昕已经追星3年，起初她也不太理解很多追星行为，“但深入了解之后发现，偶像的经历、歌曲能给自己很多力量，就会逐渐产生依赖”。

那么，出现疯狂追星现象的原因有哪些？53.1%的受访者认为是青春期正常的偶像崇拜心理，48.7%的受访者觉得是因缺少情感寄托，44.4%的受访者认为是生活中缺乏明确的奋斗目标，其他还有：出于虚荣、攀比的心理（40.4%），过分幻想自己与明星的亲密关系（30.6%）以及通过追星让自己独树一帜（24.7%）。

“追星要有度。我们也会抵制疯狂围堵、偷拍偶像的行为。”陈陆昕说。

经历过姐姐追星情绪崩溃的事情后，邱瑞意识到“不能把全部精力都放在偶像身上，否则太容易受伤了”。陈陆昕则认为，只要保持健康的心态，追星能够带来正能量。

数据显示，浪费大量时间（55.5%）、给自己及家人带来经济压力（53.2%）和忽略身边的亲人朋友（43.7%）是受访者认为疯狂追星带来的三大伤害。其他还有：耽误自己的前程（35.8%）；干扰明星的正常生活，侵犯明星的隐私（32.8%）；对很多事无法客观理性地评价（30.7%）；情绪易波动，比其他人更易受到伤害（30.5%）；长期追星而不得后遭受心理创伤（26.6%）和因追星而被不法分子利用、诈骗（18.7%）等。

在对追星行为的评价上，52.2%的受访者认为理性追星能给生活带来正能量，38.9%的受访者认为每个人都有选择自己偶像的自由，26.8%的受访者觉得追星行为本身无可厚非。此外，也有47.1%的受访者觉得追星不应该伤害身边亲朋的感情；41.0%的受访者觉得疯狂追星会影响自己和他人的生活，应当避免；22.7%的受访者坦言追星是心态浮躁、过度娱乐的表现。

43.0%受访者认为粉丝应在自己经济能力范围内追星

“我大学期间的舍友曾是‘追星一族’，每天不停地向我介绍她偶像的新闻动态。”陈晓颖坦言，“时间久了，会觉得有些厌烦。”

身边有人追星，对你产生了哪些影响？数据表明，34.6%的受访者表示如果喜欢同一个偶像，能让自己和朋友的关系更加亲密。其他还有：导致自己对某个明星很好奇（28.0%）；能见识到不同的人，生活更加多样（24.2%）；反而对身边人追的这个明星有些反感（23.8%）；对方不断地劝说自己加入“粉丝团”（21.0%）；也开始准备加入追星队伍（20.8%）；了解了许多“饭圈知识”，扩大了知识面。此外，也有19.6%的受访者表示没什么影响。

陈陆昕认为，理智追星十分重要。“一些粉丝一言不合就在网上发起骂战，看似是在维护偶像，实际造成了更恶劣的影响”。

如何理智追星？43.0%的受访者建议在自己经济能力范围内追星，46.1%的受访者觉得不应强迫他人喜欢自己的偶像，38.3%的受访者觉得要允许他人评论偶像。其他还有：给偶像留出足够的私人空间和隐私（39.0%）；见到偶像时不产生过激举动（32.6%）；不在社交网站上打“口水战”（32.6%）；挖掘偶像身上值得自己学习的地方（30.5%）；坚持关心身边的亲人朋友（26.0%）；除追星，有自己的生活和规划（29.2%）和有自己真正热爱的事业和工作（23.6%）等。

（原标题：调查：80.6%受访者身边有疯狂追星的人）

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