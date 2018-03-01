综艺咖更新换代了，沙溢15档节目称雄！

新京报粗略统计了2017年到2018年1月参加热门综艺的艺人，其中，凭作品翻红的潘粤明、翟天临等演员成为综艺的抢手人选。

原标题：综艺咖更新换代，沙溢15档节目称雄

综艺

随着综艺节目的火爆，“综艺咖”成了荧屏标配。去年新京报曾做过统计，大张伟、薛之谦、杨迪、刘维等综艺咖单人一年接的综艺量高达20-30档。但从去年开始，以说段子走红的“综艺咖”霸屏的趋势开始转变。新京报粗略统计了2017年到2018年1月参加热门综艺的艺人，其中，凭作品翻红的潘粤明、翟天临等演员成为综艺的抢手人选；沙溢、魏大勋等演员也凭借十足的综艺感，成了新晋热门“综艺咖”，更是以一年期间参加了15档综艺节目位列榜首。为此，新京报专访业内人士，分析综艺咖“改朝换代”的原因。

变化原因

1 文化类节目走红

某卫视艺人统筹L认为，“去年综艺发展趋势以文化类节目为主，这类节目更注重节目深层次内容的打造。”例如《非凡匠心》选择张国立担任固定嘉宾，《声临其境》《演员的诞生》也摒弃了搞笑综艺咖，邀请了潘粤明、翟天临在内的一众戏骨。

2 新翻红的人观众更感兴趣

其次，艺人的热度也是重要的考量因素。例如去年潘粤明因《白夜追凶》一夜爆红，随即从去年9月份至今，他参加了《蒙面唱将猜猜猜2》《吐槽大会2》《声临其境》等各类大热综艺。翟天临也在参加《演员的诞生》走红后，被更多综艺节目所关注。“说白了，还是谁火，谁有话题，就找谁。”某视频网站编导G说，“并不是说以前的热门综艺咖‘凉’了，而是从热度和吸睛程度来讲，新翻红的人更有吸引力，观众也更想了解最近喜欢的艺人戏外的状态。”

3 避免审美疲劳

但L也坦言，节目组还是会首选大热演员中，能在舞台上自己找发挥点的艺人。“荧屏形象（或外在形象）与本身性格存在反差的艺人会是我们极力推荐的，比如潘粤明老师。”其中沙溢、魏大勋等人就凭借超高的艺能天赋，成功从嘉宾转变为新晋“综艺咖”，“确实在老综艺咖已经审美疲劳的情况下，观众需要被新人物刺激。”

内行说 老综艺咖不会被淘汰

大张伟、薛之谦等老综艺咖是否将彻底被替代？对此业内人士均否认。L认为，但凡有综艺节目，就一定有老综艺咖的市场，“因为相比新人，他们更清楚节目需要什么、观众想看什么。”G则笑称，据她了解，目前大张伟、薛之谦的酬劳并没有随着工作量的减少而下降，“他们中的一些人确实很配合，也没那么多事儿。”

采写/新京报记者 张赫

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）