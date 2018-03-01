移动客户端

综艺咖更新换代了，沙溢15档节目称雄！

2018年03月01日 07:03 新京报
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

新京报粗略统计了2017年到2018年1月参加热门综艺的艺人，其中，凭作品翻红的潘粤明、翟天临等演员成为综艺的抢手人选。

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！

　　原标题：综艺咖更新换代，沙溢15档节目称雄

综艺综艺

　　随着综艺节目的火爆，“综艺咖”成了荧屏标配。去年新京报曾做过统计，大张伟、薛之谦、杨迪、刘维等综艺咖单人一年接的综艺量高达20-30档。但从去年开始，以说段子走红的“综艺咖”霸屏的趋势开始转变。新京报粗略统计了2017年到2018年1月参加热门综艺的艺人，其中，凭作品翻红的潘粤明、翟天临等演员成为综艺的抢手人选；沙溢、魏大勋等演员也凭借十足的综艺感，成了新晋热门“综艺咖”，更是以一年期间参加了15档综艺节目位列榜首。为此，新京报专访业内人士，分析综艺咖“改朝换代”的原因。

　　变化原因

　　1 文化类节目走红

　　某卫视艺人统筹L认为，“去年综艺发展趋势以文化类节目为主，这类节目更注重节目深层次内容的打造。”例如《非凡匠心》选择张国立担任固定嘉宾，《声临其境》《演员的诞生》也摒弃了搞笑综艺咖，邀请了潘粤明、翟天临在内的一众戏骨。

　　2 新翻红的人观众更感兴趣

　　其次，艺人的热度也是重要的考量因素。例如去年潘粤明因《白夜追凶》一夜爆红，随即从去年9月份至今，他参加了《蒙面唱将猜猜猜2》《吐槽大会2》《声临其境》等各类大热综艺。翟天临也在参加《演员的诞生》走红后，被更多综艺节目所关注。“说白了，还是谁火，谁有话题，就找谁。”某视频网站编导G说，“并不是说以前的热门综艺咖‘凉’了，而是从热度和吸睛程度来讲，新翻红的人更有吸引力，观众也更想了解最近喜欢的艺人戏外的状态。”

　　3 避免审美疲劳

　　但L也坦言，节目组还是会首选大热演员中，能在舞台上自己找发挥点的艺人。“荧屏形象（或外在形象）与本身性格存在反差的艺人会是我们极力推荐的，比如潘粤明老师。”其中沙溢、魏大勋等人就凭借超高的艺能天赋，成功从嘉宾转变为新晋“综艺咖”，“确实在老综艺咖已经审美疲劳的情况下，观众需要被新人物刺激。”

　　内行说 老综艺咖不会被淘汰

　　大张伟、薛之谦等老综艺咖是否将彻底被替代？对此业内人士均否认。L认为，但凡有综艺节目，就一定有老综艺咖的市场，“因为相比新人，他们更清楚节目需要什么、观众想看什么。”G则笑称，据她了解，目前大张伟、薛之谦的酬劳并没有随着工作量的减少而下降，“他们中的一些人确实很配合，也没那么多事儿。”

　　采写/新京报记者 张赫

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 翟天临潘粤明沙溢大张伟薛之谦

推荐阅读
聚焦
关闭评论
精彩原创+ 更多
新闻排行
高清视频+ 更多
微整形热议+ 更多
美图精选+ 更多
博客推荐+ 更多

林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

林志玲和言承旭复合的新闻，媒体都用上了“情缠15年”、“世纪大复合”的字眼，几乎是催人泪下的一幕大戏。[详细]
林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

薛之谦你说的话，我们都记得，你永远都是我们深爱的薛之谦。

[详细]
2018年01月31日 21:18
薛之谦 音乐 努力 平安 抱歉

鹿晗、关晓彤、李易峰要上春晚 狗年春晚打青春牌？

有媒体爆料鹿晗、关晓彤、李易峰已受到春晚邀请。该媒体还爆料称，今年春晚将主打青春路线，要求年轻艺人参加。[详细]
2018年01月25日 15:51
李易峰 鹿晗 关晓彤 春晚 青春牌

张艺兴选“偶像”很严肃，称入戏太深

《极限挑战》里那个软萌的“绵羊兴”，在《偶像练习生》里，多数时候都保持着严肃表情，一丝不苟地点评着练习生表演，选手们垂着头说自己快要被他吓哭了。[详细]
2018年01月31日 10:59
张艺兴 偶像练习生 王嘉尔 李荣浩 严肃

阚清子取关纪凌尘, 网友: 她很像恋爱中的女孩子呀

阚清子取关纪凌尘, 网友: 她很像恋爱中的女孩子呀[详细]
2018年03月01日 11:51
阚清子 分手 纪凌尘 网友 感情

新春综艺出爆款 为何人们越来越爱文化?

大年初一，乡村教师梁俊和他的学生们在网上走红了，他们将清朝诗人袁枚的《苔》唱成歌，一句“苔花如米小，也学牡丹开”感动了不少人，这首孤独了300年的小诗，一夜之间走进亿万人的心。[详细]
2018年02月24日 07:46
经典咏流传 舌尖上的中国 春晚 文化味 爆款