想跟你好好谈恋爱 可你眼里只有手机

无聊寂寞了，就选择一种方式充实自己，该联络的别错过，该舍弃的就删除，撩个没完没了的的，都不过是借着对方，打发无聊的时间。

文章原标题：我们分手吧！你眼里只有手机

文章来源微信公众号：sorry贾骨文

NO.1

首先我要不负责任的劝诫大家一句话，不要跟眼里只有手机的人谈恋爱。

为什么这么说呢？可能你会觉得，这样的话他不就能秒回我信息了吗？总比自己干着急强吧！

可是亲爱的你别傻了，秒回信息并一定代表真爱，若是一视同仁的秒回，你还觉得自己很荣幸么？

如今手机已然占据了我们绝大一部分时间，更有甚者就好像手机长在了手上一样，一听见提示音，整个人都精神了起来。

很多人对手机的依赖，其实已经严重影响了实际中的社交能力，你可以在网上撩的风生水起，然而在现实中却吞吞吐吐，连句话都说不明白。

明明是一两句话就能解决的问题，非要在微信里长篇大论最后谈论的面红耳赤，还解释不明白。

谈恋爱也是一样，昨天有个妹子跟我说“我和他谈个恋爱感觉像网恋，在微信上聊的热火朝天，一到现实中基本没话可说。甚至有时候感觉彼此交流都有障碍。”

可毕竟手机只是个载体，微信不过是个媒介，这些冰冷的物件，根本没办法表达你所有的情感。

只有现实中的你我，才能从对方的眼神中，看见汹涌而出的情感。

所以能见面的尽量别微聊，能在现实里拥抱的，就别在微信里嘘寒问暖。

惊喜

NO.2

你说的和做的根本就两回事，你在现实中和微信里明明就是两种人。

很多人都觉得，能找一个秒回你微信的人一定很喜欢你，就像我的朋友楠楠一样，他能忍受得了男朋友忘记自己的生日，却不能容忍对方一分钟之内不回消息。

于是楠楠终于找到了一个24小时在线，全天候等待回复她信息的男朋友，她自己感觉幸福的像朵花似得。

可是在感情里，一个人能秒回你信息真的那么重要么？能说明什么？只能说明他那一刻正在玩手机罢了。

若是时时刻刻都如此的话，那岂不是什么都不用干，俨然一个手机控。

当哪一天他不再秒回你信息了，你是不是就觉得他不喜欢你了？

按照楠楠感情故事发展的经历来讲就是，从秒回，到偶尔回，到不回，一段感情基本上就这样结束了。

而对方不再秒回信息，不是他改了性子，而是有新人替代了你，成为了他秒回的新宠。

他还是24小时在线，扯天扯地的跟你聊天，可到了现实中你会发现，逛街，吃饭，看电影，他依旧埋头在手机上无法自拔。

楠楠就和我抱怨过说“我真的很想好好和他谈恋爱，但是他眼里只有手机，而手机的另一断，连接着很多个不同的我。”

其实谁也没有那么重要，也没有那么忙，总是秒回你信息的人，不是寂寞就是无聊。

手机没有错，却成为了一段感情发展的障碍，错的是，我们把手机看得太重要，在网络上口若悬河，都敌不过现实里的嘘寒问暖。

爱你

NO.3

我不想爱上一个虚拟的你，请你真实的来到我身边。

异地恋最依赖的是什么？或许真的是手机，毕竟它是两个人维系感情最重要的工具。

这不得不让我想起莫先生诸多感情里的一个插曲，两个人在一起不到一个月，就被迫异地。

在那一段时间里，莫先生就像着了魔一样疯狂的迷恋手机，不管是谁的手机响了，他都要掏出自己的手机看上一看。

有时候我会笑话他说“又以为是你的小情人给你发信息啊！还真是痴情，干脆觉也别睡了，就盯着手机看吧！”

而莫先生总是一副无所谓的样子，扬了扬头好像告诉你“老子不管怎样也算有个女朋友，你呢？单身狗一条。”

虽然是异地，但莫先生和女朋友相距不是很远，高铁一个小时的行程，每到周末，两个人都会见面，不是你来就是我往不亦乐乎。

但是后来见面的次数逐渐变少了，有的时候甚至一个月都不见，我就好奇的问了下莫先生“咋啦？最近这么消停，分手了！”

莫先生回复了我一个王之藐视，然后慢悠悠的说“其实不见面还好，整天抱着手机聊天都会不自觉的笑出一朵花，而见了面却感觉彼此有些拘束和生疏。”

后来我才知道，即便是两个人见了面，大部分的时间也是各自抱着手机，低着头不知道在干些什么。

明明你最想见的人就在你眼前，可你却偏偏低着头，怀念手机里的那个他，最后连分手都是在微信里说出口的。

没有好好的在一起，也没有郑重其事的说再见，手机维系了彼此感情的同时，也起手葬送了现实里我们。

NO.4

我想跟你好好谈恋爱，麻烦你放下手机看看我，若是手机真的那么好玩，我不介意换个更好玩的新欢。

对手机有严重依赖情节的人，或许大多都有社交障碍，呈现出来是截然相反的一面。

同时对手机依赖成瘾的，大多缺少安全感，时常感到孤独寂寞，甚至有轻度的抑郁倾向。

不管是生活还是感情，对待手机都要拿得起放得下，没有人能够忍受得了，我在你身边，而你在手机里。

不要让这些帮助我们联络感情的工具，成为最终毁坏掉彼此感情的刽子手。

若是你心里最重要的人已经在你身边，那么何不放下手机多看对方两眼，多说几句贴心的话。

你没有那么忙，不用24小时都在线，事情永远处理不完，可有些人一旦错过，就真的不会再回来。

无聊寂寞了，就选择一种方式充实自己，该联络的别错过，该舍弃的就删除，撩个没完没了的的，都不过是借着对方，打发无聊的时间。

浪费时间在无所谓的人身上，不如看一场电影，睡一会儿懒觉。

和一个眼里只有手机的人相处，最好的方式就是忽略他的存在。

愿那些互相喜欢的人，都能放下手机，试着过一过悠闲的慢生活。

你若真的喜欢我

眼里看到不应该是手机

而是最真实的你我

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