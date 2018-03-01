因为父母不同意 我们就要分手吗？

分开之后就不要再去想一个人是不是真的爱你，毕竟已经分手了这些想念都毫无意义他或她可能曾经爱过你，但如今你已经不再是他或她最想拥有的那个人了。

文章来源微信公众号：听语

文 | At

图 | sorry贾骨文

很多时候的相遇，我们以为是缘分，可到最后却又不得不说再见，明明很爱却不能相守到老，明明很在乎，却只能各自安好。

我们每个人都在等待爱情的到来，可爱情究竟是什么样子我们从来不知道，想要抓住每一次缘分，却在很多时候显得那么的无能为力。

你是否真心实意的爱过？你是否还久久不能释怀一个人？虽然心有不甘，可我们依旧要选择重新开始，期待下一次的相遇。

选择了分手

那一天你和我相亲一次见面，很快我就爱上你并开始和你交往，花了3个月的时间我们要结婚！可最后因为你爸妈不同意选择了分手。

认识了5个月而已我们就分手！虽然爸妈反对了分手，但我们还是一直在一起，偷偷的，坚持了4个多月，可最后还是真的分手了。

去想你

真的彼此都离开了！过了3个月，联系你的时候你却已经有女朋友了！而我还是傻乎乎的去想你。

前前后后的过去那么久，需要忘记你也需要更多的时间。我已经开始等待另一个人的出现！在我内心里为什么还是那么恨你，恨你爸妈。

是不是曾经有多爱，分开之后就会有多恨，恨得不是人，而是那些阻挡彼此之间爱情前行的阻碍。

经历过某一段感情之后，我们会发现自己很难在喜欢上别人了，同时面对感情问题也变得更加的现实了。

不是我们不会爱，而是不敢去爱，不敢再一次把自己的真心掏出来给别人伤害，谁都会期待一段美满，有始有终的感情，可我们也要懂得不将就，不放弃才是对爱情最好的坚持。

缘分来了不要怀疑，但终究是需要一段时间来考验，别在最开始的时候就把自己全部的感情经历投入进去，需要时间了解，需要经历过一些事情再决定要不要坚持下去。

不是真的爱你

分开之后就不要再去想一个人是不是真的爱你，毕竟已经分手了这些想念都毫无意义他或她可能曾经爱过你，但如今你已经不再是他或她最想拥有的那个人了。

记得之前看过这样一句话说“分开后的想念，叫做多余”那么既然如此，又何必执着于那些已经离开的人呢？

我们都要向前看，而那些得不到的或者已经失去的，就都让他们留在曾经吧！你还需要再走一段路，再去爱下一个人。

好好爱自己，好好过生活，才能配得上这些年来你所有的付出。

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