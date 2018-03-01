那个活在记忆里的人 教会了你如何去爱

你走后，我失了魂，也失了心。我没有挽留你，也没有撕心裂肺的哭喊，我知道远方有更广阔的天空适合你翱翔。现实终归是现实，谢谢你爱过我，也谢谢你赐予我一场没有结果的恋情。

文章原标题：谢谢你，爱过我

文章来源微信公众号：听语

在记忆里的人

那个活在我记忆里的人，是你教会了我如何去爱，如何感受爱。如今，往事如烟，你已经消失在我的世界，没有留下丝毫足迹。

你就像是一阵风，轻轻拂过我的脸庞，随后又飘向远方。谢谢你曾经来到我的身边，谢谢你，曾经爱过我。

挥洒人生

在认识你之前，我是一张白纸，我想过泼墨挥洒我的人生。那个时候的我也是幼稚的我，我就像是一个孩子对这个世界充满了好奇，也对爱情充满了各种幻想。

你的出现，让我的生活泛起了一丝丝的涟漪，那是一种说不清道不明的感觉，也许这就叫做是爱情吧。

我不管旁人的眼光，不管他们是否看好我们之间的爱情，总之，和你在一起的就是感到很快乐。

只要是过得开心，就比什么都强。从前的我，从来没有觉得时间可以过的那么快，只要是和你在一起，不知不觉，一天就过去了。

当我见不到你的时候就会开始不由自由的想你，从而一发不可收拾，想的失了眠。

感情总是不分对与错的，尽管我们不再是同路人。

还是爱着你

我和你分开后的很长一段时间里，我还是爱着你。我们因为有着不同的人生目标而分道扬镳，不是说不爱彼此了，只不过是想放手让对方去追寻属于自己的天地。

你走后，我失了魂，也失了心。我没有挽留你，也没有撕心裂肺的哭喊，我知道远方有更广阔的天空适合你翱翔。

现实终归是现实，谢谢你爱过我，也谢谢你赐予我一场没有结果的恋情。

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