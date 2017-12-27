张翰娜扎分手，两家粉丝长达三年的辩论赛终于落幕

娜扎工作室毫无预警地发了一条微博，宣告张翰和娜扎分手了。现在两个人分手了，粉丝可以省点儿心，他们也可以少受一点无端的攻击。

文章来源微信公众号： 包租婆话事

过年了过年了！贵圈又开始大规模发瓜了。

今天下午，娜扎工作室毫无预警地发了一条微博，宣告张翰和娜扎分手了。

微博

哈？？？怎么这就分手了，塘主不是说过娜扎是结婚对象咩？

资讯

工作室给出来的官方解释是，两人工作繁忙，聚少离多，所以分手。

声明

还有始有终，好一个韩式分手原因噢，难道刚刚在一起的时候，不是很忙？

包妹我本以为，他俩这三年的感情说散就散，CP粉们应该hin不开心吧

谁知道工作室底下的评论，都是一片欢天喜地过大年的感觉。

评论

整个中华大地微博都洋溢着欢乐的气氛

话题

评论

嗯？什么情况？人家分手他们为虾米这么开心哟？

某浪热搜榜还很来事儿，直接把郑爽也送上热搜榜第二，让塘主前任前前任聚一堂，共享此刻？

热搜榜

想起张翰娜扎刚刚公开那会儿啊，婆婆觉得他们俩还蛮有勇气的。

当时，张翰直接发了个老鼠爱大米猴子的微博艾特娜扎，还配了张甜蜜蜜的kiss照片↓

微博

娜扎第二天发篇微博文章，中心思想就是“他（张翰）真的很好”。

微博

But 大家都造，张翰自从跟郑爽分开后，就一直被人骂骂骂，而娜扎从出道以后，也一直被人骂骂骂，当时两个人的状态大概就是，自己悄咪咪躲在角落放个屁，大家都要去攻击他们污染空气。

显然，负负也得不了正。

公开恋情那天，张翰微博底下点赞最高的，就是这条“分手咒语”↓（二十几万赞。。。）

评论

当时还流行了一个段子来调侃这一对，“古力娜是谁？为什么要扎张翰？”

路人吃瓜，粉丝开枪，这三年来，两家粉丝就一直掐架，战斗模式从来没关闭过！（当然，公平来讲是三家粉丝

前阵子，张翰被娜扎粉丝骂得急了眼了，亲自下场回怼。

事情是酱紫的，娜扎的粉头说张翰是个废物，在圈里一直靠女友前女友出名（？？？）

微博

可能嘞那天张翰心情不太好，直接就约架了，叫人家出来比比谁更废？

微博

现在的粉丝也不弱噢，直接对准张翰旧伤开枪

反驳

张翰脾气算好的了，苦口婆心撒了点鸡汤，然后继续约架，警告人家别给偶像丢脸。

微博

张翰这样说，娜扎的粉丝依然不买账，继续骂他&张翰的粉丝

回应

粉丝评论 粉丝评论

话都说到这份儿上了，张翰只好一碗水端平，让自己的粉丝也消停一下，还说出“骂她等于骂我”这种唬人话。

张翰

那么问题来了，为什么张翰娜扎两个人谈个恋爱，会这么招对方粉丝不待见？

人家都分手了，这个问题总要得出个所以然吧，所哟婆婆给大家理了下俩人身上被攻击的骂点。

呐，先来数张翰的：

第一个，老生常谈的车祸事件。

当年张翰还叫张汉，上大学还没出道的时候，曾经开车违规被交警拦下来，但张翰不顾阻拦强行离开，把当时的交警撞到还在地上拖行了一百多米↓

资讯

这个案件还上了法制节目，张翰的供词都被记录下来了。

错事

喏，所以这件事就成为了他人生中最大的污点，时不时被人拿出来攻击。

第二个，负心汉本翰。

这件事嘛，就要从张翰的上上一段感情说起了。张翰和郑爽这一对，从他们09年合作流星雨开始到分开，怎么说也有5年的时间吧。当时很多人尤其是郑爽的粉丝，都认为是张翰出轨娜扎甩了郑爽。

消息

当时郑爽和张翰情变消息刚出，记者就拍到了张翰和娜扎约会的照片。

情变

但实际上噢，在14年6月份的时候，郑爽已经公开承认她和张翰分手了。（粉丝：科科，郑爽单方面说分手，你都没难过个一两年，怎么证明爱过？）

长文

而娜扎和张翰嘞，是在14年的12月在一起的，这个是娜扎自己的公开恋情长文说的。

长文

这篇文章还提到，娜扎跟张翰前期被记者拍到的时候，两个人还是盆友。

em。。。但是很多粉丝还是不听不听王八念经的状态，觉得呀上一段感情才分开半年就开展新恋情，锤死张翰个负心汉花心鬼。

表情

第三个、塘主式霸道总裁太油腻（就是资源差靠女人上位）。

婆婆Jio得啊，张翰的路人缘也这么差，就是因为他的演太多霸总，尤其是塘主那个角色，太油腻了。

剧照

以至于让娜扎&郑爽的粉丝都有种错觉，张翰在今天还在娱乐圈活下去，是靠捆绑两个女友博眼球的。

粉丝逻辑是这样的：跟女友娜扎发合照秀恩爱，就是博眼球嘛！不小心点赞了前女友郑爽的微博？？？这不是捆绑销售是什么！！！↓

郑爽

凭良心港咯，这哥姐仨演技和资源都半斤八两，不过张翰能拿到《战狼2》的角色，还是有些过人之处的对吧？这跟女友团也无关呀。

张翰

说完塘主，再给你们理理娜扎：

娜扎在美空网上面的账号，早就被八组鹅扒个精光了↓

娜扎

瓜农还在网站上找到疑似娜扎穿着齐13小短裙的暴露照片↓

照片

这个账号在网站上还出现过整容的各种评论

整容

2、装清纯说自己没谈过恋爱

娜扎早期上《天天向上》的时候，欧弟问她：“有男朋友吗？”，娜扎回了个“没有”。

上节目

娜扎

没多久她的感情史就被挖坟了，跟前男友的亲密照片被扒出，然后就被锤她装清纯、撒谎精。

撒谎

不过大家好好看看这个对答，人家只是说当时没有男朋友。

欸，婆婆只能说大家真的有点断章取义了。。

3、爱炒作&做作

早期娜扎的通稿，还真是有点恶心。

除了经常可以看到娜扎颜值碾压各大女明星的主题

报道

不穿比基尼？？额，那这张是假图吗？（有娜扎粉说这是选美比赛穿的）

合照

不过客观地港噢，娜扎的脸其实是能打的。

2011年2月北影艺考初试，娜扎被记者抓拍到，标题就是“最美考生”。当时照片里，娜扎的颜是这个水准?

娜扎

娜扎

看起来旁边也是少数民族少女，娜扎依然小胜一筹。传说，她在初始这一天，就拿到了影视公司的面试邀约。

娜扎

娜扎当时艺考背了个gucci包包，好像还一度被人嘲来着↓

娜扎

1个月之后，被凤凰网拉去做采访，样子也很上镜

采访

哪怕是从非常苛刻的角度看，娜扎也属于盘靓条顺的妹子。

娜扎跟周冬雨是同班同学，娜扎在表演班，还算是五官出挑的

班级合影

她拿到的第一个角色，是在大一拍《轩辕剑》，名字排在唐嫣后面一位而已

轩辕剑

娜扎

海报刚出来的时候，其实网友对于美度的评价还好

脸还不错。具体的较真，主要是跟游戏里的形象，不大像。演技婆婆就不讲了，不存在的。

评论

这个角色也有被传娜扎是靠是“干爹”势力，成功把原本的演员挤掉。

不过后来经纪人澄清了，小雪这个角色一直找不到人，后来才找的娜扎。

解释

再后来依然是一些跑龙套的角色，比如《分手大师》里开局的girl，重点显示了娜扎傲人身材。

跑龙套

一直到娜扎去跑男，跟baby同框，baby不知道承受了多少压力

上节目

前期，娜扎长发，即使是美，也没什么太突出的风格，反而有点攻击性（我赶脚这也是她招黑的原因之一）

娜扎

后来，她剪短发，就开始跟洋气沾边，也减龄了些。

剪发

跟大超模们合影，也没有被比下去，整个人blingbling靓。

合影

可是娜扎小姐姐呀，美则美矣，做人还是要谦虚点撒~

以上就大概是两（三）家粉丝这三年来打辩论赛的主要论题了，说起来这俩人还真的很糟心，除了被对象粉丝骂，还要经常被黑粉怼。

娜扎在ins上发个自拍，黑粉就要说她是美空blabla，本人看不下去了，也只能弱弱地说个“滚”。

ins

去年9月娜扎做直播，一大批黑斗士到达前线作战。

网友：“好丑”

娜扎：“丑吗？那就忍忍看吧”

网友：“恶心”

娜扎：“恶心。。。恶心那你就去吐吧”

娜扎：“那你别看啊”

想看全集的自己戳视频↓

塘主的情况也好不了哪儿去，除了像上面那样被粉丝怼，自己的丑出天际表情包也一直被传播。

表情包

好咯，现在两个人分手了，粉丝可以省点儿心，他们也可以少受一点无端的攻击。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）