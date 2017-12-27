保持低调？欧豪马思纯旅游回京分开走 现身不同框

欧豪和女友马思纯国外旅游回京，两人一前一后现身不同框。马思纯背带裤配开衫，手臂举高高挥手变明朗少女。欧豪头戴棒球帽，黑超口罩遮面，一身休闲打扮，酷帅有型。
中国网娱乐12月27日讯 12月27日，北京，欧豪与马思纯现身机场。当天，欧豪和女友马思纯国外旅游回京，两人一前一后现身不同框。马思纯背带裤配开衫，手臂举高高挥手变明朗少女。欧豪头戴棒球帽，黑超口罩遮面，一身休闲打扮，酷帅有型。（图片来源：视觉中国 版权作品 请勿转载）
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