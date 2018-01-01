迪丽热巴将上映四部电视剧 你最期待哪个

最近两年火速红起来的迪丽热巴新剧也是不断地上映，人气一路飙升，获得无数网友的好感。接下来迪丽热巴即将上映的四部电视剧，你最期待哪一部！

文章原标题：迪丽热巴即将上映的四部电视剧，你最期待哪一部？每一部都美成画

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最近两年火速红起来的迪丽热巴新剧也是不断地上映，人气一路飙升，获得无数网友的好感。

但是呢，好看的还在后面呢，不知道你最期待的是哪一部呢？

首先来看看第一部《烈火如歌》主演为：迪丽热巴 / 周渝民 / 张彬彬 / 刘芮麟

光看剧照都是美成了一幅画，实在很难幻想电视剧有多精彩了！

热巴

第二部《一千零一夜》由： 迪丽热巴 / 邓伦 / 陈奕龙 / 王瑞子 / 张昊唯 / 祝绪丹

光看两位的颜值就很是备受期待啊！

热巴

第三部《21克拉》演员为：郭京飞 / 迪丽热巴。

这部剧根据同名话剧改编，讲述拜金女刘佳音破产后赖上了来租房子的抠门话剧演员王继伟，两人成为欢喜冤家的故事。

热巴

第三部《新怀玉公主》由： 迪丽热巴 / 张云龙 / 张彬彬 / 李溪芮 / 高伟光 / 邓萃雯，出演。

主要讲述了清朝康熙年间刁蛮任性的怀玉公主经常惹事生非，就连皇上也拿他没有办法。直到有一天富察将军家儿子明轩与怀玉邂逅，两人彼此爱慕。随后两人又经历了一系列传奇的故事和惊心动魄的变故，两人终于走到一起。

热巴

这部剧的剧照还没出来，所以先用热巴的这张美照代替一下了哈！

每一部都美成画，你最期待哪一部？

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