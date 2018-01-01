移动客户端

迪丽热巴将上映四部电视剧 你最期待哪个

2018年01月01日 10:10 新浪看点
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

最近两年火速红起来的迪丽热巴新剧也是不断地上映，人气一路飙升，获得无数网友的好感。接下来迪丽热巴即将上映的四部电视剧，你最期待哪一部！

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！

　　文章原标题：迪丽热巴即将上映的四部电视剧，你最期待哪一部？每一部都美成画

　　文章来源微信公众： 菊花娱

　　最近两年火速红起来的迪丽热巴新剧也是不断地上映，人气一路飙升，获得无数网友的好感。

　　但是呢，好看的还在后面呢，不知道你最期待的是哪一部呢？

　　首先来看看第一部《烈火如歌》主演为：迪丽热巴 / 周渝民 / 张彬彬 / 刘芮麟

　　光看剧照都是美成了一幅画，实在很难幻想电视剧有多精彩了！

热巴热巴

　　第二部《一千零一夜》由： 迪丽热巴 / 邓伦 / 陈奕龙 / 王瑞子 / 张昊唯 / 祝绪丹

　　光看两位的颜值就很是备受期待啊！

热巴热巴

　　第三部《21克拉》演员为：郭京飞 / 迪丽热巴。

　　这部剧根据同名话剧改编，讲述拜金女刘佳音破产后赖上了来租房子的抠门话剧演员王继伟，两人成为欢喜冤家的故事。

热巴热巴

　　第三部《新怀玉公主》由： 迪丽热巴 / 张云龙 / 张彬彬 / 李溪芮 / 高伟光 / 邓萃雯，出演。

　　主要讲述了清朝康熙年间刁蛮任性的怀玉公主经常惹事生非，就连皇上也拿他没有办法。直到有一天富察将军家儿子明轩与怀玉邂逅，两人彼此爱慕。随后两人又经历了一系列传奇的故事和惊心动魄的变故，两人终于走到一起。

热巴热巴

　　这部剧的剧照还没出来，所以先用热巴的这张美照代替一下了哈！

　　每一部都美成画，你最期待哪一部？

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 迪丽热巴张彬彬烈火如歌话剧21克拉

推荐阅读
聚焦
关闭评论
精彩原创+ 更多
新闻排行
高清视频+ 更多
微整形热议+ 更多
美图精选+ 更多
博客推荐+ 更多

林志玲和言承旭都要复合了，前任真是一种危险生物啊！

林志玲和言承旭复合的新闻，媒体都用上了“情缠15年”、“世纪大复合”的字眼，几乎是催人泪下的一幕大戏。[详细]
林志玲和言承旭都要复合了，前任真是一种危险生物啊！

这伴娘太抢眼，新郎都不好意思了，傻傻的笑了

[详细]
2017年12月15日 16:41
抢眼 不好意思 新郎 伴娘 傻的

跟前妻离婚，1个月后娶她闺蜜，婚礼上前妻带来个男人，全场炸锅

[详细]
2017年12月20日 17:36
前妻 闺蜜 婚礼 男人 全场

一个男生彻底喜欢上你的时候 他就开始会注意你的 每一个喜好 每一个细节 ...

一个男生彻底喜欢上你的时候 他就开始会注意你的 每一个喜好 每一个细节 千方百计让你开心 想方设法让你有安全感 为了你的一个眼神 他能高兴半天 为了你的一个微笑 他能忘记自我 所以当有男生 鞍前马后，屁颠屁颠追你的时候 你一定要拒绝 因为他的目的就是为了睡你 ​[详细]
2017年12月15日 21:50
男生 细节 开心 安全感 眼神

一个男人娶四个老婆，居然还同房

[详细]
2017年12月18日 08:28
居然 男人 老婆

女人想要男人陪的三个时刻，你别不相信

在夜幕时分邀约女人出来散步，伴随幽暗的路灯，她的心神会随之荡漾，并且黑夜笼罩，路上自然而然人烟稀少，女人就会卸下伪装的面具。[详细]
2017年12月19日 06:38
女人 男人 感情 交流 陪伴