演过贾宝玉的明星：欧阳奋强经典，林青霞版才叫惊艳

2010年李少红版《红楼梦》中，则是由杨洋出演成年版的“贾宝玉”，不得不说，杨洋的气质十分古典，古装扮相也是清秀脱俗。

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贾宝玉是四大名著一《红楼梦》中的额男主角，他是赤霞宫神瑛侍者转世真身，荣国府贾政与王夫人所生的次子。因衔玉而诞，万人皆以为奇异，说他来历不小，故名贾宝玉，人称“宝二爷”，书中描写他“头上戴着束发嵌宝紫金冠，齐眉勒着二龙抢珠金抹额，面若中秋之月，色如春晓之花，鬓若刀裁，眉如墨画，鼻如悬胆，睛若秋波。虽怒时而似笑，即瞋视而有情”，而贾宝玉的形象也多次被搬上荧幕，你们印象最深的是哪一版呢？

欧阳奋

1987年央视版《红楼梦》中，由欧阳奋强饰演的“贾宝玉”实力来观众心目中最经典的一版，无论形象、气质还是个性，欧阳奋强都将书中的“贾宝玉”神还原，但因为欧阳奋强版贾宝玉太深入人心，以至于后来欧阳奋强出演的其他角色都不能留给观众太深的印象，欧阳奋强也只好转入幕后当导演，可以说是“成也宝玉，败也宝玉”。

马天宇

2010年的《林黛玉传》中，人气小生马天宇出演了男主角“贾宝玉”，头上戴着束发嵌宝紫金冠，齐眉勒着二龙抢珠金抹额，可以说，马天宇的人物造型和欧阳奋强版如出一辙，也很好的还原了书中的描述，不过马天宇的长相气质随和宝玉一般清秀，却多了几分忧郁，少了几分天真，并没有引起太大的反响。

杨洋

2010年李少红版《红楼梦》中，则是由杨洋出演成年版的“贾宝玉”，不得不说，杨洋的气质十分古典，古装扮相也是清秀脱俗，但与书中“面若中秋之月，色如春晓之花”的描述却相去甚远，幸亏杨洋的演技还算自然，在这部槽点满满的剧中仍称得上是一股清流。

张国荣

“哥哥”张国荣则在电影《红楼春上春》中出演了“贾宝玉”一角，其实以张国荣的长相气质，出演贾宝玉再合适不过了了，只可惜的，这部电影只是恶搞版的《红楼梦》，并没有太凸显出张国荣的演技，也因为影片中有很多低俗的镜头，让张国荣后来走红后蒙受了不少的委屈，不过哥哥在这部剧中扮相确实当得起“眉目如画，风采动人”8个字，只是与哥哥后期的风华绝代相比，却是不能相提并论的。

林青霞

很多人都想不到，林青霞也曾出演过“贾宝玉”，在1977年的香港电影《金玉良缘红楼梦》中，林青霞女扮男装，反串出演了“贾宝玉”一角，据悉，导演李翰祥一开始是将形象清纯的林青霞定位为“林黛玉”，但又十分欣赏林青霞身上那种玉树临风的气质，便大胆决定由林青霞出演贾宝玉，谁知林青霞版贾宝玉的扮相一出来，形神具备，效果奇佳，而林青霞也将宝玉多情而有叛逆的个性诠释得淋漓尽致，可以说是最惊艳的版本了。

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