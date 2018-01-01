国产剧四大智障女主集齐，豆瓣表示：我也很绝望啊

极光之恋这部国产电视剧，即使是被看好的“国民闺女”关晓彤也没能拯救这部剧。豆瓣评分也创新低。拍的也是一言难尽！

文章来源我相信公众号： 妖星娱乐

2017已经进入倒计时阶段，大家忙着过年关的喜悦也无法冲淡今年各种尴尬的青春偶像剧！

湖南卫视[微博]热播的《极光之恋》，一经开播就因尴尬的剧情被无数观众吐槽。

极光之恋

被看好的“国民闺女”关晓彤也没能拯救这部剧。豆瓣评分也创新低。

极光之恋

看到女主落水，男主角扔出游泳圈相救，却被一把带到了水里。这一段表演也被大家争相探讨谁的演技更胜一筹。是船长，还是游泳圈。。。。。。

关晓彤

马可

无独有偶，当年被无数少女疯狂追书的小说《龙日一》，今年拍成网剧后也是一言难尽！

龙日一

万万没想到，龙日一作为男主的出场竟然是这样的。

龙日一

有钱人家的少爷难道钟爱“洗剪吹”造型？这超级松垮的衣服穿着就像个行走的麻杆啊！？

另一边的女主也是用力过度，节操君有一种随时会被女主吓到的预感。

用力过猛

这种霸道总裁爱上我的戏码真是不太适合影视剧啊！哪怕女主有颜都挽救不了！

最经典的应该是陈学冬和欧阳娜娜主演的《是！尚先生》。

陈学冬 欧阳娜娜



“鹿小葵，加油！”这一段，至今还活在表情包界。

欧阳娜娜

欧阳娜娜

当然了，要是剧情狗血，女主还没有颜，那真的是没眼看了！只有关系户才有这种勇往直前的勇气。就像被称为“智障女主”的这部《落跑甜心》。

徐令娜

做为压轴的徐令娜，无论是造型还是演技，真的是一言难尽啊！

表情

表情

这丰富的表情，求男主陈翔的心理阴影面积！

看来咱国产的青春励志偶像剧还是得下苦功夫，有好故事和棒演技才行啊！

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